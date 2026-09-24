Λατινοπούλου: Ο Βελόπουλος πουλούσε ματζούνια για την άνοια και δεν είναι φυλακή

«Είπαμε εντάξει για τις κεραλοιφές για την φαλάκρα και ο ίδιος είναι φαλακρός, αλλά όταν εξαπατά τον κόσμο και το κράτος κοιμάται, δεν είναι σοβαρή χώρα αυτή», είπε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής»