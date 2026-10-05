Γιατί σήκωσε σημαία ΠΑΣΟΚ ο ναύαρχος Αποστολάκης: «Πάω κόντρα στο κύμα, αρνούμαι τις αποστρατεύσεις, τις προσωπικές λύσεις και τα κελεύσματα»