Θεοδωρικάκος: Η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών

Για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Οι ΗΠΑ ήταν, είναι και ασφαλώς θα είναι βασικός στρατηγικός σύμμαχος για την Ελλάδα»