Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η «δύσκολη γειτονιά», το μήνυμα στις αγορές και το ενεργειακό στοίχημα

«Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανέναν», το μήνυμα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη - Οι επαφές με επενδυτές και οι κινήσεις των ενεργειακών κολοσσών





Το στίγμα της παρέμβασης Απέναντι στην Άγκυρα που επιχειρεί να «θερμάνει» τα «ήρεμα νερά», ο Πρωθυπουργός απαντά ότι η Ελλάδα «δεν θα δεχτεί καμία απειλή». Στις αγορές δεσμεύεται για δημοσιονομική πειθαρχία «με κάθε κόστος» και στην ενέργεια ExxonMobil και Chevron περνούν στα επόμενα βήματα. Από όσα έχουν προηγηθεί στη Νέα Υόρκη διακρίνεται ήδη το στίγμα της ελληνικής παρέμβασης στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα έχει μεγαλύτερα μήκη και πλάτη.







Μέσα σύντομο χρονικό διάστημα, επανήλθαν η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το Καστελλόριζο. Ο



Η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές, ότι δεν σκοπεύει να παρασυρθούν σε έναν νέο γύρο έντασης. Άλλα ούτε και να δώσει λαβές για υποχωρητικότητα. «Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανέναν», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας λίγο νωρίτερα για «ταραγμένους καιρούς» και μια «δύσκολη γειτονιά».







Από το βήμα του ΟΗΕ αναμένεται να αναφερθεί και στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, με βασική ελληνική θέση την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο.



Το «με κάθε κόστος» και οι 30+ επενδυτές Στην οικονομία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα μήνυμα που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όσο πλησιάζουν οι εκλογές: η δημοσιονομική πολιτική δεν πρόκειται να χαλαρώσει για χάρη της κάλπης. «Θα παραμείνουμε, με κάθε κόστος, δεσμευμένοι στη δημοσιονομική πειθαρχία», είπε, θυμίζοντας ότι αυτή ήταν που επέτρεψε στην Ελλάδα να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές.



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Τα λόγια αυτά ακούγονται στη Νέα Υόρκη, όπου ο Πρωθυπουργός έχει απέναντί του περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον κύκλο των επαφών βρίσκονται ο Ted Pick της Morgan Stanley και ο Jamie Dimon της JPMorgan Chase, μαζί με στελέχη από την ενέργεια, τις υποδομές και την άμυνα.



Για αρκετούς από αυτούς το ερώτημα δεν είναι πια εάν θα επενδύσουν στην Ελλάδα. Τώρα συζητούν πού θα τοποθετήσουν τα επόμενα κεφάλαια, όπως σημειώνει στο protothema.gr αρμόδια πηγή.



Η άλλη «πίστα» με Exxon - Chevron Και ένα μέρος αυτών των κεφαλαίων κοιτάζει προς την ενέργεια. Εκεί βρίσκονται ήδη δύο από τα μεγαλύτερα αμερικανικά ονόματα: ExxonMobil και Chevron. Η ExxonMobil πλησιάζει στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, με τον σχεδιασμό να την τοποθετεί την άνοιξη του 2027 στο Block 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο.



