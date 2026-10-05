Χατζηδάκης: Απέναντι στη ΝΔ είναι σχήματα που δεν μπορούν να βρουν περπατησιά, να συμπληρώσουν ενδεκάδα - Τι είπε για το κόμμα Σαμαρά
Χατζηδάκης: Απέναντι στη ΝΔ είναι σχήματα που δεν μπορούν να βρουν περπατησιά, να συμπληρώσουν ενδεκάδα - Τι είπε για το κόμμα Σαμαρά
Χαρακτήρισε τη ΝΔ «πλατύ, πολυσυλλεκτικό κόμμα, που καλύπτει από τη δεξιά μέχρι τις παρυφές της Σοσιαλδημοκρατίας»
Στα ενοίκια-στέγη και στα καύσιμα πρέπει, σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη να εστιάσει η κυβέρνηση ως προς τη στήριξη που πρέπει να δοθεί προσθέτοντας «η ακρίβεια είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα, είναι διεθνές. Αν μπορεί κάποιος να μας υποδείξει μια χώρα στην Ευρώπη, όπου το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί, να μας το πει».
Όσον αφορά τη μείωση του ΦΠΑ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε στα Παραπολιτικά FM ότι «δεν ενδιαφέρει τους πολίτες, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η πραγματική στήριξη στην τσέπη. Εμείς επιλέξαμε την επιδότηση π.χ. στην αντλία. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον τρόπο, τον πολίτη τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Έχουμε διαλέξει μια μέθοδο που εξαντλεί τις δυνατότητες. Για το ΦΠΑ, στην Ισπανία και την Πορτογαλία, έριξαν το ΦΠΑ για κάποιους μήνες, δεν λειτούργησε και το πήραν πίσω. Το έλεγε και ο κ. Τσίπρας, μετά τα πήρε πίσω. Για τα νησιά, γίνεται για λόγους τοπικούς και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν δώσεις τα χρήματα με μείωση άμεσων φόρων, πάει στην τσέπη του καταναλωτή η μείωση της επιβάρυνσης. Αλλιώς, με τη μείωση των έμμεσων φόρων, αυτό ενδέχεται να μη γίνει».
Ερωτηθείς για το αν αποκλείεται η μείωση του ΦΠΑ, σημείωσε πως «επιβάλλεται η συνεχής στήριξη της κοινωνίας, με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, στα όρια της υπευθυνότητας. Πέραν της κρίσης στη Μέση Ανατολή, υπάρχει η κρίση των ομολόγων. Υπάρχουν όρια, που πέραν των κανόνων, επιβάλλονται και από αυτές τις διεθνείς κρίσεις. Υπάρχουν όρια από το κρατικό ταμείο και από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, εκεί, που δεν μπορείς να υπερβείς: Τέτοιο παράδειγμα είναι η επιστολή της Ιταλίας, που εκθείαζε το ΠΑΣΟΚ. Από τη μία είναι τα περισσεύματα από το ταμείο, που επιλέγουμε να δώσουμε τα χρήματα με αυτόν τον τρόπο, γιατί πιστεύουμε ότι φτάνουν στους καταναλωτές και από την άλλη οι κανόνες, που κάνουμε προσπάθεια να χαλαρώσουν. Όλοι προερχόμαστε από το λαό, έχουμε εκλογές, δεν είμαστε μέσα σε ένα παλάτι. Αλλά, επειδή ο τόπος έχει κακοπάθει, πρέπει να υπάρχουν όρια, με βάση τις πραγματικές δυνατότητες και τα όρια του ταμείου μας».
Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στα 52α γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας απάντησε ότι «η ΝΔ από τη σύστασή της από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή είναι πλατύ, πολυσυλλεκτικό κόμμα, που καλύπτει από τη δεξιά μέχρι τις παρυφές της Σοσιαλδημοκρατίας. Ο ίδιος είχε πάρει τον Αβέρωφ και τον Τσάτσο που ήταν κεντρώοι και αργότερα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Θανάση Κανελλόπουλο. Κάτι παρόμοιο, αυτή τη διεύρυνση, έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης».
Χαρακτήρισε, στο πλαίσιο αυτό, «υπερβολική» την «κριτική που γίνεται από τα πρώτα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ με αυτόν είδαμε ποσοστά 40 και 41%, που δεν τα περίμενε κανείς. Η συνταγή φαίνεται να δουλεύει: Παρά το ότι είμαστε 8 χρόνια στην διακυβέρνηση και κάναμε λάθη, είμαστε μακράν μπροστά δημοσκοπικά, το δεύτερο και το τρίτο κόμμα αθροιστικά δεν φτάνουν τη ΝΔ. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με σεμνότητα, σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα, μην υποτιμώντας τα λάθη μας, αλλά και χωρίς να υποχωρούμε.
Κληθείς να τοποθετηθεί για τις απουσίες πρώην προέδρων της ΝΔ από τη σημερινή εκδήλωση ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε «είμαι οπαδός μιας μεγάλης, πλατιάς ΝΔ. Θα με στενοχωρούσε να λείπει ο οποιοσδήποτε, πολύ περισσότερος εκείνος (σ.σ. ο Κώστας Καραμανλής), τον οποίο αγαπώ και με τίμησε όπως και άλλοι δύο πρωθυπουργοί της ΝΔ, κάνοντάς με υπουργό του. Δεν θέλω να το υποτιμήσουμε. Ο κόσμος της ΝΔ διαχρονικά πάει με τη σημαία, με την παράταξη, ανεξάρτητα ποιος είναι αρχηγός. Υποχρέωση όλων ημών που είμαστε στην ηγετική ομάδα της ΝΔ είναι να έχουμε ανοικτά τα αυτιά και την αγκαλιά μας»
Για το αν υπάρχουν φαινόμενα αλαζονείας από την κυβέρνηση ο κ. Χατζηδάκης είπε «κανείς δεν είναι αλάθητος. Μέσα στα 7-8 χρόνια διακυβέρνησης, θα υπάρξουν λάθη. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι να κοιτάξουμε και την άλλη πλευρά: Εδώ η κυβέρνηση έχει συντελέσει για να γίνουν μεγάλα πράγματα για τον τόπο. Θα ήταν περίεργο όλα να ήταν τζάμι, κανείς δεν έχει το αλάθητο» ενώ για το αν τυχόν λάθη θα στοιχίσουν πρόσθεσε «κανείς ψηφοφόρος δεν είναι δεδομένος, άδειες είναι οι κάλπες, είμαστε σε ένα πεδίο, όπου μπορείς να κάνεις 100 σωστά και 1 λάθος και όλοι να θυμούνται αυτό».
Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα είπε «περίμενα να κάνει πιο δυναμικό comeback, δεν φαίνεται να το κάνει. Με όρους ποδοσφαιρικούς, βλέπει κανείς μια παρατεταγμένη ομάδα με αρχηγό τη ΝΔ από τη μία και από την άλλη βλέπει σχήματα που δεν μπορούν να βρουν περπατησιά, να συμπληρώσουν ενδεκάδα. Αυτή η εικόνα κινδυνεύει να γίνει απειλητική για εμάς, γιατί μπορεί ο ίδιος ο κόσμος, ο ίδιος ο πολίτης να γίνει αντιπολίτευση. Προχωράμε σεμνά, με κάτω το κεφάλι. Αντίπαλος είναι ο εαυτός μας».
Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι «δεν ενισχύεται η ΝΔ, αν σχολιάζουμε συνέχεια για το αν θα γίνει αυτό το κόμμα Σαμαρά».
Παράλληλα εκτίμησε «δεν θεωρώ απίθανο» να εξασφαλίσει αυτοδυναμία η ΝΔ λέγοντας «στις προηγούμενες εκλογές, μας έδειχναν 32-34%. Συζητούσα με τον Λιβάνιο και εκτιμούσα ότι θα πάρουμε 37% και τελικά πήραμε 41%. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να μην θεωρούμε κανόνα πως ό,τι έγινε στις εκλογές, θα ξαναγίνει, αλλά το ίδιο ισχύει και με το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών».
Για πιθανό σύμμαχο από το υπάρχον πολιτικό σύστημα: «Θεωρούσα πιθανό σύμμαχο για κυβέρνηση συνεργασίας το ΠΑΣΟΚ, είχαμε ξανασυνεργαστεί. Το ΠΑΣΟΚ το απέκλεισε, αλλά εμφανίζονται σε μια κατάσταση εμφύλιου πετροπολέμου, κάτι που αφορά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επειδή η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, χρειάζεται μια ισχυρή και πιθανώς αυτοδύναμη κυβέρνηση, τη ΝΔ. Για αυτό λέμε στο λαό: Στηρίξτε τη ΝΔ, η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση».
Όσον αφορά τη μείωση του ΦΠΑ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε στα Παραπολιτικά FM ότι «δεν ενδιαφέρει τους πολίτες, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η πραγματική στήριξη στην τσέπη. Εμείς επιλέξαμε την επιδότηση π.χ. στην αντλία. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον τρόπο, τον πολίτη τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Έχουμε διαλέξει μια μέθοδο που εξαντλεί τις δυνατότητες. Για το ΦΠΑ, στην Ισπανία και την Πορτογαλία, έριξαν το ΦΠΑ για κάποιους μήνες, δεν λειτούργησε και το πήραν πίσω. Το έλεγε και ο κ. Τσίπρας, μετά τα πήρε πίσω. Για τα νησιά, γίνεται για λόγους τοπικούς και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν δώσεις τα χρήματα με μείωση άμεσων φόρων, πάει στην τσέπη του καταναλωτή η μείωση της επιβάρυνσης. Αλλιώς, με τη μείωση των έμμεσων φόρων, αυτό ενδέχεται να μη γίνει».
Ερωτηθείς για το αν αποκλείεται η μείωση του ΦΠΑ, σημείωσε πως «επιβάλλεται η συνεχής στήριξη της κοινωνίας, με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, στα όρια της υπευθυνότητας. Πέραν της κρίσης στη Μέση Ανατολή, υπάρχει η κρίση των ομολόγων. Υπάρχουν όρια, που πέραν των κανόνων, επιβάλλονται και από αυτές τις διεθνείς κρίσεις. Υπάρχουν όρια από το κρατικό ταμείο και από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, εκεί, που δεν μπορείς να υπερβείς: Τέτοιο παράδειγμα είναι η επιστολή της Ιταλίας, που εκθείαζε το ΠΑΣΟΚ. Από τη μία είναι τα περισσεύματα από το ταμείο, που επιλέγουμε να δώσουμε τα χρήματα με αυτόν τον τρόπο, γιατί πιστεύουμε ότι φτάνουν στους καταναλωτές και από την άλλη οι κανόνες, που κάνουμε προσπάθεια να χαλαρώσουν. Όλοι προερχόμαστε από το λαό, έχουμε εκλογές, δεν είμαστε μέσα σε ένα παλάτι. Αλλά, επειδή ο τόπος έχει κακοπάθει, πρέπει να υπάρχουν όρια, με βάση τις πραγματικές δυνατότητες και τα όρια του ταμείου μας».
Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στα 52α γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας απάντησε ότι «η ΝΔ από τη σύστασή της από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή είναι πλατύ, πολυσυλλεκτικό κόμμα, που καλύπτει από τη δεξιά μέχρι τις παρυφές της Σοσιαλδημοκρατίας. Ο ίδιος είχε πάρει τον Αβέρωφ και τον Τσάτσο που ήταν κεντρώοι και αργότερα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Θανάση Κανελλόπουλο. Κάτι παρόμοιο, αυτή τη διεύρυνση, έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης».
Χαρακτήρισε, στο πλαίσιο αυτό, «υπερβολική» την «κριτική που γίνεται από τα πρώτα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ με αυτόν είδαμε ποσοστά 40 και 41%, που δεν τα περίμενε κανείς. Η συνταγή φαίνεται να δουλεύει: Παρά το ότι είμαστε 8 χρόνια στην διακυβέρνηση και κάναμε λάθη, είμαστε μακράν μπροστά δημοσκοπικά, το δεύτερο και το τρίτο κόμμα αθροιστικά δεν φτάνουν τη ΝΔ. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με σεμνότητα, σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα, μην υποτιμώντας τα λάθη μας, αλλά και χωρίς να υποχωρούμε.
Κληθείς να τοποθετηθεί για τις απουσίες πρώην προέδρων της ΝΔ από τη σημερινή εκδήλωση ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε «είμαι οπαδός μιας μεγάλης, πλατιάς ΝΔ. Θα με στενοχωρούσε να λείπει ο οποιοσδήποτε, πολύ περισσότερος εκείνος (σ.σ. ο Κώστας Καραμανλής), τον οποίο αγαπώ και με τίμησε όπως και άλλοι δύο πρωθυπουργοί της ΝΔ, κάνοντάς με υπουργό του. Δεν θέλω να το υποτιμήσουμε. Ο κόσμος της ΝΔ διαχρονικά πάει με τη σημαία, με την παράταξη, ανεξάρτητα ποιος είναι αρχηγός. Υποχρέωση όλων ημών που είμαστε στην ηγετική ομάδα της ΝΔ είναι να έχουμε ανοικτά τα αυτιά και την αγκαλιά μας»
Για το αν υπάρχουν φαινόμενα αλαζονείας από την κυβέρνηση ο κ. Χατζηδάκης είπε «κανείς δεν είναι αλάθητος. Μέσα στα 7-8 χρόνια διακυβέρνησης, θα υπάρξουν λάθη. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι να κοιτάξουμε και την άλλη πλευρά: Εδώ η κυβέρνηση έχει συντελέσει για να γίνουν μεγάλα πράγματα για τον τόπο. Θα ήταν περίεργο όλα να ήταν τζάμι, κανείς δεν έχει το αλάθητο» ενώ για το αν τυχόν λάθη θα στοιχίσουν πρόσθεσε «κανείς ψηφοφόρος δεν είναι δεδομένος, άδειες είναι οι κάλπες, είμαστε σε ένα πεδίο, όπου μπορείς να κάνεις 100 σωστά και 1 λάθος και όλοι να θυμούνται αυτό».
Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα είπε «περίμενα να κάνει πιο δυναμικό comeback, δεν φαίνεται να το κάνει. Με όρους ποδοσφαιρικούς, βλέπει κανείς μια παρατεταγμένη ομάδα με αρχηγό τη ΝΔ από τη μία και από την άλλη βλέπει σχήματα που δεν μπορούν να βρουν περπατησιά, να συμπληρώσουν ενδεκάδα. Αυτή η εικόνα κινδυνεύει να γίνει απειλητική για εμάς, γιατί μπορεί ο ίδιος ο κόσμος, ο ίδιος ο πολίτης να γίνει αντιπολίτευση. Προχωράμε σεμνά, με κάτω το κεφάλι. Αντίπαλος είναι ο εαυτός μας».
Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι «δεν ενισχύεται η ΝΔ, αν σχολιάζουμε συνέχεια για το αν θα γίνει αυτό το κόμμα Σαμαρά».
Παράλληλα εκτίμησε «δεν θεωρώ απίθανο» να εξασφαλίσει αυτοδυναμία η ΝΔ λέγοντας «στις προηγούμενες εκλογές, μας έδειχναν 32-34%. Συζητούσα με τον Λιβάνιο και εκτιμούσα ότι θα πάρουμε 37% και τελικά πήραμε 41%. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να μην θεωρούμε κανόνα πως ό,τι έγινε στις εκλογές, θα ξαναγίνει, αλλά το ίδιο ισχύει και με το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών».
Για πιθανό σύμμαχο από το υπάρχον πολιτικό σύστημα: «Θεωρούσα πιθανό σύμμαχο για κυβέρνηση συνεργασίας το ΠΑΣΟΚ, είχαμε ξανασυνεργαστεί. Το ΠΑΣΟΚ το απέκλεισε, αλλά εμφανίζονται σε μια κατάσταση εμφύλιου πετροπολέμου, κάτι που αφορά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επειδή η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, χρειάζεται μια ισχυρή και πιθανώς αυτοδύναμη κυβέρνηση, τη ΝΔ. Για αυτό λέμε στο λαό: Στηρίξτε τη ΝΔ, η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση».
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