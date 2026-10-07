Καραμανλής: Πρωτοποριακή η σχέση Ελλάδας - Κίνας, η Δύση δεν είναι άμοιρη ευθυνών στην Ουκρανία

Ο πρώην πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη συνεργασία Αθήνας - Πεκίνου και την κινεζική επένδυση της COSCO στον Πειραιά - Τι είπε σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Tsinghua που βρίσκονται στην Αθήνα