Βορίδης: Δεν έχω αντιληφθεί φαινόμενα αλαζονείας υπουργών, η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει ιστορικά κακή σχέση με τους αριθμούς

Ο πρώην υπουργός σχολίασε τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, τις αναφορές περί αλαζονείας στην κυβέρνηση και τα σενάρια για νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά





Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε αρχικά στις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία είχε καλέσει υπουργούς να «ξεκαβαλικέψουν», διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει διαπιστώσει περιστατικά αλαζονικής συμπεριφοράς στο κυβερνητικό σχήμα.







Παράλληλα, απέδωσε την παρέμβασή της σε ενδιαφέρον για την πορεία της κυβέρνησης και όχι σε πρόθεση να πλήξει κάποιο πρόσωπο.



«Δεν θεωρώ ότι η κυρία Μπακογιάννη λέει κάτι για να βλάψει κάποιον. Νομίζω ότι το λέει από αγωνία, από αγάπη, για να υπάρξει καλύτερη απόδοση και καλύτερο αποτέλεσμα της κυβέρνησης», σημείωσε.





Η κριτική στον Τσίπρα για τις δημοσκοπήσεις και την κοστολόγηση Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο Μάκης Βορίδης αμφισβήτησε την αριθμητική βάση των επιχειρημάτων του, τόσο ως προς τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς όσο και ως προς τη δημοσιονομική διάσταση των πολιτικών προτάσεων.



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Ο βουλευτής της ΝΔ στάθηκε ειδικότερα στη σύγκριση που, όπως είπε, έκανε ο πρώην πρωθυπουργός ανάμεσα στις μονάδες που χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για την αυτοδυναμία και σε εκείνες που θα χρειαζόταν ο ίδιος για να την ξεπεράσει.



«Λέει "αφού ρε παιδί μου ο Μητσοτάκης ψάχνει κάποιες μονάδες για να πάρει την αυτοδυναμία και μείς ψάχνουμε κάποιες μονάδες, από τα δημοσκοπικά, για να κερδίσουμε τον Μητσοτάκη, άρα όσο πιθανό είναι να πάρει ο Μητσοτάκης τις μονάδες για αυτοδυναμία, άλλο τόσο πιθανό είναι να βγούμε πρώτοι"», ανέφερε.



Συνεχίζοντας, παρέθεσε τους αριθμούς στους οποίους στηρίζει την κριτική του: «Η αυτοδυναμία είναι περίπου στο 36,5. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία στο 30,5, ψάχνει 6 μονάδες. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τσίπρα στο 15. Η διαφορά του 15 από το 30 είναι 15 μονάδες».



Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα , με επίκεντρο τους αριθμούς που επικαλέστηκε στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, άσκησε ο Μάκης Βορίδης , υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός προχωρά σε λανθασμένους υπολογισμούς όταν συγκρίνει τις δημοσκοπικές επιδόσεις του με εκείνες της Νέας Δημοκρατίας . Ο βουλευτής της ΝΔ τοποθετήθηκε επίσης για τις επισημάνσεις της Ντόρας Μπακογιάννη σχετικά με συμπεριφορές υπουργών, το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε αρχικά στις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία είχε καλέσει υπουργούς να «ξεκαβαλικέψουν», διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει διαπιστώσει περιστατικά αλαζονικής συμπεριφοράς στο κυβερνητικό σχήμα.«Με ρωτήσανε να σχολιάσω συνάδελφοί σας την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη και είπα πως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάποιο φαινόμενο αλαζονείας», ανέφερε.Παράλληλα, απέδωσε την παρέμβασή της σε ενδιαφέρον για την πορεία της κυβέρνησης και όχι σε πρόθεση να πλήξει κάποιο πρόσωπο.«Δεν θεωρώ ότι η κυρία Μπακογιάννη λέει κάτι για να βλάψει κάποιον. Νομίζω ότι το λέει από αγωνία, από αγάπη, για να υπάρξει καλύτερη απόδοση και καλύτερο αποτέλεσμα της κυβέρνησης», σημείωσε.Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο Μάκης Βορίδης αμφισβήτησε την αριθμητική βάση των επιχειρημάτων του, τόσο ως προς τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς όσο και ως προς τη δημοσιονομική διάσταση των πολιτικών προτάσεων.«Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ιστορικά κακή σχέση με τους αριθμούς. Νομίζω διατηρείται και συνεχίζεται», δήλωσε.Ο βουλευτής της ΝΔ στάθηκε ειδικότερα στη σύγκριση που, όπως είπε, έκανε ο πρώην πρωθυπουργός ανάμεσα στις μονάδες που χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για την αυτοδυναμία και σε εκείνες που θα χρειαζόταν ο ίδιος για να την ξεπεράσει.«Λέει "αφού ρε παιδί μου ο Μητσοτάκης ψάχνει κάποιες μονάδες για να πάρει την αυτοδυναμία και μείς ψάχνουμε κάποιες μονάδες, από τα δημοσκοπικά, για να κερδίσουμε τον Μητσοτάκη, άρα όσο πιθανό είναι να πάρει ο Μητσοτάκης τις μονάδες για αυτοδυναμία, άλλο τόσο πιθανό είναι να βγούμε πρώτοι"», ανέφερε.Συνεχίζοντας, παρέθεσε τους αριθμούς στους οποίους στηρίζει την κριτική του: «Η αυτοδυναμία είναι περίπου στο 36,5. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία στο 30,5, ψάχνει 6 μονάδες. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τσίπρα στο 15. Η διαφορά του 15 από το 30 είναι 15 μονάδες».

«Για αυτό λέω ότι είναι κακή η αριθμητική σχέση, μονίμως δηλαδή, εδώ γίνονται κάτι τρομερά άλματα», πρόσθεσε.



Ο κ. Βορίδης επέμεινε και στο ζήτημα της κοστολόγησης των πολιτικών εξαγγελιών, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση για τη δημοσιονομική πολιτική προϋποθέτει συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία.



«Άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα να λέει “όλο κοστολόγηση συζητάμε να κάνουμε”. Ναι, δεν γίνεται να κάνουμε μια δημοσιονομική συζήτηση χωρίς να μην έχουμε μια αίσθηση κόστους και αριθμών, γιατί τότε πράγματι απλώς εξαγγέλλουμε ελπίδες», είπε.



Αναφερόμενος στην οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, υποστήριξε ότι πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στη διαπίστωση πως εξακολουθούν να υπάρχουν οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες και στον ισχυρισμό ότι η κατάσταση επιδεινώνεται συνολικά.



«Από το “υπάρχουν οικογένειες που εξακολουθούν να δυσκολεύονται” μέχρι το “οι οικογένειες αυτές αυξήθηκαν” ή μέχρι το “οι οικογένειες αυτές δυσκολεύονται περισσότερο” ή μέχρι “όλοι φτωχοποιούνται και δυσκολεύονται περισσότερο”, είναι διαφορετικά πράγματα», ανέφερε.



Τι είπε για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Σαμαρά Ο πρώην υπουργός ρωτήθηκε και για τη συζήτηση γύρω από μια ενδεχόμενη νέα πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, επισημαίνοντας ότι, κατά την άποψή του, η ουσία βρίσκεται στις πολιτικές θέσεις που θα εκφράζει ένα κόμμα και στα κοινωνικά αιτήματα στα οποία θα επιχειρεί να απαντήσει.



«Μας απασχολούν όλα, αλλά επαναλαμβάνω, για μας το κρίσιμο είναι αφενός τα προβλήματα και θεωρούμε ότι στην κυβέρνηση πρέπει να γίνεται μια κριτική και αυτήν την κριτική είναι που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε», δήλωσε.



Για τα συνεχιζόμενα σενάρια περί ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, σχολίασε:



«Καθίστε να το δούμε κιόλας, γιατί συζητάμε και για ένα κόμμα και ξανασυζητάμε για ένα κόμμα και περιμένουμε ένα κόμμα και ένα κόμμα δεν έχει γίνει».



Ο Μάκης Βορίδης επανήλθε στη σημασία του πολιτικού προγράμματος, υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία ενός νέου σχηματισμού πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένη ανάγκη που υπάρχει στην κοινωνία.



«Εγώ επιμένω στις ατζέντες, στις πολιτικές θέσεις, στις προγραμματικές θέσεις. Με δυο λόγια, ένα κόμμα για να έχει λόγο υπάρξεως πρέπει κάτι να εκφράσει. Αυτό που να εκφράσει πρέπει να υπάρχει μέσα στην κοινωνία ως αίτημα», σημείωσε.



Κλείνοντας την αναφορά του στο συγκεκριμένο θέμα, περιέγραψε την κριτική που, όπως είπε, ακούει μέχρι στιγμής για τη σημερινή φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας:



«Αυτά που ακούω εγώ μέχρι στιγμής είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει ΠΑΣΟΚ και ότι δεν έχει μέσα της Δεξιά πλέον».

24.09.2026, 10:22