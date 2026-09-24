Μητσοτάκης για την τεχνητή νοημοσύνη: «Δίνουμε ήδη μάχη με τις προκλήσεις του χθες»

Ο πρωθυπουργός μίλησε στο Σαν Φρανσίσκο για την AI, τις αλλαγές στην εργασία, την εκπαίδευση και τον ρόλο της Ελλάδας στη νέα τεχνολογική εποχή





Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Καλιφόρνια με στόχο να παρουσιάσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα σε επενδυτές και εταιρείες τεχνολογίας, όμως η συζήτησή του με το TechCrunch σε εκδήλωση της Endeavor Greece επικεντρώθηκε κυρίως στα μεγάλα διλήμματα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.







Ο ίδιος περιέγραψε την επίσκεψή του στη Silicon Valley ως μια αποστολή ενημέρωσης και κατανόησης των νέων τάσεων. Μέσα στην ίδια ημέρα επισκέφθηκε την Tesla και τη Sequoia Capital, ενώ στη συνέχεια μετέβη στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.



Παράλληλα, επιδίωξε να ενισχύσει τους δεσμούς με το τεχνολογικό οικοσύστημα των ΗΠΑ και να προσελκύσει εταιρείες που θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα.



Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει σπουδάσει στο Stanford και χαρακτήρισε την επίσκεψή του «επιστροφή στο σπίτι», έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αλλαγή εικόνας της ελληνικής οικονομίας.



«Νομίζω ότι είναι άλλη μία ένδειξη πως η οικονομία πηγαίνει καλά και ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ειδική περίπτωση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αναμένεται να επανέλθει στο καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από τον δείκτη MSCI.



Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και στο κόστος δανεισμού της Ελλάδας, σημειώνοντας με χιούμορ ότι «δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό», όταν ανέφερε πως η χώρα μπορεί πλέον να δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.



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Ψηφιακές επενδύσεις και κίνητρα για την τεχνολογία Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέροντας ότι σημαντικό μέρος των περίπου 36 δισ. ευρώ κατευθύνθηκε σε ψηφιακές υποδομές.



Μεταξύ αυτών ανέφερε την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να διεκπεραιώνουν διοικητικές διαδικασίες χωρίς επίσκεψη σε υπηρεσίες, αλλά και τον νέο υπερυπολογιστή στο Λαύριο, που δημιουργείται με τη βοήθεια της Hewlett Packard Enterprise.



Όπως είπε, ο υπερυπολογιστής αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες και θα χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και επιστημονική έρευνα.



Την ανάγκη οι κυβερνήσεις να προλάβουν τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης , η οποία κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από τις υπάρχουσες πολιτικές και κοινωνικές απαντήσεις, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο . Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι πολλά από τα μεγάλα ερωτήματα γύρω από την AI παραμένουν ανοιχτά και τόνισε πως «μερικές φορές αισθάνομαι ότι ήδη δίνουμε μάχη με τις προκλήσεις του χθες».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Καλιφόρνια με στόχο να παρουσιάσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα σε επενδυτές και εταιρείες τεχνολογίας, όμως η συζήτησή του με το TechCrunch σε εκδήλωση της Endeavor Greece επικεντρώθηκε κυρίως στα μεγάλα διλήμματα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.Μπροστά σε περίπου 250 ιδρυτές εταιρειών, επενδυτές και στελέχη του τεχνολογικού κλάδου, ο πρωθυπουργός μίλησε με ασυνήθιστη ειλικρίνεια για τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν σήμερα οι ηγέτες παγκοσμίως, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν ακόμη έτοιμες λύσεις για όλες τις προκλήσεις.Ο ίδιος περιέγραψε την επίσκεψή του στη Silicon Valley ως μια αποστολή ενημέρωσης και κατανόησης των νέων τάσεων. Μέσα στην ίδια ημέρα επισκέφθηκε την Tesla και τη Sequoia Capital, ενώ στη συνέχεια μετέβη στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.Παράλληλα, επιδίωξε να ενισχύσει τους δεσμούς με το τεχνολογικό οικοσύστημα των ΗΠΑ και να προσελκύσει εταιρείες που θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει σπουδάσει στο Stanford και χαρακτήρισε την επίσκεψή του «επιστροφή στο σπίτι», έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αλλαγή εικόνας της ελληνικής οικονομίας.«Νομίζω ότι είναι άλλη μία ένδειξη πως η οικονομία πηγαίνει καλά και ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ειδική περίπτωση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αναμένεται να επανέλθει στο καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από τον δείκτη MSCI.Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και στο κόστος δανεισμού της Ελλάδας, σημειώνοντας με χιούμορ ότι «δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό», όταν ανέφερε πως η χώρα μπορεί πλέον να δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.Η σύγκριση δεν είναι απόλυτη, καθώς τα επιτόκια επηρεάζονται και από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, ωστόσο η διαφορά αποτελεί ένδειξη της μεγάλης αλλαγής σε σχέση με την περίοδο της κρίσης χρέους, όταν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων είχαν εκτοξευθεί.Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέροντας ότι σημαντικό μέρος των περίπου 36 δισ. ευρώ κατευθύνθηκε σε ψηφιακές υποδομές.Μεταξύ αυτών ανέφερε την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να διεκπεραιώνουν διοικητικές διαδικασίες χωρίς επίσκεψη σε υπηρεσίες, αλλά και τον νέο υπερυπολογιστή στο Λαύριο, που δημιουργείται με τη βοήθεια της Hewlett Packard Enterprise.Όπως είπε, ο υπερυπολογιστής αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες και θα χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και επιστημονική έρευνα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις τεχνολογικές επιχειρήσεις, όπως η διαφορετική φορολόγηση των stock options, οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία και τα φορολογικά κίνητρα για Έλληνες του εξωτερικού που επιστρέφουν στη χώρα.



Για τα προγράμματα βίζας που απευθύνονται σε εργαζόμενους και επιχειρηματίες από άλλες χώρες, παραδέχθηκε ότι υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει, κυρίως ως προς την ταχύτητα επεξεργασίας των αιτήσεων.



«Δίνουμε μάχη με τις προκλήσεις του χθες» Η συζήτηση απέκτησε διαφορετικό χαρακτήρα όταν πέρασε στις κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην απόφαση για περιορισμό της χρήσης social media από παιδιά κάτω των 15 ετών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η τεχνολογία εξελίσσεται τόσο γρήγορα ώστε πολλές φορές οι κοινωνίες καλούνται να αντιμετωπίσουν προβλήματα που ήδη έχουν ξεπεραστεί από τις νέες εξελίξεις.



«Μερικές φορές αισθάνομαι ότι ήδη δίνουμε μάχη με τις προκλήσεις του χθες», είπε χαρακτηριστικά.



«Τι σημαίνει για τα παιδιά μας να μεγαλώνουν με ψηφιακούς συντρόφους ή ψηφιακά αγόρια και κορίτσια;», διερωτήθηκε, αναφερόμενος στην αυξανόμενη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.



Στο θέμα της εκπαίδευσης, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει υλοποιήσει πιλοτικό πρόγραμμα με την OpenAI, με στόχο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των εκπαιδευτικών, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εξατομικευμένοι ψηφιακοί βοηθοί μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη.



Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η AI δεν πρέπει να αντικαταστήσει τη διαδικασία της μάθησης.



«Τα οφέλη εξαρτώνται από το να μην αντικαταστήσει η AI τη σκληρή δουλειά της εκμάθησης των βασικών δεξιοτήτων», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ήδη αρκετοί μαθητές χρησιμοποιούν chatbots για τις εργασίες τους.



Η πρόκληση των θέσεων εργασίας και των data centers Αναφερόμενος στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί διαφορετική περίπτωση σε σχέση με άλλες χώρες, όπου υπάρχουν αντιδράσεις για την κατανάλωση ενέργειας και νερού από τα data centers.



Όπως είπε, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σημαντική αντίδραση στην Ελλάδα, αναφερόμενος στις επενδύσεις της Microsoft για τη δημιουργία υποδομών data centers κοντά στην Αθήνα, αλλά και στη συμφωνία της Amazon Web Services (AWS) με μεγάλη ελληνική εταιρεία ενέργειας για τη δημιουργία μεγάλου κέντρου δεδομένων σε πρώην λιγνιτική περιοχή.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις αλλαγές που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας.



«Η απώλεια θέσεων εργασίας είναι κάτι που πρόκειται να συμβεί και καμία κυβέρνηση και καμία κοινωνία δεν είναι προετοιμασμένη για την ταχύτητα με την οποία θα συμβεί», ανέφερε.



«Χρειάζεται έξυπνη ρύθμιση της AI» Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ μιας μορφής «έξυπνης ρύθμισης» της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του πλαισίου.



Αναφερόμενος στις ανησυχίες των ίδιων των δημιουργών προηγμένων μοντέλων AI, σημείωσε ότι όταν «οι άνθρωποι που κατασκευάζουν τα μοντέλα μάς λένε ότι δεν είναι πραγματικά σίγουροι για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά, ειδικά για τον τρόπο που βελτιώνονται, πρέπει να τους ακούσουμε».



Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και το ίδιο το μέλλον του ανθρώπου.



«Η ανθρωπότητα δημιούργησε μια μορφή νοημοσύνης που πολύ γρήγορα ξεπερνά την ικανότητα του πιο εξελιγμένου οργάνου που δημιούργησε ποτέ η εξέλιξη», ανέφερε.



Όπως είπε, η συζήτηση πρέπει να φέρει κοντά όχι μόνο τεχνολόγους, αλλά και κοινωνικούς επιστήμονες, φιλοσόφους και ιστορικούς, με την Αθήνα να μπορεί να αποτελέσει έναν χώρο για αυτόν τον παγκόσμιο διάλογο.

24.09.2026, 01:06