ΕΟΤ: Σαντορίνη και Μύκονος στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος

Santorini - Mykonos GNTO Tourism Forum 2026, 5-11 Οκτωβρίου – Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού στους δύο εμβληματικούς ελληνικούς προορισμούς - Η διοργάνωση αρχίζει στη Σαντορίνη, από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας