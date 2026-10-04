ΠΑΣΟΚ: Καταθέτει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος - «Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες»

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Κριτική στην κυβέρνησηγια το ιδιωτικό χρέος ασκεί το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη ρύθμιση, αναφέροντας μεταξύ άλλων το επιτόκιο, την απουσία διαγραφής τόκων και τις προϋποθέσεις υπαγωγής.Όπως αναφέρει, ο πρωθυπουργός «παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει» για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση των 120 δόσεων ανέρχεται σε 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και γιατί δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμισηΤο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει επαρκή απάντηση στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ως «ημίμετρα», υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι η «επικοινωνιακή διαχείριση» του ζητήματος.Ο κ. Τσουκαλάς επαναφέρει στη δήλωσή του και την κριτική που είχε ασκήσει το ΠΑΣΟΚ όταν παρουσίασε, στα τέλη του καλοκαιριού, τη δική του πρόταση για το ιδιωτικό χρέος.Όπως αναφέρει, τότε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε χαρακτηρίσει τις 120 δόσεις «μνημείο ανοησίας», ενώ ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είχε κάνει λόγο για «λαϊκισμό». Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε υποστηρίξει ότι το ΠΑΣΟΚ «μοιράζει τα λεφτά από τη Monopoly».Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι τον Ιούλιο η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τη ρύθμιση των 72 δόσεων και, τρεις μήνες αργότερα, προχώρησε στην εξαγγελία των 120 δόσεων.«Ομολογώντας την παταγώδη αποτυχία της», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, αποδίδοντας την εκτίμηση αυτή στο ΠΑΣΟΚ.Το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλλει παράλληλα ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει στη Βουλή πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, με βάση το δικό του πρόγραμμα.«Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι με την κατάθεση της πρότασης νόμου «οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν».