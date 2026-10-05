Χατζηβασιλείου: Κρίσιμο ποια κυβέρνηση θα διαχειριστεί τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και την Ελληνική Προεδρία

Σχετικά με την Ελληνική Προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία να αφήσει η χώρα τη δική της σφραγίδα στο ευρωπαϊκό έργο





Αναφερόμενος στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, ο κ. Χατζηβασιλείου σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να προετοιμαστεί κατάλληλα το έδαφος, προκειμένου οι ηγέτες να συζητήσουν το θέμα στις προσεχείς Συνόδους Κορυφής.







Αναφορικά με την άνοδο των ακραίων κομμάτων σε ολόκληρη η Ευρώπη, τονίζει ότι η Ευρώπη και οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να λάβουν τα μηνύματα και να δώσουν πειστικές απαντήσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τον κάθε Ευρωπαίο πολίτη.



Ο κ. Χατζηβασιλείου εμφανίζεται αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των επόμενων εθνικών εκλογών το 2027, λέγοντας ότι ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος και αυτόν θα επιδιώξει η Νέα Δημοκρατία.



Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου:



Ερ.: Ως αρμόδιος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σηκώνετε το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας για την Ελληνική Προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τι σημαίνει η Προεδρία για τη χώρα μας σε ένα τόσο κρίσιμο χρονικό διάστημα για ολόκληρη την Ευρώπη και ποιες θα είναι οι προτεραιότητες που θα θέσουμε σε αυτό το πλαίσιο;







Ως προς τις δικές μας προτεραιότητες, η ασφάλεια και η άμυνα της Ευρώπης θα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, στη βάση μιας προσέγγισης 360 μοιρών. Εξίσου κρίσιμες είναι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ενεργειακή ασφάλεια, η διεύρυνση με έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια, η διαχείριση του μεταναστευτικού, καθώς και η ευρωπαϊκή πολιτική θαλάσσιας ασφάλειας, με ιδιαίτερη αναφορά στην ισχύ του Διεθνούς Δικαίου και την προώθηση της νησιωτικότητας. Η Προεδρία είναι ένα εθνικό στοίχημα που υπερβαίνει κόμματα και παρατάξεις. Αποτελεί ευκαιρία, για να επιβεβαιώσουμε την προσήλωσή μας στην ευρωπαϊκή ιδέα και να παρέμβουμε με τρόπο ωφέλιμο στα πεδία όπου συναντώνται οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές επιδιώξεις.



Ερ.: Η συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχουν σίγουρα διαφορετικές προσεγγίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Θέλω να σας ρωτήσω: α) υπάρχει περιθώριο να βρεθεί έγκαιρα ο κοινός τόπος και να καταλήξουμε σε συμφωνία; β) πώς τοποθετείται η Ελλάδα πάνω στο θέμα αυτό;



Απ.: Η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής: στηρίζουμε έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, προς όφελος των πολιτών της ΕΕ. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ιδιαίτερα αυξημένους πόρους, για να αντιμετωπίσει αφενός τις νέες προκλήσεις, όπως είναι η άμυνα και η ασφάλεια, αλλά και αφετέρου να στηρίξει αποτελεσματικά τις παραδοσιακές πολιτικές που απορρέουν από τις Συνθήκες: η κοινή αγροτική, η κοινή αλιευτική και η πολιτική συνοχής έχουν στηρίξει εδώ και δεκαετίες την ευρωπαϊκή κοινωνία. Η Ευρώπη οφείλει να συνεχίσει να τις στηρίζει με την ίδια ένταση και αποτελεσματικότητα. Η επαρκής χρηματοδότησή τους αποτελεί για την Ελλάδα προτεραιότητα.



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Ερ.: Οι πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις στη Γερμανία κατέδειξαν την άνοδο της ακροδεξιάς και του AfD. Σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα αντίστοιχα κόμματα σημειώνουν τόσο εκλογικές επιτυχίες όσο και δημοσκοπική άνοδο. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις να διαχειριστούν αυτή την εξέλιξη; Πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, που αποτελεί σήμερα την ισχυρότερη πολιτική οικογένεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;



Απ.: Η άνοδος του AfD αποτελεί μία βαθιά τομή στην πολιτική ιστορία της Γερμανίας. Όπως σωστά παρατηρείτε, αντίστοιχη άνοδο της άκρας δεξιάς βλέπουμε και σε άλλες χώρες, φαινόμενο το οποίο δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Τα άκρα δεν προσφέρονται για χαμόγελα και χαλαρότητα.



Η Ευρώπη και οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να λάβουν τα μηνύματα και να δώσουν πειστικές απαντήσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τον κάθε Ευρωπαίο πολίτη και, πάνω από όλα, να ακούσουν τις αγωνίες τους. Οφείλουν να συνεχίσουν να βρίσκουν λύσεις και να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για το μέλλον. Οι εύκολες κορώνες δεν δίνουν πραγματικές λύσεις στα σύνθετα προβλήματα.



Όμως, και οι ίδιοι οι πολίτες οφείλουν να είναι επιφυλακτικοί και να προσεγγίζουν με κριτική σκέψη τις πολιτικές δυνάμεις που επενδύουν στον λαϊκισμό. Ακόμα και αν αισθάνονται θυμό απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα, η λύση στα ζητήματα που τους απασχολούν δεν θα έρθει από τους λαϊκιστές που απλώς αναπαράγουν εύηχα συνθήματα, στοχεύοντας στο θυμικό και όχι στα πραγματικά προβλήματα.



«Η Ελλάδα στηρίζει έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, προς όφελος των πολιτών της ΕΕ» τονίζει ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.Αναφερόμενος στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, ο κ. Χατζηβασιλείου σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να προετοιμαστεί κατάλληλα το έδαφος, προκειμένου οι ηγέτες να συζητήσουν το θέμα στις προσεχείς Συνόδους Κορυφής.Σχετικά με την Ελληνική Προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία να αφήσει η χώρα τη δική της σφραγίδα στο ευρωπαϊκό έργο.Αναφορικά με την άνοδο των ακραίων κομμάτων σε ολόκληρη η Ευρώπη, τονίζει ότι η Ευρώπη και οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να λάβουν τα μηνύματα και να δώσουν πειστικές απαντήσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τον κάθε Ευρωπαίο πολίτη.Ο κ. Χατζηβασιλείου εμφανίζεται αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των επόμενων εθνικών εκλογών το 2027, λέγοντας ότι ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος και αυτόν θα επιδιώξει η Νέα Δημοκρατία.Απ.: Η Ελληνική Προεδρία αποτελεί μεγάλη ευκαιρία να αφήσει η χώρα μας τη δική της σφραγίδα στο ευρωπαϊκό έργο. Βρισκόμαστε ήδη εντός της προπαρασκευαστικής φάσης και το κοινό 18μηνο πρόγραμμα της τριάδας Ιρλανδίας, Λιθουανίας και Ελλάδας έχει διαμορφωθεί.Ως προς τις δικές μας προτεραιότητες, η ασφάλεια και η άμυνα της Ευρώπης θα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, στη βάση μιας προσέγγισης 360 μοιρών. Εξίσου κρίσιμες είναι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ενεργειακή ασφάλεια, η διεύρυνση με έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια, η διαχείριση του μεταναστευτικού, καθώς και η ευρωπαϊκή πολιτική θαλάσσιας ασφάλειας, με ιδιαίτερη αναφορά στην ισχύ του Διεθνούς Δικαίου και την προώθηση της νησιωτικότητας. Η Προεδρία είναι ένα εθνικό στοίχημα που υπερβαίνει κόμματα και παρατάξεις. Αποτελεί ευκαιρία, για να επιβεβαιώσουμε την προσήλωσή μας στην ευρωπαϊκή ιδέα και να παρέμβουμε με τρόπο ωφέλιμο στα πεδία όπου συναντώνται οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές επιδιώξεις.Απ.: Η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής: στηρίζουμε έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, προς όφελος των πολιτών της ΕΕ. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ιδιαίτερα αυξημένους πόρους, για να αντιμετωπίσει αφενός τις νέες προκλήσεις, όπως είναι η άμυνα και η ασφάλεια, αλλά και αφετέρου να στηρίξει αποτελεσματικά τις παραδοσιακές πολιτικές που απορρέουν από τις Συνθήκες: η κοινή αγροτική, η κοινή αλιευτική και η πολιτική συνοχής έχουν στηρίξει εδώ και δεκαετίες την ευρωπαϊκή κοινωνία. Η Ευρώπη οφείλει να συνεχίσει να τις στηρίζει με την ίδια ένταση και αποτελεσματικότητα. Η επαρκής χρηματοδότησή τους αποτελεί για την Ελλάδα προτεραιότητα.Η διαπραγμάτευση απαιτεί βούληση και συντονισμό με τους εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα ανήκει στους «Φίλους της Συνοχής» και υποστηρίζει με σαφήνεια τις θέσεις της. Οι συζητήσεις είναι δύσκολες, όμως η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πριν από μερικές ημέρες, είχα την ευκαιρία να διοργανώσω συζήτηση με τους ομοϊδεάτες ομολόγους μου στις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα, η χώρα μας έχει υποβάλει πρόταση για νέο ίδιο πόρο μέσω της δημοπράτησης των συχνοτήτων του φάσματος του 5G και 6G. Στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε το έδαφος, προκειμένου οι ηγέτες να συζητήσουν το θέμα στις προσεχείς Συνόδους Κορυφής. Ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση των βασικών συζητήσεων έως το τέλος του χρόνου. Εργαζόμαστε για να το καταφέρουμε. Σε κάθε περίπτωση, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός αφορά, στην πραγματικότητα, όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.Απ.: Η άνοδος του AfD αποτελεί μία βαθιά τομή στην πολιτική ιστορία της Γερμανίας. Όπως σωστά παρατηρείτε, αντίστοιχη άνοδο της άκρας δεξιάς βλέπουμε και σε άλλες χώρες, φαινόμενο το οποίο δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Τα άκρα δεν προσφέρονται για χαμόγελα και χαλαρότητα.Η Ευρώπη και οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να λάβουν τα μηνύματα και να δώσουν πειστικές απαντήσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τον κάθε Ευρωπαίο πολίτη και, πάνω από όλα, να ακούσουν τις αγωνίες τους. Οφείλουν να συνεχίσουν να βρίσκουν λύσεις και να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για το μέλλον. Οι εύκολες κορώνες δεν δίνουν πραγματικές λύσεις στα σύνθετα προβλήματα.Όμως, και οι ίδιοι οι πολίτες οφείλουν να είναι επιφυλακτικοί και να προσεγγίζουν με κριτική σκέψη τις πολιτικές δυνάμεις που επενδύουν στον λαϊκισμό. Ακόμα και αν αισθάνονται θυμό απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα, η λύση στα ζητήματα που τους απασχολούν δεν θα έρθει από τους λαϊκιστές που απλώς αναπαράγουν εύηχα συνθήματα, στοχεύοντας στο θυμικό και όχι στα πραγματικά προβλήματα.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει αυξημένη ευθύνη ακριβώς επειδή αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη. Δεν λοξοκοιτάζει ιδεολογικά, ούτε θολώνει το πολιτικό του μήνυμα. Το ΕΛΚ, ως κληρονόμος των ιδεών του Σουμάν, του Αντενάουερ και του Καραμανλή, εργάζεται σταθερά προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης.



Ερ.: Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά, χωρίς να υπάρχουν έστω και κάποιες ενδείξεις ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε μία κατάπαυση του πυρός. Συμμερίζεστε απόψεις άλλων Ευρωπαίων πολιτικών για το ενδεχόμενο επέκτασής του και στην υπόλοιπη Ευρώπη; Σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει το σχέδιο της Ε.Ε. για περαιτέρω αυτονομία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας;



Απ.: Όπως συζητήσαμε και νωρίτερα, η ασφάλεια και η άμυνα δεν συνιστούν πλέον μια επιμέρους πολιτική αλλά μία θεμελιώδη διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η θέση μας για την Ουκρανία παραμένει σταθερή: δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη χωρίς την ενεργό συμμετοχή της Ουκρανίας και της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία.



Η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταστεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν, ήταν οι πρώτοι που το έθεσαν στον δημόσιο διάλογο, όταν ακόμη η ΕΕ δεν ήταν έτοιμη για αυτή τη συζήτηση. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όμως, δικαίωσαν αυτό το όραμα του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γάλλου Προέδρου και πλέον η Ευρώπη κάνει τα βήματα προς την σωστή κατεύθυνση, για να σταθεί στα δικά της πόδια. Προσωπικά, πιστεύω ότι η Ευρώπη χρειάζεται αμυντικό βραχίονα που θα αυξήσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ. Το τελευταίο διάστημα, η Ευρώπη έχει προχωρήσει με ταχύτερο ρυθμό προς τη στρατηγική αυτονομία της. Με τη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα 2030, με το SAFE και τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα έπαψε πλέον να αποτελεί ταμπού.



Ερ.: Πώς αντιμετωπίζει η Ελλάδα το ζήτημα της διεύρυνσης της ΕΕ προς τα Δυτικά Βαλκάνια; Φαίνεται ότι το Μαυροβούνιο βρίσκεται προ των πυλών. Άλλες χώρες, όπως η Αλβανία, πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στην ευρωπαϊκή οικογένεια;



Απ.: Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς οι χώρες της περιοχής ανήκουν γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτικά στην Ευρώπη. Η διεύρυνση αποτελεί στρατηγική επένδυση στη σταθερότητα και την ασφάλεια της ηπείρου μας. Ταυτόχρονα, η διαδικασία είναι αξιοκρατική και βασίζεται στις καθιερωμένες αρχές και την καθιερωμένη μεθοδολογία. Κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται για τις μεταρρυθμιστικές επιδόσεις της, χωρίς εκπτώσεις στα κριτήρια.



Όπως έχει δηλώσει ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης, στόχος της Ελληνικής Προεδρίας θα ήταν η υποδοχή τουλάχιστον ενός νέου κράτους μέλους στην ΕΕ. Το Μαυροβούνιο φαίνεται ότι παραμένει πρωτοπόρο στη διαδικασία, έχοντας κάνει σημαντικά βήματα στην ενταξιακή προσπάθεια.



Η Αλβανία έχει, επίσης, κάνει βήματα εμπρός, όμως απομένουν να γίνουν και αλλά. Η Ελλάδα επιθυμεί μια ευρωπαϊκή, δημοκρατική και ευημερούσα Αλβανία, όμως προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Τιράνων είναι ο καθολικός σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Άλλωστε, η πρόοδος κάθε υποψήφιας χώρας εξαρτάται από την έμπρακτη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, το κράτος δικαίου και την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου.



Ερ.: Και μία τελευταία ερώτηση για τα εσωτερικά μας. Ο χρόνος που μένει μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2027 λιγοστεύει. Ποιο θα είναι το διακύβευμα της κάλπης και πόσο μπορεί να αισιοδοξεί η Νέα Δημοκρατία, με βάση τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, για το τελικό αποτέλεσμα;



Απ.: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο ανάλυσης και αναφέρονται πάντοτε σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Στη Νέα Δημοκρατία, δεν καθορίζουμε την πολιτική μας με βάση τις δημοσκοπικές επιδόσεις. Εκείνο που ξεχωρίζει είναι ότι μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, η παράταξη παραμένει πρώτη και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, κάτι που αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που διαθέτει αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα και ξεκάθαρη στοχοθεσία επίλυσης των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες.



Πιστεύω ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος και αυτόν θα επιδιώξουμε στις εκλογές. Στο τέλος της τετραετίας, θα κριθούμε για το έργο μας, για το αν υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε και για το όραμά μας για την Ελλάδα του 2030. Οι πολιτικές της κυβέρνησης έχουν στο επίκεντρο κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.



Το διακύβευμα των εκλογών είναι η σταθερότητα της πατρίδας σε μια περίοδο μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας. Θέλουμε να συνεχίσουμε την πορεία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια για κανένα πισωγύρισμα. Επομένως, είναι κρίσιμο ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας. Είναι κρίσιμο ποια κυβέρνηση θα διαπραγματευθεί πιθανώς την τελική συμφωνία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ποια κυβέρνηση θα διαχειριστεί την Ελληνική Προεδρία της ΕΕ. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία με «όπλο» το κυβερνητικό της έργο και την πολιτική συνέπεια.

05.10.2026, 13:16