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Stellantis: εξελίσσει σύστημα ταχείας αποσύνδεσης της μπαταρίας σε περίπτωση φωτιάς
Stellantis: εξελίσσει σύστημα ταχείας αποσύνδεσης της μπαταρίας σε περίπτωση φωτιάς
Έγγραφα πιστοποίησης αποκαλύπτουν ένα νέο σύστημα ταχείας αποσύνδεσης και απομάκρυνσης της μπαταρίας υψηλής τάσης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σοβαρής υπερθέρμανσης από την Stellantis.
UPD:
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ασφάλειας σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι η πυρκαγιά. Οι μπαταρίες υψηλής τάσης μπορεί να είναι πολύ καλά προστατευμένες, ωστόσο αν πάρουν φωτιά είναι σχεδόν αδύνατο να σβήσουν, ακόμα και από την πυροσβεστική.
Η Stellantis λοιπόν φαίνεται πως δουλεύει πάνω σε ένα σύστημα άμεσης αφαίρεσης της μπαταρίας από το όχημα προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για τους επιβάτες. Η πατέντα ονομάζεται «High-Voltage Battery Quick Release System For Vehicle» και δημοσιεύθηκε από το αμερικανικό USPTO. Το έγγραφο περιγράφει ένα σύστημα που επιτρέπει την ηλεκτρική αλλά και φυσική αποσύνδεση της μπαταρίας από το αυτοκίνητο σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ζημιάς ή θερμικού συμβάντος.
Η διαδικασία μπορεί να ενεργοποιείται από τον οδηγό, επιβάτη ή διασώστη μέσω ειδικού διακόπτη. Η Stellantis εξετάζει μάλιστα περισσότερα από ένα σημεία ενεργοποίησης, με ένα να βρίσκεται στο εσωτερικό και ένα δεύτερο σε σημείο προσβάσιμο από το εξωτερικό του αυτοκινήτου. Η ενεργοποίηση μπορεί να γίνεται μέσω διακόπτη, μοχλού, πλήκτρου ή ακόμη και της οθόνης αφής.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μηχανισμός αποσύνδεσης, ο οποίος βασίζεται σε τμήματα του πλαισίου που διαχωρίζονται, ενώ η πατέντα αναφέρεται ακόμη και σε πυροτεχνικά στοιχεία για την απελευθέρωση της μπαταρίας, δηλαδή να εκτοξεύεται με έναν μηχανισμό εκπυρσοκρότησης.
Η Stellantis λοιπόν φαίνεται πως δουλεύει πάνω σε ένα σύστημα άμεσης αφαίρεσης της μπαταρίας από το όχημα προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για τους επιβάτες. Η πατέντα ονομάζεται «High-Voltage Battery Quick Release System For Vehicle» και δημοσιεύθηκε από το αμερικανικό USPTO. Το έγγραφο περιγράφει ένα σύστημα που επιτρέπει την ηλεκτρική αλλά και φυσική αποσύνδεση της μπαταρίας από το αυτοκίνητο σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ζημιάς ή θερμικού συμβάντος.
Η διαδικασία μπορεί να ενεργοποιείται από τον οδηγό, επιβάτη ή διασώστη μέσω ειδικού διακόπτη. Η Stellantis εξετάζει μάλιστα περισσότερα από ένα σημεία ενεργοποίησης, με ένα να βρίσκεται στο εσωτερικό και ένα δεύτερο σε σημείο προσβάσιμο από το εξωτερικό του αυτοκινήτου. Η ενεργοποίηση μπορεί να γίνεται μέσω διακόπτη, μοχλού, πλήκτρου ή ακόμη και της οθόνης αφής.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μηχανισμός αποσύνδεσης, ο οποίος βασίζεται σε τμήματα του πλαισίου που διαχωρίζονται, ενώ η πατέντα αναφέρεται ακόμη και σε πυροτεχνικά στοιχεία για την απελευθέρωση της μπαταρίας, δηλαδή να εκτοξεύεται με έναν μηχανισμό εκπυρσοκρότησης.
Η διαδικασία όμως δε σταματά εκεί. Μετά την απομάκρυνση της μπαταρίας υψηλής τάσης, ένα σύστημα χαμηλής τάσης 12 Volt τροφοδοτεί προσωρινά τον ηλεκτροκινητήρα, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να μετακινηθεί σε προκαθορισμένη απόσταση και να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη περιοχή.
Σύμφωνα από πηγές μέσα από την Stellantis η λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικούς τύπους οχημάτων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησής της σε μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα.
UPD:
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