Μια «δύσκολη γειτονιά», μια οικονομία που δεν θέλει να ξαναγυρίσει στα παλιά και δύο αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί στις ελληνικές θάλασσες. Αυτές είναι τρεις από τις εικόνες που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο βήμα του ΟΗΕ Απέναντι στην Άγκυρα που επιχειρεί να «θερμάνει» τα «ήρεμα νερά», ο Πρωθυπουργός απαντά ότι η Ελλάδα «δεν θα δεχτεί καμία απειλή». Στις αγορές δεσμεύεται για δημοσιονομική πειθαρχία «με κάθε κόστος» και στην ενέργεια ExxonMobil και Chevron περνούν στα επόμενα βήματα. Από όσα έχουν προηγηθεί στη Νέα Υόρκη διακρίνεται ήδη το στίγμα της ελληνικής παρέμβασης στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα έχει μεγαλύτερα μήκη και πλάτη.Στα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δείχνει διάθεση να αλλάξει στάση. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχοντας περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν εμφανίστηκε λάβρος για την Ελλάδα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Από την έδρα του όμως, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, συνεχίζουν να πέφτουν η μία μετά την άλλη οι «τορπίλες» στα ήρεμα νερά.Μέσα σύντομο χρονικό διάστημα, επανήλθαν η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το Καστελλόριζο. Ο Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε «απειλή» την ελληνική στρατιωτική παρουσία στα νησιά, ενώ το τουρκικό υπουργείο Άμυνας πήρε τη σκυτάλη αμφισβητώντας ακόμη και την παρουσία στρατιωτικών και πολεμικού πλοίου στο Καστελλόριζο.Η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές, ότι δεν σκοπεύει να παρασυρθούν σε έναν νέο γύρο έντασης. Άλλα ούτε και να δώσει λαβές για υποχωρητικότητα. «Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανέναν», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας λίγο νωρίτερα για «ταραγμένους καιρούς» και μια «δύσκολη γειτονιά».«Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αποτρεπτική ικανότητα. Αυτό χτίζουμε και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε», πρόσθεσε. Και ενώ η Άγκυρα έχει βάλει στο στόχαστρο και τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να τα προβάλει στη Νέα Υόρκη. Στην εκδήλωση OceanEye, παρουσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε στα δύο πάρκα, στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες, και στον στόχο να προστατευθεί το 30% των ελληνικών χωρικών υδάτων πριν από το 2030.Από το βήμα του ΟΗΕ αναμένεται να αναφερθεί και στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, με βασική ελληνική θέση την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο.Στην οικονομία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα μήνυμα που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όσο πλησιάζουν οι εκλογές: η δημοσιονομική πολιτική δεν πρόκειται να χαλαρώσει για χάρη της κάλπης. «Θα παραμείνουμε, με κάθε κόστος, δεσμευμένοι στη δημοσιονομική πειθαρχία», είπε, θυμίζοντας ότι αυτή ήταν που επέτρεψε στην Ελλάδα να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές.Δεν απέφυγε μάλιστα την προεκλογική διάσταση. Μίλησε για τον πειρασμό μιας κυβέρνησης να ξοδέψει περισσότερο για να γίνει δημοφιλέστερη και να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. «Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση», ξεκαθάρισε.Τα λόγια αυτά ακούγονται στη Νέα Υόρκη, όπου ο Πρωθυπουργός έχει απέναντί του περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον κύκλο των επαφών βρίσκονται ο Ted Pick της Morgan Stanley και ο Jamie Dimon της JPMorgan Chase, μαζί με στελέχη από την ενέργεια, τις υποδομές και την άμυνα.Για αρκετούς από αυτούς το ερώτημα δεν είναι πια εάν θα επενδύσουν στην Ελλάδα. Τώρα συζητούν πού θα τοποθετήσουν τα επόμενα κεφάλαια, όπως σημειώνει στο protothema.gr αρμόδια πηγή.Και ένα μέρος αυτών των κεφαλαίων κοιτάζει προς την ενέργεια. Εκεί βρίσκονται ήδη δύο από τα μεγαλύτερα αμερικανικά ονόματα: ExxonMobil και Chevron. Η ExxonMobil πλησιάζει στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, με τον σχεδιασμό να την τοποθετεί την άνοιξη του 2027 στο Block 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο.

Η Chevron ετοιμάζεται για το δικό της επόμενο βήμα. Στη συνάντηση του Σταύρου Παπασταύρου με την επικεφαλής της εταιρείας στην Ελλάδα Beatrice Bienvenu στη Νέα Υόρκη επιβεβαιώθηκε ότι οι σεισμικές έρευνες θα αρχίσουν πριν από το τέλος του 2026 στο Ιόνιο και στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης.Στην Αθήνα περιμένουν και συνέχεια από τη Chevron, η οποία διευρύνει τη δραστηριότητά της στην Ανατολική Μεσόγειο.



Στην ενεργειακή εξίσωση υπάρχει και το αμερικανικό LNG. Μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, η Ελλάδα θέλει να ενισχύσει τον ρόλο της ως πύλη προς τα Βαλκάνια και βορειότερα, σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητεί νέες διαδρομές και μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το συνέδεσε ευθέως στη Νέα Υόρκη με τη γεωπολιτική: ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακή ανεξαρτησία σημαίνουν και γεωπολιτική ισχύ.



Από τους επενδυτές στον ΟΗΕ Μετά το ραντεβού με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, σειρά παίρνει η συζήτηση στο Columbia University με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga, η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και, αργότερα, το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.



Και αρκετά από τα μηνύματα που θα συνοδεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην αίθουσα του ΟΗΕ έχουν ήδη σταλεί.