Τασούλας από τους Λιγκιάδες: Ενεργές, νόμιμες και απαράγραπτες οι αξιώσεις για τις γερμανικές επανορθώσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα για ιστορική μνήμη και απόδοση δικαιοσύνης από το μαρτυρικό χωριό των Ιωαννίνων, 83 χρόνια μετά τη ναζιστική θηριωδία