Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Συναντήσεις με τους ηγέτες Σενεγάλης και Αρμενίας
Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Συναντήσεις με τους ηγέτες Σενεγάλης και Αρμενίας
Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις, οι μεταρρυθμίσεις στη Σενεγάλη και οι περιφερειακές εξελίξεις στην Αρμενία
Συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασίρου Ντιομάι Φάι και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Ο πρωθυπουργός συζήτησε με τους δύο ηγέτες θέματα διμερών σχέσεων, διεθνούς συνεργασίας, αλλά και περιφερειακών εξελίξεων, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί στη Νέα Υόρκη.
Πρόκειται για την πρώτη διοργάνωση Ολυμπιακού αθλητικού γεγονότος στην αφρικανική ήπειρο, καθώς η Σενεγάλη θα φιλοξενήσει τους Αγώνες Νεολαίας του 2026.
Στη συζήτηση τέθηκε η σημασία της στήριξης των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της Σενεγάλης, μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Σενεγάλης.
Παράλληλα, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προοπτική υπογραφής νέων συμφωνιών το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ στο τραπέζι βρέθηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
Ο Αρμένιος πρωθυπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί την Αρμενία, πρόσκληση την οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός αποδέχθηκε.
Ο πρωθυπουργός συζήτησε με τους δύο ηγέτες θέματα διμερών σχέσεων, διεθνούς συνεργασίας, αλλά και περιφερειακών εξελίξεων, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί στη Νέα Υόρκη.
Η συνάντηση με τον πρόεδρο της ΣενεγάληςΚατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασίρου Ντιομάι Φάι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρη για τη μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας ενόψει της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων Νεολαίας του Ντακάρ, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν τον προσεχή Οκτώβριο.
Πρόκειται για την πρώτη διοργάνωση Ολυμπιακού αθλητικού γεγονότος στην αφρικανική ήπειρο, καθώς η Σενεγάλη θα φιλοξενήσει τους Αγώνες Νεολαίας του 2026.
Στη συζήτηση τέθηκε η σημασία της στήριξης των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της Σενεγάλης, μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Σενεγάλης.
Παράλληλα, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
Συνάντηση με τον Νικόλ ΠασινιάνΣτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε την πορεία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσής τους.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προοπτική υπογραφής νέων συμφωνιών το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ στο τραπέζι βρέθηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
Ο Αρμένιος πρωθυπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί την Αρμενία, πρόσκληση την οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός αποδέχθηκε.
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