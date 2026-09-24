Ο Φειδίας έδωσε βήμα στον βιοσυντονισμό: Οι υποσχέσεις θεραπείας και οι αντιδράσεις των επιστημόνων

Ο ψυχολόγος Γιάννης Μιχαήλ μιλά για «ενεργειακές διαταραχές» και βιοσυντονισμό – Τι υποστηρίζει ο ίδιος και γιατί επιστημονικοί φορείς στην Κύπρο αμφισβητούν τη μέθοδο και προειδοποιούν για έλλειψη επιστημονικής τεκμηρίωσης





Μέσα σε αυτό το κλίμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα πρόσφατο podcast του Κύπριου ευρωβουλευτή





Ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου έχει ως τίτλο στο podcast που ανέβασε στα social media: «Είναι ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ Ψυχολόγος στην Κύπρο; - Yiannis Michael». Στην περιγραφή αναφέρει ότι ο καλεσμένος του απαντά στις αμφισβητήσεις για τη «θεραπεία συχνοτήτων» και συζητά, μεταξύ άλλων, για το placebo effect και τη σχέση νου και σώματος.



Δείτε το βίντεο:







Τένσορας, φιαλίδια και διάγνωση ΚΤΕΟ Τα όσα περιγράφει ο ίδιος ο Γιάννης Μιχαήλ στο βίντεο είναι εξαιρετικά συγκεκριμένα.



Υποστηρίζει ότι ο βιοσυντονισμός στηρίζεται στην «κβαντική φυσική» και στη λογική ότι τα πάντα δονούνται. Από αυτή την παραδοχή περνά στον ισχυρισμό ότι, εφόσον μεταβληθεί η συχνότητα που εκπέμπει ένας άνθρωπος, μπορεί να μεταβληθεί και ο τρόπος με τον οποίο αισθάνεται.



Κλείσιμο



Ο ίδιος παραλληλίζει τη διαδικασία με τη σύνδεση ενός αυτοκινήτου σε διαγνωστικό μηχάνημα που εντοπίζει τις βλάβες του.

Πηγαίνει όμως ακόμη πιο πέρα. Αναφέρει ως παράδειγμα ότι η διαδικασία μπορεί να υποδείξει ακόμη και συγκεκριμένη τροφή η οποία συνδέεται, κατά την άποψή του, με κρίσεις πανικού. Χρησιμοποιεί μάλιστα το παράδειγμα του χοιρινού κρέατος, το οποίο, σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, θα μπορούσε κατά τον ισχυρισμό του να λειτουργεί ως παράγοντας που πυροδοτεί panic attacks (κρίσεις πανικού).



Τα ηλεκτρόδια και η επίκληση του Αϊνστάιν Μετά το στάδιο που ο ίδιος περιγράφει ως «διαγνωστικό», ακολουθεί, σύμφωνα με την παρουσίασή του, το «θεραπευτικό».

Η συζήτηση που άνοιξε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τις αποκαλύψεις για όσα συνέβαιναν στον χώρο όπου υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση , έφερε ξανά στο προσκήνιο έναν ολόκληρο κόσμο «εναλλακτικών» μεθόδων, υποσχέσεων θεραπείας και υπηρεσιών ευεξίας που κινούνται συχνά μακριά από όσα αναγνωρίζει η επιστημονική ιατρική.Μέσα σε αυτό το κλίμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα πρόσφατο podcast του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου με καλεσμένο τον Γιάννη Μιχαήλ - Yiannis Michael. Ο Μιχαήλ είναι εγγεγραμμένος συμβουλευτικός (όχι κλινικός) ψυχολόγος στην Κύπρο, αλλά δεν είναι γιατρός, όπως έχει διευκρινίσει και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος.Στο podcast, αλλά και σε αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζει μια μέθοδο η οποία στηρίζεται στον λεγόμενο βιοσυντονισμό και σε αυτό που περιγράφει ως «ενεργειακές» διαταραχές του ανθρώπινου σώματος.Ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου έχει ως τίτλο στο podcast που ανέβασε στα social media: «Είναι ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ Ψυχολόγος στην Κύπρο; - Yiannis Michael». Στην περιγραφή αναφέρει ότι ο καλεσμένος του απαντά στις αμφισβητήσεις για τη «θεραπεία συχνοτήτων» και συζητά, μεταξύ άλλων, για το placebo effect και τη σχέση νου και σώματος.Τα όσα περιγράφει ο ίδιος ο Γιάννης Μιχαήλ στο βίντεο είναι εξαιρετικά συγκεκριμένα.Υποστηρίζει ότι ο βιοσυντονισμός στηρίζεται στην «κβαντική φυσική» και στη λογική ότι τα πάντα δονούνται. Από αυτή την παραδοχή περνά στον ισχυρισμό ότι, εφόσον μεταβληθεί η συχνότητα που εκπέμπει ένας άνθρωπος, μπορεί να μεταβληθεί και ο τρόπος με τον οποίο αισθάνεται.Περιγράφει στη συνέχεια τη χρήση ενός εργαλείου που ονομάζει τένσορα και μιας κασετίνας η οποία, όπως λέει, περιλαμβάνει 60 «ενεργειακές διαταραχές». Κατά την περιγραφή του, δεν απαιτείται το άτομο να αφηγηθεί την προσωπική του ιστορία όπως θα συνέβαινε σε μια συμβατική ψυχοθεραπευτική συνεδρία. Ο χειριστής αγγίζει με το εργαλείο τα διαφορετικά φιαλίδια και, σύμφωνα με τον Μιχαήλ, λαμβάνει απάντηση θετική ή αρνητική.Ο ίδιος παραλληλίζει τη διαδικασία με τη σύνδεση ενός αυτοκινήτου σε διαγνωστικό μηχάνημα που εντοπίζει τις βλάβες του.Πηγαίνει όμως ακόμη πιο πέρα. Αναφέρει ως παράδειγμα ότι η διαδικασία μπορεί να υποδείξει ακόμη και συγκεκριμένη τροφή η οποία συνδέεται, κατά την άποψή του, με κρίσεις πανικού. Χρησιμοποιεί μάλιστα το παράδειγμα του χοιρινού κρέατος, το οποίο, σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, θα μπορούσε κατά τον ισχυρισμό του να λειτουργεί ως παράγοντας που πυροδοτεί panic attacks (κρίσεις πανικού).Μετά το στάδιο που ο ίδιος περιγράφει ως «διαγνωστικό», ακολουθεί, σύμφωνα με την παρουσίασή του, το «θεραπευτικό».

