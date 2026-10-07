Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη
«Η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και μαζί χτίζουμε ένα ακόμη πιο ασφαλές και ευήμερο μέλλον τόσο για τα έθνη μας όσο και για την περιοχή», αναφέρει - μεταξύ άλλων - στην χθεσινή της ανάρτηση
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημείωσε χθες βράδυ σε ανάρτησή της ότι η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στη χώρα μας υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Η ανάρτησή της αναφέρει συγκεκριμένα: «Είναι τιμή μου να καλωσορίζω τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, καθώς ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας για τον Έκτο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας. Η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας μας και την κοινή μας δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του προέδρου, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και της ενεργειακής συνεργασίας. Η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και μαζί χτίζουμε ένα ακόμη πιο ασφαλές και ευήμερο μέλλον τόσο για τα έθνη μας όσο και για την περιοχή».
Η ανάρτησή της αναφέρει συγκεκριμένα: «Είναι τιμή μου να καλωσορίζω τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, καθώς ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας για τον Έκτο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας. Η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας μας και την κοινή μας δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του προέδρου, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και της ενεργειακής συνεργασίας. Η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και μαζί χτίζουμε ένα ακόμη πιο ασφαλές και ευήμερο μέλλον τόσο για τα έθνη μας όσο και για την περιοχή».
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