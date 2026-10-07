Πλεύρης: «Ο Σαμαράς είναι μέλος της ιστορίας της ΝΔ, αλλά επιλέγει τον τοξικό λόγο, άδικες οι δηλώσεις του»

Κέντρα σε τρίτες χώρες για όσους δεν συνεργάζονται

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«Ανησυχία για το μοτίβο στη Λιβύη»

Στις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στις νέες κατευθύνσεις της μεταναστευτικής πολιτικής αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Action 24.Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι, παρά το γεγονός πως δεν έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, συμπεριλήφθηκε στο επετειακό βίντεο, καθώς αποτελεί μέρος της ιστορικής διαδρομής της παράταξης.«Η Νέα Δημοκρατία σέβεται τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό για τη διαδρομή του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο σεβασμός αυτός δεν αλλάζει ακόμη και στην περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.Παράλληλα, ωστόσο, ο υπουργός άφησε σαφείς αιχμές για το περιεχόμενο των τελευταίων παρεμβάσεων του πρώην πρωθυπουργού.Όπως είπε, στο παρελθόν υπήρχαν δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά που, ακόμη και όταν ήταν ιδιαίτερα αυστηρές, μπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο μιας θεμιτής κριτικής από έναν πρώην πρωθυπουργό. «Οι δηλώσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα, όμως, με αναφορές σε μια συνολική αποδόμηση της προσπάθειας που έχει γίνει και όχι σε στοχευμένη κριτική σε θέματα στα οποία διαφωνεί, αδικούν τη Νέα Δημοκρατία και δείχνουν μια επιλογή του πρώην πρωθυπουργού», είπε.Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε εκτενώς και στον σχεδιασμό για τη μεταναστευτική πολιτική, επισημαίνοντας ότι σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις μεταναστών που, παρότι έχει απορριφθεί το αίτημα ασύλου τους, καθυστερούν την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής καταστρέφοντας τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα.Έφερε ως παράδειγμα πολίτες από το Μπανγκλαντές, εξηγώντας ότι ακόμη και όταν υπάρχει συνεργασία με τη χώρα προέλευσης, η πιστοποίηση της ταυτότητας μπορεί να απαιτήσει δύο ή τρεις μήνες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η επιστροφή γίνεται μόνο μέσω πτήσεων τσάρτερ.Σύμφωνα με τον υπουργό, εξετάζεται η μεταφορά όσων δεν συνεργάζονται με τις διαδικασίες επιστροφής σε κέντρα τρίτων χωρών, τα οποία θα λειτουργούν με πλήρη σεβασμό στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.Όπως εκτίμησε, ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη συνεργασία όσων έχουν λάβει απορριπτική απόφαση ασύλου. Οι πρώτες συμφωνίες, όπως είπε, αναμένεται να υπογραφούν άμεσα, με στόχο το σχέδιο να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.Για τις μεταναστευτικές ροές, ο Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για «ιστορικό χαμηλό» στο Αιγαίο, παρά την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.Όπως τόνισε, το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται πλέον στη Λιβύη, απ' όπου καταγράφηκαν περίπου 16.000 αφίξεις μέσα στο πρώτο εννεάμηνο.«Υπάρχει μεγάλη ανησυχία ως προς το μοτίβο που υπάρχει στη Λιβύη», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες φαίνεται να επιτρέπεται η μαζική αναχώρηση σκαφών.Ο υπουργός υπογράμμισε ότι όταν ένα σκάφος έχει ήδη ξεκινήσει και βρεθεί στα ανοιχτά, τα περιθώρια παρέμβασης είναι περιορισμένα, τονίζοντας ότι το κρίσιμο είναι να αποτρέπεται εξαρχής η αναχώρηση των σκαφών από τις λιβυκές ακτές.