Ο Μιχαήλ εξηγεί ότι τοποθετούνται ηλεκτρόδια στο στήθος, στην κοιλιά ή στη γνάθο, ανάλογα με το σημείο όπου θεωρείται ότι το σώμα είναι «μπλοκαρισμένο».



Στην προσπάθεια εξήγησης του μηχανισμού επικαλείται ακόμη και τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, υποστηρίζοντας ότι όταν κάτι αντιστρέφεται εξασθενεί. Με αυτή τη λογική, όπως λέει, η συσκευή «αντιστρέφει ενεργειακά τις συχνότητες» και τις στέλνει πίσω στο σώμα, το οποίο στη συνέχεια αντιδρά.



Πάντως η επιστημονική σύνδεση αυτών των ισχυρισμών με την κβαντική φυσική αμφισβητείται κατηγορηματικά από τους επιστημονικούς φορείς που έχουν τοποθετηθεί για τη συγκεκριμένη μέθοδο.



Είναι ψυχολόγος, αλλά όχι γιατρός Ο Γιάννης Μιχαήλ δεν είναι γιατρός. Είναι ωστόσο νόμιμα εγγεγραμμένος ψυχολόγος στην Κύπρο. Στο μητρώο του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων εμφανίζεται στην κατηγορία της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, με τίτλο Master of Science in Psychology.

Την ιδιότητά του αυτή επιβεβαίωσε και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν είναι γιατρός και επομένως δεν υπάγεται στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας του Συλλόγου.



Το ζήτημα συνεπώς δεν αφορά το δικαίωμά του να χρησιμοποιεί τον τίτλο του ψυχολόγου. Αφορά την επιστημονική τεκμηρίωση της μεθόδου που προβάλλεται για προβλήματα όπως οι κρίσεις πανικού, το άγχος και οι φοβίες.



Τι λέει ο ίδιος στην ιστοσελίδα του Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτό που αναγράφεται σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Γιάννη Μιχαήλ.



Η μέθοδος «Re-Paint Your Life» περιγράφεται ως «εναλλακτική και ολιστική προσέγγιση», η οποία περιλαμβάνει αξιολογήσεις και εφαρμογές βιοσυντονισμού, «ενεργειακές εκτιμήσεις και χαρτογραφήσεις», συμβουλευτική, coaching και υλικό αυτοβοήθειας.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας έχουν, σύμφωνα με την ίδια τη σελίδα, τελευταία αναθεώρηση τον μόλις το Αύγουστο του 2026 και περιλαμβάνουν μια εντυπωσιακά σαφή αποποίηση.



Αναφέρεται ότι η εταιρεία, ο Γιάννης Μιχαήλ και η ομάδα του δεν ασκούν Ιατρική, Ψυχιατρική ή Κλινική Ψυχοθεραπεία. Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι οι ίδιοι οι όροι αναγνωρίζουν πως η μέθοδος RYL, ο βιοσυντονισμός και οι ενεργειακές αξιολογήσεις δεν αποτελούν επιστημονικά αποδεδειγμένες ιατρικές θεραπείες ή ψυχοθεραπείες και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως υποκατάστατο ιατρικής διάγνωσης ή εγκεκριμένης ψυχολογικής και ψυχιατρικής θεραπείας.



Στους ίδιους όρους διευκρινίζεται επίσης ότι η βελτίωση ή η εξάλειψη συμπτωμάτων δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη ούτε εγγυημένη.



Τις αντιφάσεις αυτές ανέδειξε με έρευνα που έκανε η ομάδα του Fact Check Cyprus.



Σε ελληνική ιστοσελίδα η Re-Paint Your Life περιγράφεται ως «μόνιμη αντιμετώπιση κρίσεων πανικού», ενώ περιλαμβάνεται «διαγνωστική ενεργειακή σάρωση» και συνολικά δέκα συνεδρίες βιοσυντονισμού.



Σε αγγλόφωνη σελίδα χρησιμοποιείται η φράση «End your panic attacks. Permanently» και προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν απαλλαγεί από κρίσεις πανικού, άγχος και φόβο, «χωρίς φαρμακευτική αγωγή» και χωρίς χρόνια θεραπείας.



Οι ισχυρισμοί αυτοί προέρχονται από τον ίδιο χωρίς κανένα στοιχείο που να τους επιβεβαιώνει.



"Ιατρείο" και στην Καρνεάδου στο Κολωνάκι Ο Γιάννης Μιχαήλ και η μέθοδος Re-Paint Your Life διαθέτουν χώρους στη Λευκωσία, στη Λεμεσό και στην Αθήνα. Για την Αθήνα, η επίσημη ιστοσελίδα αναγράφει ως διεύθυνση την οδό Καρνεάδου 23 στο Κολωνάκι, κοντά στο ιατρείο που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από τα στοιχεία που είναι δημόσια διαθέσιμα δεν προκύπτει ότι ο χώρος του Γιάννη Μιχαήλ στην Αθήνα αποτελεί «ιατρείο» με την κλασική ιατρική έννοια. Η ιστοσελίδα του αναφέρεται σε κέντρο και υπηρεσίες της μεθόδου Re-Paint Your Life.



Η θέση των Κυπρίων ψυχολόγων Η δημόσια προβολή του βιοσυντονισμού στην Κύπρο είχε προκαλέσει ήδη από τον Ιούλιο αντίδραση του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου.



Σε ανακοίνωση στις 8 Ιουλίου 2026 ο Σύνδεσμος ανέφερε ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση για τον μηχανισμό ή την αποτελεσματικότητα του βιοσυντονισμού σε οποιαδήποτε ψυχιατρική διαταραχή. Επισήμανε επίσης ότι η μέθοδος δεν περιλαμβάνεται σε κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ψυχολογικών Εταιρειών.



Ο Σύνδεσμος προειδοποίησε ακόμη ότι η επίκληση εννοιών όπως η «κβαντική φυσική», χωρίς αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση, μπορεί να παραπλανήσει ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν βοήθεια για προβλήματα ψυχικής υγείας. Χαρακτήρισε παράλληλα σοβαρό δεοντολογικό ζήτημα την προώθηση μη αποδεδειγμένων μεθόδων από επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Ανάλογη ήταν η θέση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). Σε απάντηση στην ομάδα Fact Check Cyprus που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούλιο, ο ΠΙΣ ανέφερε ότι ο βιοσυντονισμός δεν αναγνωρίζεται από τον ίδιο ως έγκυρη ιατρική ή θεραπευτική μέθοδο και χαρακτήρισε καταχρηστική την επίκληση της κβαντικής φυσικής για την επιστημονική δικαιολόγηση τέτοιων πρακτικών.



Ο ΠΙΣ επισήμανε επίσης ότι δεν έχει παρουσιαστεί κλινική τεκμηρίωση που να αποδεικνύει πως ο βιοσυντονισμός είναι αποτελεσματικότερος από μια ανενεργή συσκευή και προειδοποίησε κυρίως για τον κίνδυνο καθυστέρησης της σωστής διάγνωσης ή της ενδεδειγμένης θεραπείας.



Το βήμα του Φειδία Το ζήτημα αποκτά πρόσθετη διάσταση επειδή η παρουσίαση αυτή δεν έγινε αποκλειστικά σε προσωπικό λογαριασμό κάποιου επαγγελματία ή σε διαφημιστικό περιεχόμενο μιας επιχείρησης.



Έγινε σε podcast του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, με ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ένα επεισόδιο διάρκειας σχεδόν δύο ωρών και με τίτλο που θέτει το ερώτημα αν ο καλεσμένος είναι «ο καλύτερος ψυχολόγος στην Κύπρο».



Το ερώτημα που προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία δεν αφορά μια διαφωνία μεταξύ διαφορετικών σχολών ψυχολογίας. Αφορά τη δημόσια προβολή θεραπευτικών ισχυρισμών για «συχνότητες», «ενεργειακές διαταραχές», συσκευές που υποτίθεται ότι τις αντιστρέφουν και συνδέσεις με την κβαντική φυσική, όταν οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς έχουν ήδη δηλώσει ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση.

Μανώλης Καλατζής 24.09.2026, 07:14