Ανεβάζει τους τόνους ο Τσίπρας, οργανωτικός πυρετός και νέες μεταγραφές ενόψει από την ΕΛΑΣ

Τα μηνύματα από τον Αλέξη Τσίπρα κατά την Συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής





Στόχος της συγκεκριμένης συνεδρίασης δεν ήταν άλλος από την οργάνωση του νέου κόμματος σε επίπεδο λεκανοπεδίου Αττικής, ώστε η



Η πρώτη της Ρόζας και η... συνέχεια Παράλληλα, στα πρώτα καθίσματα της χθεσινής συνεδρίασης κάθισε η



Σκληρό ροκ Πέρα, όμως, από την οργανωτική συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ, αλλά και τα γνωστά πολιτικά στελέχη που εντάσσονται σε αυτήν,



Με πρόκριμα την απόκτηση ορατής κομματικής δομής και οργάνωσης, «ήρθε η ώρα η ΕΛ.Α.Σ. να αποκτήσει και υλική βάση, φυσική παρουσία, όχι μόνο ψηφιακή» τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος υποστήριξε ακόμη πως «πετύχαμε ένα μικρό θαύμα ξεβολέψαμε όλο το πολιτικό σύστημα». Στην ίδια κατεύθυνση, «αν δεν υπήρχε η ΕΛ.Α.Σ. ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο» συνέχισε ο κ. Τσίπρας, εκτοξεύοντας βέλη και κατά της αντιπολίτευσης.



Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση Όπως είπε, «ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, την όποια αντιπολίτευση έδειχνε να μην ιδρώνει από τα προφανή ελλείμματα της, όλο το προηγούμενο διάστημα. Αποτέλεσμα, με δυο λόγια, είναι σήμερα όλοι σχεδόν να έχουν έναν στόχο, να μας νικήσουν, έστω και με μια ψήφο. Αυτός είναι ο στόχος όλων».



«Αλλά είναι ευχάριστος στόχος για μας, αρκεί να μην παρασυρθούμε και αποκτήσουμε κι εμείς παρόμοιους στόχους, διότι ο δικός μας ο στόχος πρέπει να είναι να νικήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ο κόσμος γύρω μας. Να τα νικήσουμε με προτάσεις ρεαλιστικές και ριζοσπαστικές συνάμα. Και βέβαια, αυτός ο στόχος δεν μπορεί να εμπεδωθεί αν δεν συμπληρωθεί από τον στόχο να ηττηθεί η σημερινή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της



Δεν ήρθαμε να καλύψουμε μερικά έδρανα στο Κοινοβούλιο αλλά να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή Στον αντίποδα, «εμείς δεν γεννηθήκαμε απλά για να καλύψουμε ένα πολιτικό κενό, αλλά για να συγκροτήσουμε ένα νέο εναλλακτικό της δεξιάς πόλο στο πολιτικό σύστημα, μακράς πνοής, που μπορεί να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας, που μπορεί να κοιτάει τον παραδοσιακό μας και μοναδικό αντίπαλο, τη δεξιά Ν.Δ., στα μάτια με όρους ισότιμης μάχης, πρώτα απ' όλα διότι έχει μια μακρά παράδοση, εμπειρία, και εμπειρία διακυβέρνησης, και αγώνων, αλλά και ένα πλούσιο οπλοστάσιο προγραμματικό, θέσεων που μπορούν να δημιουργήσουν εναλλακτική για την κοινωνία, για την οικονομία, για τον τόπο», όπως ισχυρίστηκε ο κ. Τσίπρας.



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«Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα» Επιχειρώντας έναν μικρό απολογισμό της ΕΛ.Α.Σ, «αυτούς τους 4 μήνες πετύχαμε ένα μικρό θαύμα: δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα. Και ξεβολέψαμε, όλο τον πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα εκεί για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία, ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση. Και το Μέγαρο Μαξίμου. Που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό τον Σεπτέμβρη», υποστήριξε ο κ. Τσίπρας.



«Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε, σε λίγες μόνο μέρες, αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτόν τον σχεδιασμό. Και να πάρουν ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο η εξάντληση της τετραετίας. Διότι αναλαμβάνει το κόστος της ευθύνης που βαραίνει αποκλειστικά από την κυβέρνηση, διότι αυτή δεν κυβερνά 4 μήνες, ούτε 4 χρόνια, 7 ολόκληρα χρόνια. Αναλαμβάνει αποκλειστικά το κόστος των πολιτικών της ευθύνης, για την ανυπαρξία προστασίας της κοινωνίας, απέναντι στην κρίση κόστους ζωής, απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή ακρίβεια, ιδιαίτερα στα καύσιμα, στο ρεύμα, στην ενέργεια. Και μάλιστα μέσα στον χειμώνα», όπως σημείωσε.



