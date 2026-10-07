ΥΠΕΞ για 7η Οκτωβρίου: Μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα και λύση δύο κρατών, ο δρόμος για διαρκή ειρήνη

Η Αθήνα επαναλαμβάνει τη στήριξή της σε όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και στην επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας