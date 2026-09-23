ΥΦΥΠΕΞ Χατζηβασιλείου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη: Καμία απόφαση για την Ουκρανία δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς το Κίεβο και την Ε.Ε.

«Καμία απόφαση για την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς το Κίεβο και χωρίς την Ευρώπη, η ασφάλεια της οποίας επηρεάζεται άμεσα από αυτόν τον πόλεμο», τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, κατά την παρέμβασή του σε κλειστή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, για το Ουκρανικό.Ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα απορρίπτει κάθε απόπειρα αλλαγής συνόρων μέσω της χρήσης βίας, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά παράβαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.Ο Υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει καταδικάσει σταθερά τις παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου που απορρέουν από τον παράνομο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τόνισε ότι «η προστασία των αμάχων είναι αδιαπραγμάτευτη». Επανέλαβε, ακόμη, την έκκληση για πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ζητεί την άμεση και άνευ όρων επιστροφή των απαχθέντων παιδιών από την Ουκρανία.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα και στον Δούναβη, επισημαίνοντας ότι προέχουν η ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα, ο ενεργειακός εφοδιασμός, καθώς και η σταθερότητα στην παγκόσμια επισιτιστική αλυσίδα και το διεθνές εμπόριο.Ο Υφυπουργός Εξωτερικών εξέφρασε παράλληλα την ανησυχία της Ελλάδας για τις ευρύτερες επιπτώσεις του πολέμου στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, με περιστατικά που επηρεάζουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της χώρας μας προς τους συμμάχους και εταίρους που επηρεάζονται. Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πιστεύει στην ειρήνη, τον διάλογο και τη διπλωματία. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξη της Αθήνας στην πρόσφατη πρόταση των ΗΠΑ για μορατόριουμ επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών.Κλείνοντας, ο κ. Χατζηβασιλείου κάλεσε τη Ρωσία να διαπραγματευτεί με την Ουκρανία με καλή πίστη. Τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει ένα ανεξάρτητο και δημοκρατικό μέλλον για την Ουκρανία, θεμελιωμένο σε εφαρμόσιμες εγγυήσεις ασφαλείας.