Τραγικοί στα νούμερα και στα μεγέθη Αναφερόμενος στη γεωπολιτική συγκυρία, «ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος, δεν θα είναι απλώς δύσκολος για κάποια. Τραγικός, είμαστε η χώρα, η μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουμε σχεδόν 20% του πληθυσμού, το 25% που δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Και είμαστε και τραγικοί στα νούμερα, στα μεγέθη, λέμε πολύ συχνά, και είναι σωστό ότι έχουμε τιμές Ελβετίας και Γαλλίας, αλλά μισθούς Βουλγαρίας. Συναγωνιζόμαστε μονάχα με τη Βουλγαρία, στη λίστα των χωρών μελών της Ε.Ε., στην αγοραστική δύναμη, στον μισθό, στον μισθό, και βεβαίως αυτό είναι κάτι που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο αυτό το χειμώνα, ιδιαίτερα μερίδα του πληθυσμού που βρίσκεται εντός του πλαισίου των συνθηκών της φτώχειας. Παρ' όλα αυτά, και ενώ η μία μετά την άλλη επαγγελματικά ξεσηκώνονται, είδαμε τους αγρότες την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε τους αλιείς, είδαμε τους αλιείς το Σαββατοκύριακο, χθες είδα τους μεταφορείς, και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που δεν μπορούν να αντέξουν το υψηλό κόστος των καυσίμων και της ενέργειας εν γένει…» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.



