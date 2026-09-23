Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, γράφει η Telegraph, το αγκάθι του «δανεισμού»

Η βρετανική εφημερίδα υποστηρίζει ότι Αθήνα και Βρετανικό Μουσείο έχουν σταματήσει τις διαπραγματεύσεις, καθώς δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί η διαφωνία για την κυριότητα των Γλυπτών - Η Ελλάδα απορρίπτει λύση που θα προϋπέθετε αναγνώριση της ιδιοκτησίας του Μουσείου





Κατά το βρετανικό δημοσίευμα, οι διαπραγματεύσεις που είχαν αρχίσει το 2021 έχουν ουσιαστικά σταματήσει, με την Αθήνα να εμφανίζεται απογοητευμένη από την έλλειψη προόδου και από την αδυναμία εξεύρεσης μιας φόρμουλας που να παρακάμπτει το βασικό σημείο διαφωνίας: ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των Γλυπτών.







Το αδιέξοδο με τον «δανεισμό» Στον πυρήνα της διαφωνίας βρίσκεται η θέση του Βρετανικού Μουσείου ότι, με βάση το ισχύον βρετανικό νομικό πλαίσιο, δεν μπορεί να παραχωρήσει οριστικά αντικείμενα της συλλογής του, παρά μόνο να τα δανείσει. Ένα κανονικό καθεστώς δανεισμού, όμως, προϋποθέτει την αποδοχή της κυριότητας του δανειστή. Αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Αθήνα, η οποία δεν αναγνωρίζει ότι το Βρετανικό Μουσείο απέκτησε νόμιμα την κυριότητα των Γλυπτών.



Η ελληνική θέση είναι σαφής: τα Γλυπτά που βρίσκονται στο Λονδίνο αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του Παρθενώνα και πρέπει να επανενωθούν με όσα εκτίθενται στο Μουσείο της Ακρόπολης.







Η «υβριδική συμφωνία» που δεν προχώρησε Τα προηγούμενα χρόνια επιχειρήθηκε να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση που δεν θα υποχρέωνε καμία πλευρά να εγκαταλείψει επισήμως τη νομική της θέση.



Το σενάριο μιας λεγόμενης «υβριδικής συμφωνίας» θα απέφευγε τόσο τον όρο της μόνιμης παραχώρησης όσο και έναν συμβατικό δανεισμό. Στο πλαίσιο αυτό είχε εξεταστεί η επιστροφή σημαντικού αριθμού Γλυπτών στην Αθήνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την Ελλάδα να στέλνει σε αντάλλαγμα στο Λονδίνο σπουδαίες αρχαιότητες για περιοδικές εκθέσεις.



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Ακόμη και τον Νοέμβριο του 2025, ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παραδεχθεί δημοσίως ότι δεν είχε σημειωθεί η πρόοδος που θα επιθυμούσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευκαιριών λόγω της μεγάλης ανακαίνισης του Βρετανικού Μουσείου και ειδικά της αίθουσας Duveen όπου εκτίθενται τα Γλυπτά.



Telegraph: Η τακτική επικοινωνία σταμάτησε Σύμφωνα τώρα με την Telegraph, οι προσπάθειες για μια δημιουργική λύση δεν απέδωσαν και η τακτική επικοινωνία μεταξύ Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου έχει σταματήσει. Πηγή που επικαλείται η εφημερίδα αναφέρει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενεργές συνομιλίες, ενώ η ελληνική πλευρά φέρεται να έχει καταστήσει σαφές ότι δεν αναμένει άμεση επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.



Τα κανάλια επικοινωνίας, πάντως, δεν έχουν κλείσει οριστικά, κάτι που σημαίνει ότι η κατάσταση θα μπορούσε να μεταβληθεί στο μέλλον.



Σε αδιέξοδο φέρονται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες της Ελλάδας με το Βρετανικό Μουσείο για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα , σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph , η οποία αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή «δεν διεξάγονται συνομιλίες» και ότι από ελληνικής πλευράς έχει διαμηνυθεί πως δεν προβλέπεται η άμεση επανέναρξή τους.Κατά το βρετανικό δημοσίευμα, οι διαπραγματεύσεις που είχαν αρχίσει το 2021 έχουν ουσιαστικά σταματήσει, με την Αθήνα να εμφανίζεται απογοητευμένη από την έλλειψη προόδου και από την αδυναμία εξεύρεσης μιας φόρμουλας που να παρακάμπτει το βασικό σημείο διαφωνίας: ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των Γλυπτών.Μόλις στις 11 Σεπτεμβρίου, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε σε συνάντησή του με τον γενικό διευθυντή της UNESCO, Χάλεντ Ελ Ενάνι, ότι η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει διαχρονική προτεραιότητα της Ελλάδας.Στον πυρήνα της διαφωνίας βρίσκεται η θέση του Βρετανικού Μουσείου ότι, με βάση το ισχύον βρετανικό νομικό πλαίσιο, δεν μπορεί να παραχωρήσει οριστικά αντικείμενα της συλλογής του, παρά μόνο να τα δανείσει. Ένα κανονικό καθεστώς δανεισμού, όμως, προϋποθέτει την αποδοχή της κυριότητας του δανειστή. Αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Αθήνα, η οποία δεν αναγνωρίζει ότι το Βρετανικό Μουσείο απέκτησε νόμιμα την κυριότητα των Γλυπτών.Η ελληνική θέση είναι σαφής: τα Γλυπτά που βρίσκονται στο Λονδίνο αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του Παρθενώνα και πρέπει να επανενωθούν με όσα εκτίθενται στο Μουσείο της Ακρόπολης.Το υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι περίπου το 60% του σωζόμενου γλυπτού υλικού του Παρθενώνα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο και το υπόλοιπο κυρίως στην Αθήνα. Το ίδιο το Βρετανικό Μουσείο αναφέρει στην επίσημη θέση του ότι η πρώτη επίσημη ελληνική απαίτηση για μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών κατατέθηκε το 1983 και ότι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν αρνηθεί να αναγνωρίσουν τον τίτλο κυριότητας των επιτρόπων του Μουσείου.Τα προηγούμενα χρόνια επιχειρήθηκε να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση που δεν θα υποχρέωνε καμία πλευρά να εγκαταλείψει επισήμως τη νομική της θέση.Το σενάριο μιας λεγόμενης «υβριδικής συμφωνίας» θα απέφευγε τόσο τον όρο της μόνιμης παραχώρησης όσο και έναν συμβατικό δανεισμό. Στο πλαίσιο αυτό είχε εξεταστεί η επιστροφή σημαντικού αριθμού Γλυπτών στην Αθήνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την Ελλάδα να στέλνει σε αντάλλαγμα στο Λονδίνο σπουδαίες αρχαιότητες για περιοδικές εκθέσεις.Το 2024 οι συνομιλίες είχαν περιγραφεί ως «αρκετά προχωρημένες», με το Βρετανικό Μουσείο να μιλά τότε για «εποικοδομητικές» συζητήσεις.Ακόμη και τον Νοέμβριο του 2025, ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παραδεχθεί δημοσίως ότι δεν είχε σημειωθεί η πρόοδος που θα επιθυμούσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευκαιριών λόγω της μεγάλης ανακαίνισης του Βρετανικού Μουσείου και ειδικά της αίθουσας Duveen όπου εκτίθενται τα Γλυπτά.Σύμφωνα τώρα με την Telegraph, οι προσπάθειες για μια δημιουργική λύση δεν απέδωσαν και η τακτική επικοινωνία μεταξύ Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου έχει σταματήσει. Πηγή που επικαλείται η εφημερίδα αναφέρει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενεργές συνομιλίες, ενώ η ελληνική πλευρά φέρεται να έχει καταστήσει σαφές ότι δεν αναμένει άμεση επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.Τα κανάλια επικοινωνίας, πάντως, δεν έχουν κλείσει οριστικά, κάτι που σημαίνει ότι η κατάσταση θα μπορούσε να μεταβληθεί στο μέλλον.

Από την πλευρά του, το Βρετανικό Μουσείο στην τελευταία δημόσια διατύπωση που παραμένει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του εξακολουθεί να αναφέρει ότι επιδιώκει μια «νέα εταιρική σχέση για τον Παρθενώνα» και χαρακτηρίζει τις συζητήσεις με την Ελλάδα «εποικοδομητικές και σε εξέλιξη».



Γιατί η Αθήνα απορρίπτει το μοντέλο της Ταπισερί της Μπαγιέ Η νέα εξέλιξη έρχεται μετά την έναρξη της έκθεσης της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, στο πλαίσιο συμφωνίας δανεισμού μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας. Η συμφωνία προβλέπει την παρουσία του έργου στο Λονδίνο από το 2026 έως το 2027 και, σε αντάλλαγμα, την αποστολή σημαντικών αρχαιοτήτων στη Γαλλία.



Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Νίκολας Κάλιναν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το μοντέλο θα μπορούσε να δείξει έναν δρόμο και για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.



Σύμφωνα όμως με την Telegraph, η προσέγγιση αυτή δεν έγινε δεκτή θετικά στην Αθήνα. Η ελληνική πλευρά επισημαίνει μια θεμελιώδη διαφορά: η κυριότητα της Ταπισερί της Μπαγιέ δεν αμφισβητείται, ενώ στην περίπτωση των Γλυπτών του Παρθενώνα η διαφωνία για τον νόμιμο τίτλο βρίσκεται ακριβώς στον πυρήνα της διένεξης.

23.09.2026, 19:50