Μητσοτάκης για αλιείς: Εξετάζουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια
Μητσοτάκης για αλιείς: Εξετάζουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια
«Ξέρω ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλιείς μας» ανέφερε ο πρωθυπουργός - Στο τραπέζι τα αιτήματα του κλάδου για καύσιμα και οικονομική στήριξη
Την πρόθεση της κυβέρνησης να εξετάσει πρόσθετη οικονομική στήριξη για τους αλιείς εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας Gitanas Nausėda, μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.
«Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται, όχι μόνο στους πολίτες. Ξέρω ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλιείς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια», δήλωσε ο πρωθυπουργός.
Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων.
Στο πλαίσιο αυτό, συνάντηση με αντιπροσωπεία του κλάδου είχε σήμερα το πρωί ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγγος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των αλιέων παρουσίασαν τα αιτήματα και τους προβληματισμούς τους. Ο κ. Μάγγος επισήμανε ότι τα βασικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Όπως διευκρίνισε, τα περισσότερα αιτήματα αφορούν κυρίως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ τα ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος των καυσίμων και την οικονομική στήριξη του κλάδου εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο γενικός γραμματέας διαβεβαίωσε τους αλιείς ότι τα αιτήματά τους θα διαβιβαστούν στα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να αξιολογηθούν και να εξεταστούν οι δυνατότητες παρεμβάσεων για τη στήριξη του κλάδου.
«Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται, όχι μόνο στους πολίτες. Ξέρω ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλιείς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια», δήλωσε ο πρωθυπουργός.
Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων.
Στο πλαίσιο αυτό, συνάντηση με αντιπροσωπεία του κλάδου είχε σήμερα το πρωί ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγγος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των αλιέων παρουσίασαν τα αιτήματα και τους προβληματισμούς τους. Ο κ. Μάγγος επισήμανε ότι τα βασικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Όπως διευκρίνισε, τα περισσότερα αιτήματα αφορούν κυρίως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ τα ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος των καυσίμων και την οικονομική στήριξη του κλάδου εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο γενικός γραμματέας διαβεβαίωσε τους αλιείς ότι τα αιτήματά τους θα διαβιβαστούν στα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να αξιολογηθούν και να εξεταστούν οι δυνατότητες παρεμβάσεων για τη στήριξη του κλάδου.
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