Ως σάλπισμα μετωπικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση και ταυτόχρονα οργανωτικής ανασυγκρότησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ήχησαν τα όσα είπε χθες ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας , κατά την Συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής.Στόχος της συγκεκριμένης συνεδρίασης δεν ήταν άλλος από την οργάνωση του νέου κόμματος σε επίπεδο λεκανοπεδίου Αττικής, ώστε η ΕΛ.Α.Σ να αυξήσει την ορατότητά της στις γειτονιές της Αθήνας. Μάλιστα, η κομματική της γείωση αναμένεται να συνεχιστεί μετά την Αττική και για όλες τις περιφέρειες της χώρας, με ανάλογες συνεδριάσεις των Συντονιστικών Επιτροπών, ενώ η προσπάθεια να αναδειχθεί ο οργανωτικός κορμός της ΕΛ.Α.Σ θα υποστηριχθεί και από περιοδείες το επόμενο χρονικό διάστημα, υπό τον Αλέξη Τσίπρα.Παράλληλα, στα πρώτα καθίσματα της χθεσινής συνεδρίασης κάθισε η Ρόζα Βρεττού , πρώην Αναπληρώτρια Γραμματέας Υγείας του ΠΑΣΟΚ, κόμμα από το οποίο παραιτήθηκε με αιχμές πρόσφατα. Ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης υποδέχτηκε την κυρία Βρεττού στην ΕΛ.Α.Σ σηματοδοτώντας την ένταξή της στο κόμμα, ενώ πληροφορίες θέλουν αντίστοιχες «μεταγραφές» να λαμβάνουν χώρα με κατεύθυνση την Αμαλίας το επόμενο χρονικό διάστημα.Πέρα, όμως, από την οργανωτική συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ, αλλά και τα γνωστά πολιτικά στελέχη που εντάσσονται σε αυτήν, ο Αλέξης Τσίπρας κυμάνθηκε σε ρυθμούς ροκ στη χθεσινή συνεδρίαση απέναντι στην κυβέρνηση , μη αφήνοντας τίποτα αναξιοποίητο ως προς τον αντιπολιτευτικό του λόγο. Άλλωστε, στην ΕΛ.Α.Σ έχουν διαπιστώσει ότι κάθε δημόσια παρέμβαση του προέδρου του κόμματος, με τελευταία την συνάντησή του με τους αλιείς στη Θεσσαλονίκη, πυροδοτεί πρωτοβουλίες από πλευράς της κυβέρνησης, εντείνοντας για αυτό το λόγο ακόμη περισσότερο την αντιπολιτευτική πίεση.Με πρόκριμα την απόκτηση ορατής κομματικής δομής και οργάνωσης, «ήρθε η ώρα η ΕΛ.Α.Σ. να αποκτήσει και υλική βάση, φυσική παρουσία, όχι μόνο ψηφιακή» τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος υποστήριξε ακόμη πως «πετύχαμε ένα μικρό θαύμα ξεβολέψαμε όλο το πολιτικό σύστημα». Στην ίδια κατεύθυνση, «αν δεν υπήρχε η ΕΛ.Α.Σ. ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο» συνέχισε ο κ. Τσίπρας, εκτοξεύοντας βέλη και κατά της αντιπολίτευσης.Όπως είπε, «ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, την όποια αντιπολίτευση έδειχνε να μην ιδρώνει από τα προφανή ελλείμματα της, όλο το προηγούμενο διάστημα. Αποτέλεσμα, με δυο λόγια, είναι σήμερα όλοι σχεδόν να έχουν έναν στόχο, να μας νικήσουν, έστω και με μια ψήφο. Αυτός είναι ο στόχος όλων».«Αλλά είναι ευχάριστος στόχος για μας, αρκεί να μην παρασυρθούμε και αποκτήσουμε κι εμείς παρόμοιους στόχους, διότι ο δικός μας ο στόχος πρέπει να είναι να νικήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ο κόσμος γύρω μας. Να τα νικήσουμε με προτάσεις ρεαλιστικές και ριζοσπαστικές συνάμα. Και βέβαια, αυτός ο στόχος δεν μπορεί να εμπεδωθεί αν δεν συμπληρωθεί από τον στόχο να ηττηθεί η σημερινή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας , άρα να θέσουμε ως πρώτο και σημαντικότερο στόχο την αλλαγή πολιτικής, και την πολιτική αλλαγή, με μοναδικό μας αντίπαλο, επαναλαμβάνω, τα προβλήματα, αλλά και την πολιτική που γεννάει αυτά τα προβλήματα, και προφανώς την δεξιά νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, του κυρίου Μητσοτάκη» όπως παρατήρησε ο πρώην πρωθυπουργός.Στον αντίποδα, «εμείς δεν γεννηθήκαμε απλά για να καλύψουμε ένα πολιτικό κενό, αλλά για να συγκροτήσουμε ένα νέο εναλλακτικό της δεξιάς πόλο στο πολιτικό σύστημα, μακράς πνοής, που μπορεί να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας, που μπορεί να κοιτάει τον παραδοσιακό μας και μοναδικό αντίπαλο, τη δεξιά Ν.Δ., στα μάτια με όρους ισότιμης μάχης, πρώτα απ' όλα διότι έχει μια μακρά παράδοση, εμπειρία, και εμπειρία διακυβέρνησης, και αγώνων, αλλά και ένα πλούσιο οπλοστάσιο προγραμματικό, θέσεων που μπορούν να δημιουργήσουν εναλλακτική για την κοινωνία, για την οικονομία, για τον τόπο», όπως ισχυρίστηκε ο κ. Τσίπρας.«Δεν ήρθαμε να καλύψουμε μερικά έδρανα στο κοινοβούλιο, αλλά για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή σύμφωνα με τις μετρήσεις που θέλει το 70%, πάνω από 70%, και βεβαίως για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος της κοινωνίας, στην παιδεία, στην υγεία, στις δουλειές, στους μισθούς, στις συντάξεις, στις επενδύσεις, στην παραγωγή νέου πλούτου, που έχουμε στόχο όμως να το μοιράσουμε πιο δίκαια. Το κεντρικό μότο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και να το αναπαράγουμε είναι αυτό που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, άρα να παράγουμε περισσότερο, αναδιανομή, να μοιράζουμε δικαιότερα, και εν τέλει ο στόχος να ζούμε καλύτερα», πρόσθεσε.Επιχειρώντας έναν μικρό απολογισμό της ΕΛ.Α.Σ, «αυτούς τους 4 μήνες πετύχαμε ένα μικρό θαύμα: δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα. Και ξεβολέψαμε, όλο τον πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα εκεί για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία, ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση. Και το Μέγαρο Μαξίμου. Που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό τον Σεπτέμβρη», υποστήριξε ο κ. Τσίπρας.«Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε, σε λίγες μόνο μέρες, αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτόν τον σχεδιασμό. Και να πάρουν ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο η εξάντληση της τετραετίας. Διότι αναλαμβάνει το κόστος της ευθύνης που βαραίνει αποκλειστικά από την κυβέρνηση, διότι αυτή δεν κυβερνά 4 μήνες, ούτε 4 χρόνια, 7 ολόκληρα χρόνια. Αναλαμβάνει αποκλειστικά το κόστος των πολιτικών της ευθύνης, για την ανυπαρξία προστασίας της κοινωνίας, απέναντι στην κρίση κόστους ζωής, απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή ακρίβεια, ιδιαίτερα στα καύσιμα, στο ρεύμα, στην ενέργεια. Και μάλιστα μέσα στον χειμώνα», όπως σημείωσε.Αναφερόμενος στη γεωπολιτική συγκυρία, «ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος, δεν θα είναι απλώς δύσκολος για κάποια. Τραγικός, είμαστε η χώρα, η μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουμε σχεδόν 20% του πληθυσμού, το 25% που δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Και είμαστε και τραγικοί στα νούμερα, στα μεγέθη, λέμε πολύ συχνά, και είναι σωστό ότι έχουμε τιμές Ελβετίας και Γαλλίας, αλλά μισθούς Βουλγαρίας. Συναγωνιζόμαστε μονάχα με τη Βουλγαρία, στη λίστα των χωρών μελών της Ε.Ε., στην αγοραστική δύναμη, στον μισθό, στον μισθό, και βεβαίως αυτό είναι κάτι που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο αυτό το χειμώνα, ιδιαίτερα μερίδα του πληθυσμού που βρίσκεται εντός του πλαισίου των συνθηκών της φτώχειας. Παρ' όλα αυτά, και ενώ η μία μετά την άλλη επαγγελματικά ξεσηκώνονται, είδαμε τους αγρότες την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε τους αλιείς, είδαμε τους αλιείς το Σαββατοκύριακο, χθες είδα τους μεταφορείς, και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που δεν μπορούν να αντέξουν το υψηλό κόστος των καυσίμων και της ενέργειας εν γένει…» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες έχουν μαζευτεί στη Ν.Δ.» Ιδιαίτερα αιχμηρός υπήρξε, ωστόσο, απέναντι στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι «ακούσαμε το τελευταίο διάστημα από κάποιους να λένε ότι «δεν υπάρχει ακρίβεια στα καύσιμα», διότι βλέπουν πάρα πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο. Ακούσαμε κάποιον άλλον να λέει ότι «εντάξει, όμως, αν έχετε πρόβλημα και δεν μπορείτε να πάρετε αυτοκίνητο γιατί η ακρίβεια είναι η βενζίνη, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς». Ακούσαμε τρίτον να μας λέει όλους «κακομοίρηδες». Ότι εκπροσωπούμε, λέει, τους κακομοίρηδες. Και ακούσαμε και μια τέταρτη σήμερα, να στέλνει την αλληλεγγύη της στους εργοδότες, διότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα. Αυτές είναι οι σύγχρονες, Μαρία, σαν το ανέβασμα, επιτρέψτε μου την έκφραση, και έχουν μαζευτεί στη Νέα Δημοκρατία».





