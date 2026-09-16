O Δουδωνής ζήτησε να αποχωρήσει ο Φλωρίδης από τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: «Δες πώς κατάντησες το κόμμα σου» απάντησε ο υπ. Δικαιοσύνης
O Δουδωνής ζήτησε να αποχωρήσει ο Φλωρίδης από τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: «Δες πώς κατάντησες το κόμμα σου» απάντησε ο υπ. Δικαιοσύνης
Επικαλέστηκε το ότι ο υπ. Δικαιοσύνης δεν είναι βουλευτής - Παρενέβη ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς - «Φύγετε δεν έχετε δουλειά εδώ» φώναζε η Ζωή Κωνσταντοπούλου
Επεισόδιο σημειώθηκε στην έναρξη της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στη Βουλή, όταν ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής προέβαλε ένσταση επί της διαδικασίας, χαρακτηρίζοντας αντισυνταγματική την παρουσία του Γιώργου Φλωρίδη στα υπουργικά έδρανα και ζητώντας την αποχώρηση του από την αίθουσα της Ολομέλειας.
«Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα; Να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση του Συντάγματος δεν έχει καμία δουλειά η εκτελεστική εξουσία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δουδωνής, υπενθυμίζοντας ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν φέρει τη βουλευτική ιδιότητα.
«Παρακαλώ, σηκωθείτε και φύγετε, είναι αντισυνταγματική η παρουσία σας», ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε από τα βουλευτικά έδρανα: «Φύγετε, δεν έχετε δουλειά εδώ».
Στη συζήτηση παρενέβη ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς, επικαλούμενος την αντίστοιχη διαδικασία το 2019, όταν την τότε κυβέρνηση εκπροσώπησε ο εξωκοινοβουλευτικός υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου. «Πάντα στις συζητήσεις παρίσταται και υπουργός», είπε.
Από την πλευρά του, ο κ. Δουδωνής αντέτεινε ότι το παράδειγμα που επικαλέστηκε ο κ. Γεωργαντάς συνιστά επανάληψη λάθους. «Πόσα χρόνια θα χρησιμοποιείτε τις αντισυνταγματικές πρακτικές του Τσίπρα, για να δικαιολογηθούν οι δικές σας πρακτικές; Πόσο ακόμη θα χρησιμοποιείτε σκιάχτρα;» είπε. «Ο κ. Φλωρίδη έλαβε τον λόγο στην προηγούμενη συνεδρίαση, άρα τεκμαίρεται ότι ήρθε για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του», πρόσθεσε.
«Δες πώς κατάντησες το κόμμα σου» του είπε ο κ. Φλωρίδης, με τον κ. Δουδωνή να απαντά: «Δες πού κατάντησες τον εαυτό σου Φλωρίδη», ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου τον χαρακτήριζε «παιδί της Χούντας». Μάλιστα, ο κ. Δουδωνής πρότεινε την αποχώρηση της αντιπολίτευσης, την ώρα της ομιλίας του υπουργού Δικαιοσύνης.
Λίγο αργότερα, ο κ. Γεωργαντάς υπενθύμισε ότι ο εκάστοτε υπουργός Δικαιοσύνης παρίσταται και παίρνει τον λόγο εθιμοτυπικά στις συνεδριάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος, σημειώνοντας με νόημα ότι όταν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης εξήγησε τη διαδικασία στη Διάσκεψη των Προέδρων, ουδείς από τους μετέχοντες προέβαλε ένσταση.
«Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα; Να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση του Συντάγματος δεν έχει καμία δουλειά η εκτελεστική εξουσία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δουδωνής, υπενθυμίζοντας ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν φέρει τη βουλευτική ιδιότητα.
«Παρακαλώ, σηκωθείτε και φύγετε, είναι αντισυνταγματική η παρουσία σας», ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε από τα βουλευτικά έδρανα: «Φύγετε, δεν έχετε δουλειά εδώ».
Στη συζήτηση παρενέβη ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς, επικαλούμενος την αντίστοιχη διαδικασία το 2019, όταν την τότε κυβέρνηση εκπροσώπησε ο εξωκοινοβουλευτικός υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου. «Πάντα στις συζητήσεις παρίσταται και υπουργός», είπε.
Από την πλευρά του, ο κ. Δουδωνής αντέτεινε ότι το παράδειγμα που επικαλέστηκε ο κ. Γεωργαντάς συνιστά επανάληψη λάθους. «Πόσα χρόνια θα χρησιμοποιείτε τις αντισυνταγματικές πρακτικές του Τσίπρα, για να δικαιολογηθούν οι δικές σας πρακτικές; Πόσο ακόμη θα χρησιμοποιείτε σκιάχτρα;» είπε. «Ο κ. Φλωρίδη έλαβε τον λόγο στην προηγούμενη συνεδρίαση, άρα τεκμαίρεται ότι ήρθε για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του», πρόσθεσε.
«Δες πώς κατάντησες το κόμμα σου» του είπε ο κ. Φλωρίδης, με τον κ. Δουδωνή να απαντά: «Δες πού κατάντησες τον εαυτό σου Φλωρίδη», ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου τον χαρακτήριζε «παιδί της Χούντας». Μάλιστα, ο κ. Δουδωνής πρότεινε την αποχώρηση της αντιπολίτευσης, την ώρα της ομιλίας του υπουργού Δικαιοσύνης.
Λίγο αργότερα, ο κ. Γεωργαντάς υπενθύμισε ότι ο εκάστοτε υπουργός Δικαιοσύνης παρίσταται και παίρνει τον λόγο εθιμοτυπικά στις συνεδριάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος, σημειώνοντας με νόημα ότι όταν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης εξήγησε τη διαδικασία στη Διάσκεψη των Προέδρων, ουδείς από τους μετέχοντες προέβαλε ένσταση.
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