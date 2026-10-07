Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη

«Η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και μαζί χτίζουμε ένα ακόμη πιο ασφαλές και ευήμερο μέλλον τόσο για τα έθνη μας όσο και για την περιοχή», αναφέρει - μεταξύ άλλων - στην χθεσινή της ανάρτηση