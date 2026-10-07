Στο ΠΑΣΟΚ και επίσημα ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ανακοινώθηκε στη Βουλή η ένταξή του στην ΚΟ
Στο ΠΑΣΟΚ και επίσημα ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ανακοινώθηκε στη Βουλή η ένταξή του στην ΚΟ
Την περασμένη Δευτέρα ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη
Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η προσχώρηση του βουλευτή Επικρατείας Ευάγγελου Αποστολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
Για την ένταξη του κ. Αποστολάκη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ είχαν αποσταλεί στον Πρόεδρο της Βουλής αντίστοιχες επιστολές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και τον ίδιο τον βουλευτή.
Υπενθυμίζεται ότι η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοινώθηκε επισήμως το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10) μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του προέδρου του κόμματος στη Βουλή.
Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και ναύαρχος ε.α., ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε, προσχώρησε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Ανδρουλάκη να τον καλωσορίζει και να τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι θα συμβάλει στη διαμόρφωση του προγράμματος του κόμματος για την εθνική αμυντική πολιτική.
Για την ένταξη του κ. Αποστολάκη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ είχαν αποσταλεί στον Πρόεδρο της Βουλής αντίστοιχες επιστολές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και τον ίδιο τον βουλευτή.
Υπενθυμίζεται ότι η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοινώθηκε επισήμως το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10) μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του προέδρου του κόμματος στη Βουλή.
Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και ναύαρχος ε.α., ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε, προσχώρησε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Ανδρουλάκη να τον καλωσορίζει και να τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι θα συμβάλει στη διαμόρφωση του προγράμματος του κόμματος για την εθνική αμυντική πολιτική.
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