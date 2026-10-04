Τασούλας από τους Λιγκιάδες: Ενεργές, νόμιμες και απαράγραπτες οι αξιώσεις για τις γερμανικές επανορθώσεις
Τασούλας από τους Λιγκιάδες: Ενεργές, νόμιμες και απαράγραπτες οι αξιώσεις για τις γερμανικές επανορθώσεις
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα για ιστορική μνήμη και απόδοση δικαιοσύνης από το μαρτυρικό χωριό των Ιωαννίνων, 83 χρόνια μετά τη ναζιστική θηριωδία
Στο ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ελληνικές αξιώσεις εξακολουθούν να υφίστανται και να είναι διεκδικήσιμες, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τους Λιγκιάδες Ιωαννίνων. Ο Πρόεδρος παρέστη την Κυριακή στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 83 χρόνια από τη ναζιστική θηριωδία στο μαρτυρικό χωριό, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης.
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας συνέδεσε τη συνέχιση της ελληνικής διεκδίκησης με την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι οι σχετικές απαιτήσεις της χώρας παραμένουν ενεργές, νόμιμες και απαράγραπτες.
«Σήμερα από ένα ακόμη μαρτυρικό χωριό, αισθάνομαι την ανάγκη να υπογραμμίσω και πάλι, όπως το έκανα στα Καλάβρυτα, όπως το έκανα στη Βιάννο, όπως το έκανα στην Παραμυθιά, πως οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγησε, στη συνέχεια, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες αξιώσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο, παραπέμποντας τόσο στα ιστορικά γεγονότα όσο και στο χρέος διατήρησης της μνήμης.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «τα γεγονότα μας το επιβάλλουν, η μνήμη μας το επιβάλλει, το καθήκον μας, το χρέος μας προς την ιστορία μας, μας το επιβάλλει και κυρίως η ανάγκη για απόδοση δικαιοσύνης».
«Θυμόμαστε, διεκδικούμε και προστατεύουμε το μέλλον μας», κατέληξε.
Κατά την παρουσία του στους Λιγκιάδες, ο Κωνσταντίνος Τασούλας έκανε αναφορά και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στην άνοδο της ακροδεξιάς, με αφορμή μήνυμα του Προέδρου της Γερμανίας.
Ειδικότερα, στάθηκε στο ερώτημα που έθεσε ο Γερμανός Πρόεδρος σχετικά με το εάν η σημερινή Γερμανία παρουσιάζει ομοιότητες με την περίοδο της Βαϊμάρης. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την απάντηση σε αυτό το ερώτημα καλούνται να δώσουν οι ίδιες οι δημοκρατίες και οι λαοί, μέσα από την προστασία των δημοκρατικών πολιτευμάτων.
Οι εκδηλώσεις στους Λιγκιάδες πραγματοποιήθηκαν προς τιμήν των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, με τον Κωνσταντίνο Τασούλα να συνδέει το χρέος απέναντι στην ιστορική μνήμη με τη διεκδίκηση της δικαιοσύνης και την προάσπιση της Δημοκρατίας.
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας συνέδεσε τη συνέχιση της ελληνικής διεκδίκησης με την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι οι σχετικές απαιτήσεις της χώρας παραμένουν ενεργές, νόμιμες και απαράγραπτες.
«Σήμερα από ένα ακόμη μαρτυρικό χωριό, αισθάνομαι την ανάγκη να υπογραμμίσω και πάλι, όπως το έκανα στα Καλάβρυτα, όπως το έκανα στη Βιάννο, όπως το έκανα στην Παραμυθιά, πως οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγησε, στη συνέχεια, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες αξιώσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο, παραπέμποντας τόσο στα ιστορικά γεγονότα όσο και στο χρέος διατήρησης της μνήμης.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «τα γεγονότα μας το επιβάλλουν, η μνήμη μας το επιβάλλει, το καθήκον μας, το χρέος μας προς την ιστορία μας, μας το επιβάλλει και κυρίως η ανάγκη για απόδοση δικαιοσύνης».
«Θυμόμαστε, διεκδικούμε και προστατεύουμε το μέλλον μας», κατέληξε.
Κατά την παρουσία του στους Λιγκιάδες, ο Κωνσταντίνος Τασούλας έκανε αναφορά και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στην άνοδο της ακροδεξιάς, με αφορμή μήνυμα του Προέδρου της Γερμανίας.
Ειδικότερα, στάθηκε στο ερώτημα που έθεσε ο Γερμανός Πρόεδρος σχετικά με το εάν η σημερινή Γερμανία παρουσιάζει ομοιότητες με την περίοδο της Βαϊμάρης. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την απάντηση σε αυτό το ερώτημα καλούνται να δώσουν οι ίδιες οι δημοκρατίες και οι λαοί, μέσα από την προστασία των δημοκρατικών πολιτευμάτων.
Οι εκδηλώσεις στους Λιγκιάδες πραγματοποιήθηκαν προς τιμήν των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, με τον Κωνσταντίνο Τασούλα να συνδέει το χρέος απέναντι στην ιστορική μνήμη με τη διεκδίκηση της δικαιοσύνης και την προάσπιση της Δημοκρατίας.
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