Νέα Δημοκρατία: Το νέο επετειακό βίντεο στα social media για τα 52 χρόνια της παράταξης

Εμφανίζονται κατά σειρά: Κωνσταντίνος Καραμανλής, Γεώργιος Ράλλης, Ευάγγελος Αβέρωφ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Μιλτιάδης Έβερτ, Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Κυριάκος Μητσοτάκης

Νέα Δημοκρατία αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη στο νέο της επετειακό βίντεο στα Social Media.



Με ένα πρωτοποριακό βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η Νέα Δημοκρατία προχώρησε σε ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Το βίντεο







Μέσα από ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες και αλληλουχία στιγμιοτύπων, εμφανίζονται κατά σειρά οι:



-Κωνσταντίνος Καραμανλής (Ιδρυτής της παράταξης)



-Ευάγγελους Αβέρωφ

-Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

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-Κώστας Καραμανλής

-Αντώνης Σαμαράς

-Ευάγγελος Μεϊμαράκης

αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη στο νέο της επετειακό βίντεο σταπου δημιουργήθηκε με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η Νέα Δημοκρατία προχώρησε σε ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Το βίντεο συνδυάζει την ιστορική αναδρομή της παράταξης με τη σύγχρονη τεχνολογία, οπτικοποιώντας τους σημαντικότερους σταθμούς, τις αξίες και τα επιτεύγματα της διαδρομής της.Η ανάρτηση αναδεικνύει το μήνυμα της ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού, δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα και τη συνεχή εξέλιξη της χώρας.Μέσα από ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες και αλληλουχία στιγμιοτύπων, εμφανίζονται κατά σειρά οι:-Κωνσταντίνος Καραμανλής (Ιδρυτής της παράταξης)-Γεώργιος Ράλλης-Ευάγγελους Αβέρωφ-Κωνσταντίνος Μητσοτάκης-Μιλτιάδης Έβερτ-Κώστας Καραμανλής-Αντώνης Σαμαράς-Ευάγγελος Μεϊμαράκης

-Κυριάκος Μητσοτάκης



Παράλληλα, στο επίκεντρο του βίντεο δεσπόζει το παραδοσιακό σύμβολο του κόμματος, ο αναμμένος πυρσός, πλαισιωμένος από το μήνυμα για τη συνεχή προσφορά της Νέας Δημοκρατίας στη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την ευημερία της χώρας.



