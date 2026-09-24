«Αλαζονεία και αυτοθαυμασμός» η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στην επίθεση Τσίπρα

Από τη ΔΕΘ και μετά, στο ΠΑΣΟΚ κάνουν πιο αισιόδοξες προβλέψεις και πιστεύουν ότι η προγραμματική παρουσία της ΕΛΑΣ αποκάλυψε την αδυναμία του κ. Τσίπρα να πείσει ότι ηγείται του εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