Ο αρμόδιος υπουργός... ακρίβειας



Εστιάζοντας ιδιαίτερα την κριτική του στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, ο κ. Τσίπρας τον αποκάλεσε υπουργό της ακρίβειας, ένα πεδίο κριτικής στο οποίο αναμένεται να επιμείνει, κατά πληροφορίες, ακόμη περισσότερο. “Είδα τους μεταφορείς και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που δεν μπορούν να αντέξουν το υψηλό κόστος των καυσίμων, αλλά και της ενέργειας εν γένει. Η κυβέρνηση φαίνεται να αδρανεί, ενώ ήξερε τι έρχεται. Δειλή μοιραία και άβολη αντάμα περιμένει κάποιο θάμα, ίσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω από πού, αλλά δεν διεκδικεί” τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.



«Ο αρμόδιος υπουργός ακρίβειας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ο κύριος Θεοδωρικάκος, είπε σήμερα ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα πρέπει, θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα. Αν, προσέξτε, την ώρα που ο πληθωρισμός από 3,7% τον Αύγουστο εκτοξεύτηκε στον Σεπτέμβριο, στο 5,1%. Και η κυβέρνηση λέει «αν». Τι «αν»; Και όλα αυτά, τον μήνα της εφαρμογής, της περίφημης συμφωνίας κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι η αδράνεια απέναντι στην επέλαση της ακρίβειας δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ανικανότητας, και απρονοησίας, είναι ενδεχομένως και πολιτική επιλογή. Όπως και τα διαρκή υπερπλεονάσματα, γιατί όταν κάτι γίνεται δεύτερη, τρίτη, τέταρτη χρονιά, δεν είναι λάθος» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας.



«Όπως και τα διαρκή υπερπλεονάσματα που βασίζονται στην ακρίβεια, και έχουν σαν στόχο κάποια στιγμή να επιστρέφει κάποια φιλοδωρήματα, οφειλές που έχουν ως πρωθυπουργός, και βεβαίως η ακρίβεια που δεν αντιμετωπίζεται, που δεν αναστέλλεται με μέτρα απέναντι στα καρτέλ, για παράδειγμα, απέναντι στην εναρμονισμένες πρακτικές, με ελέγχους, και με φορολόγηση κερδών, και με πλαφόν, και με επιδοτήσεις, αυτή η ακρίβεια διαλύει τα νοικοκυριά, αλλά γεμίζει κάποια ταμεία, γεμίζει, για να επιστρέψει κάποια χρήματα προεκλογικά ως αντίδωρο, αλλά γεμίζει και κάποια ταμεία με τα φοβερά υπερκέρδη που παρουσιάζουν οι εταιρείες της ενέργειας, των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας, με πρωταγωνίστρια την δήθεν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού», κατέληξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.