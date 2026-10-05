Τσίπρας: Εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα, αξιοποιούνται για την εξαγορά ψήφων



«Εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού»



«Εγώ το 2016 δεν ρώτησα τον Σόιμπλε»

«Προχθές ήταν οι αγρότες, χθες ήταν οι αλιείς, σήμερα είναι οι μεταφορείς. Το βασικό που βγαίνει από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, τις διεκδικήσεις είναι ότι δεν βγαίνει το κόστος ενέργειας. Είναι τόσο υψηλό πια που σε βασικούς κλάδους επαγγελματικούς που στηρίζουν την οικονομία, το κόστος πια είναι υπερβολικό. Και αυτό το κόστος μετακυλίεται στον πολίτη, μετακυλίεται στον καταναλωτή, πηγαίνει στα νοικοκυριά» ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης,Στη διάρκεια συνάντησής του με το Διοικητικό Συμβούλιο της(Π.Ε.Μ.Ε.), ο κ. Τσίπρας τόνισε πως «σήμερα κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτό προβλέπει για το τρέχον έτος υπερβολικά πλεονάσματα. Για μία ακόμη φορά προβλέπει πάνω από 4% πλεόνασμα. Που σημαίνει ότι όταν κάτι γίνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, πλεονάσματα πάνω από το στόχο πάνω από 3-4 δισ. ευρώ. Αυτό δεν είναι τυχαίο δεν είναι λάθος επαναλαμβανόμενο λάθος, δεν είναι λάθος. Είναι μία εσκεμμένη υποεκτίμηση».«Είναι μία εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου ex post που λένε αργότερα τον Απρίλιο, η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδει φιλοδωρήματος και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο, δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές» σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός.Και πρόσθεσε: «Οφείλει άμεσα να δώσει αυτά τα χρήματα στην αντλία, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που στηρίζουν την οικονομία. Μιλάμε για υπερπλεόνασμα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα ας τελειώσει το αστείο. Πού θα βρει τα λεφτά; Ας τελειώσει αυτό το αστείο. Τα έχει βρει στα ταμεία τα δημόσια. Από το ΦΠΑ που παραμένει υψηλός, ενώ ο πληθωρισμός τρέχει με 3% και 4%. Και εδώ για να απαντήσω και σε ερωτήματα, αυτό γίνεται τα τέσσερα τελευταία χρόνια, την περίοδο των μνημονίων, η λογική των πλεονασμάτων στήριζε έναν εθνικό στόχο, δεν θα βγαίναμε από τα μνημόνια».«Τα τελευταία χρόνια που έχουμε βγει από τα μνημόνια, δεν στηρίζει κανέναν εθνικό στόχο. Στηρίζει μονάχα τη δυνατότητα κάθε Απρίλη να δίνει φιλοδωρήματα ο πρωθυπουργός. Σήμερα όμως έχουμε μια κρίση που υπερβαίνει τα όρια. Αυτό που θα ζήσουμε αυτόν τον χειμώνα σε σχέση με το κόστος ζωής και τις τιμές της ενέργειας θα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει» σημείωσε ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας πως «απαιτείται λοιπόν άμεσα να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ενημερωθεί, εγώ θα πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και να ρίξει στην οικονομία τα χρήματα αυτά που είναι των Ελλήνων φορολογουμένων, το υπερπλεόνασμα, προκειμένου να ζεσταθούν τα σπίτια και να κινηθούν τα φορτηγά σας για να κινηθούν τα καΐκια των ψαράδων και να κινηθούν τα τρακτέρ».«Και εγώ θέλω να θυμίσω σε σχέση με την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό, τι διεκδικείς παίρνεις. Εγώ το 2016 δεν ρώτησα τον Σόιμπλε, σε μνημόνιο ήμασταν, και έδωσα χρήματα για τους συνταξιούχους. Το πρώτο κοινωνικό μέρισμα. Τα θυμόμαστε αυτά; Ή τα έχουμε ξεχάσει; Λοιπόν, αν θέλει η κυβέρνηση μπορεί. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στους Έλληνες φορολογούμενους, πρέπει να τα δώσει. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και μια σειρά από άλλα εργαλεία» υπενθύμισε ο κ. Τσίπρας.«Θα τα ακούσουμε τα προβλήματά σας και τις διεκδικήσεις σας. Διόδια, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, η μείωση του κόστους μπορεί να γίνει μέσα από πολλούς παράγοντες και πολλές πλευρές, έτσι δεν είναι; Και βεβαίως στα θεσμικά αιτήματά σας η ανάγκη να δημιουργηθούν υποδομές που δεν υπάρχουν σήμερα για να στηρίξουν το έργο σας. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε, την έλλειψη που υπάρχει σε οδηγούς. Είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε με έναν τρόπο σοβαρό και συγκροτημένο, γιατί αφορά την ενίσχυση ενός κλάδου που επαναλαμβάνω, στηρίζει. Είναι βασική υποδομή της οικονομίας και στηρίζει ουσιαστικά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα», κατέληξε ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.