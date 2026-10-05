Stellantis: εξελίσσει σύστημα ταχείας αποσύνδεσης της μπαταρίας σε περίπτωση φωτιάς

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ασφάλειας σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι η

. Οι

υψηλής τάσης μπορεί να είναι πολύ καλά προστατευμένες, ωστόσο αν πάρουν φωτιά





Η Stellantis λοιπόν φαίνεται πως δουλεύει πάνω σε ένα σύστημα άμεσης αφαίρεσης της μπαταρίας από το όχημα προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για τους επιβάτες. Η πατέντα ονομάζεται «High-Voltage Battery Quick Release System For Vehicle» και δημοσιεύθηκε από το αμερικανικό USPTO. Το έγγραφο περιγράφει ένα σύστημα που επιτρέπει την ηλεκτρική αλλά και φυσική αποσύνδεση της μπαταρίας από το αυτοκίνητο σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ζημιάς ή θερμικού συμβάντος.



Η διαδικασία μπορεί να ενεργοποιείται από τον οδηγό, επιβάτη ή διασώστη μέσω ειδικού διακόπτη. Η Stellantis εξετάζει μάλιστα περισσότερα από ένα σημεία ενεργοποίησης, με ένα να βρίσκεται στο εσωτερικό και ένα δεύτερο σε σημείο προσβάσιμο από το εξωτερικό του αυτοκινήτου. Η ενεργοποίηση μπορεί να γίνεται μέσω διακόπτη, μοχλού, πλήκτρου ή ακόμη και της οθόνης αφής.







Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μηχανισμός αποσύνδεσης, ο οποίος βασίζεται σε τμήματα του πλαισίου που διαχωρίζονται, ενώ η πατέντα αναφέρεται ακόμη και σε πυροτεχνικά στοιχεία για την απελευθέρωση της μπαταρίας, δηλαδή να εκτοξεύεται με έναν μηχανισμό εκπυρσοκρότησης.



, ακόμα και από την πυροσβεστική.λοιπόν φαίνεται πως δουλεύει πάνω σε ένα σύστημααπό το όχημα προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για τους επιβάτες. Η πατέντα ονομάζεται «High-Voltage Battery Quick Release System For Vehicle» και δημοσιεύθηκε από το αμερικανικό USPTO. Το έγγραφο περιγράφει ένα σύστημα πουσε περίπτωση υπερθέρμανσης, ζημιάς ή θερμικού συμβάντος.Η διαδικασία μπορεί να ενεργοποιείται από τον, επιβάτη ή διασώστη μέσω ειδικού διακόπτη. Η Stellantis εξετάζει μάλιστα περισσότερα από ένα σημεία ενεργοποίησης, με ένα να βρίσκεται στο εσωτερικό καιαπό το εξωτερικό του αυτοκινήτου. Η ενεργοποίηση μπορεί να γίνεται μέσω διακόπτη, μοχλού, πλήκτρου ή ακόμη και της οθόνης αφής.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μηχανισμός αποσύνδεσης, ο οποίος βασίζεται σε, ενώ η πατέντα αναφέρεται ακόμη και σετης μπαταρίας, δηλαδή να εκτοξεύεται με έναν μηχανισμό εκπυρσοκρότησης.

Η διαδικασία όμως δε σταματά εκεί. Μετά την απομάκρυνση της μπαταρίας υψηλής τάσης, ένα σύστημα χαμηλής τάσης 12 Volt τροφοδοτεί προσωρινά τον ηλεκτροκινητήρα, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να μετακινηθεί σε προκαθορισμένη απόσταση και να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη περιοχή.

Σύμφωνα από πηγές μέσα από την Stellantis η λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικούς τύπους οχημάτων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησής της σε μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα.