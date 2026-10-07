Ο δίαυλος Μητσοτάκη-Ρούμπιο και το «βάθος» που βλέπει το Μαξίμου στη σχέση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών
Ο δίαυλος Μητσοτάκη-Ρούμπιο και το «βάθος» που βλέπει το Μαξίμου στη σχέση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών
Τον Ιανουάριο του 2020 η πρώτη επαφή - Ακολούθησε το 2022 η ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο για την οποία ο κ. Ρούμπιο ήταν ένθερμος υποστηρικτής
Ιανουάριος του 2020, λίγο μετά τα Φώτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει και πάλι επί διακυβέρνησης Τραμπ την πρώτη του επίσκεψη ως πρωθυπουργός στην Ουάσινγκτον και επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο. Εκείνη την περίοδο στο Κογκρέσο πρωταγωνιστεί ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, αρχιτέκτονας του EastMed Act που ενίσχυσε σημαντικά τις σχέσεις των ΗΠΑ με το «τρίγωνο» Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται το Κογκρέσο και συναντά, μεταξύ άλλων, μια ομάδα γερουσιαστών της ισχυρής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Μεταξύ αυτών είναι και ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής της Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πλέον είναι υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και ταυτόχρονα ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του κ. Τραμπ. Ένας συνδυασμός που έχει να συμβεί από την εποχή του Χένρι Κίσινγκερ, με τον κ. Ρούμπιο να κρατά τα «κλειδιά» της αμερικανικής διπλωματίας για το παρόν και το ορατό μέλλον.
Η επαφή συνεχίστηκε. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το αμερικανικό Κογκρέσο για μια σημαντική ομιλία την άνοιξη του 2022 και έγινε δεκτός θερμά από μέλη της Γερουσίας και από τα δύο κόμματα. Λέγεται ότι ο κ. Ρούμπιο ήταν από αυτούς τους γερουσιαστές που υποστήριξαν θερμά την ιδέα να απευθυνθεί στο Κογκρέσο ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο κ. Μητσοτάκης το κατέγραψε.
Έκτοτε, ο πρωθυπουργός παρακολουθεί συνεπώς την πορεία του κ. Ρούμπιο, ο οποίος από δελφίνος για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών και σφοδρός επικριτής του κ. Τραμπ έγινε ένας από τους βασικούς υποστηρικτές και συνεργάτες του. Η φιλοδοξία, βεβαίως, δεν έχει εκλείψει: ο κ. Ρούμπιο ενδιαφέρεται για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, όπως και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς που λέγεται ότι επίσης μπορεί να επισκεφθεί την Αθήνα τους πρώτους μήνες του 2026.
Όπως και να έχει, ο κ. Ρούμπιο θα έχει την ευκαιρία να τα πει δύο φορές με τον κ. Μητσοτάκη. Στις 19:00 στο Μέγαρο Μαξίμου και αμέσως μετά, σε κλειστό δείπνο που θα γίνει στο εστιατόριο Tudor Hall του ξενοδοχείου King George, με θέα την Ακρόπολη.
Είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης θα εξηγήσει τις ελληνικές θέσεις για μια σειρά θεμάτων, τις οποίες ο κ. Ρούμπιο βεβαίως γνωρίζει. Ο πρωθυπουργός επίσης θεωρεί σημαντικό και διόλου τυχαίο ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν συνδυάζει την επίσκεψη στην Αθήνα με μια αντίστοιχη στην Άγκυρα, αν και οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Άγκυρας έχουν αναθερμανθεί. Επί της ουσίας, βεβαίως, η πρόοδος είναι μικρή, εν σχέσει με τα όσα ζητά η Τουρκία.
Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα βλέπει στη σχέση με τον κ. Ρούμπιο προοπτική και βάθος. Με δεδομένο ότι θέλει να παίξει ρόλο στα αμερικανικά πράγματα και τα επόμενα χρόνια και έχει αποδειχθεί ένας αξιόπιστος συνομιλητής για την Αθήνα, η διατήρηση του δίαυλου στο ύψιστο δυνατό επίπεδο είναι κρίσιμη. Εξ ου και η Αθήνα ικανοποίησε το αμερικανικό αίτημα για μια ομιλία του κ. Ρούμπιο στην Πνύκα.
Οι άδειες του ΚΑΣ δόθηκαν με την αναγκαία ταχύτητα για την περίσταση και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα εκφωνήσει μια ομιλία-προσωπική παρακαταθήκη με φόντο την Ακρόπολη, εικόνα που θα μεταδοθεί απευθείας από τα αμερικανικά ΜΜΕ που τον συνοδεύουν στο ταξίδι του.
Η επαφή συνεχίστηκε. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το αμερικανικό Κογκρέσο για μια σημαντική ομιλία την άνοιξη του 2022 και έγινε δεκτός θερμά από μέλη της Γερουσίας και από τα δύο κόμματα. Λέγεται ότι ο κ. Ρούμπιο ήταν από αυτούς τους γερουσιαστές που υποστήριξαν θερμά την ιδέα να απευθυνθεί στο Κογκρέσο ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο κ. Μητσοτάκης το κατέγραψε.
Έκτοτε, ο πρωθυπουργός παρακολουθεί συνεπώς την πορεία του κ. Ρούμπιο, ο οποίος από δελφίνος για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών και σφοδρός επικριτής του κ. Τραμπ έγινε ένας από τους βασικούς υποστηρικτές και συνεργάτες του. Η φιλοδοξία, βεβαίως, δεν έχει εκλείψει: ο κ. Ρούμπιο ενδιαφέρεται για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, όπως και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς που λέγεται ότι επίσης μπορεί να επισκεφθεί την Αθήνα τους πρώτους μήνες του 2026.
Όπως και να έχει, ο κ. Ρούμπιο θα έχει την ευκαιρία να τα πει δύο φορές με τον κ. Μητσοτάκη. Στις 19:00 στο Μέγαρο Μαξίμου και αμέσως μετά, σε κλειστό δείπνο που θα γίνει στο εστιατόριο Tudor Hall του ξενοδοχείου King George, με θέα την Ακρόπολη.
Είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης θα εξηγήσει τις ελληνικές θέσεις για μια σειρά θεμάτων, τις οποίες ο κ. Ρούμπιο βεβαίως γνωρίζει. Ο πρωθυπουργός επίσης θεωρεί σημαντικό και διόλου τυχαίο ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν συνδυάζει την επίσκεψη στην Αθήνα με μια αντίστοιχη στην Άγκυρα, αν και οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Άγκυρας έχουν αναθερμανθεί. Επί της ουσίας, βεβαίως, η πρόοδος είναι μικρή, εν σχέσει με τα όσα ζητά η Τουρκία.
Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα βλέπει στη σχέση με τον κ. Ρούμπιο προοπτική και βάθος. Με δεδομένο ότι θέλει να παίξει ρόλο στα αμερικανικά πράγματα και τα επόμενα χρόνια και έχει αποδειχθεί ένας αξιόπιστος συνομιλητής για την Αθήνα, η διατήρηση του δίαυλου στο ύψιστο δυνατό επίπεδο είναι κρίσιμη. Εξ ου και η Αθήνα ικανοποίησε το αμερικανικό αίτημα για μια ομιλία του κ. Ρούμπιο στην Πνύκα.
Οι άδειες του ΚΑΣ δόθηκαν με την αναγκαία ταχύτητα για την περίσταση και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα εκφωνήσει μια ομιλία-προσωπική παρακαταθήκη με φόντο την Ακρόπολη, εικόνα που θα μεταδοθεί απευθείας από τα αμερικανικά ΜΜΕ που τον συνοδεύουν στο ταξίδι του.
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