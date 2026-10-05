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Κακουργηματική δίωξη σε 18χρονο που ξυλοκόπησε την σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει τον σκύλο τους στη Θεσσαλονίκη
Κακουργηματική δίωξη σε 18χρονο που ξυλοκόπησε την σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει τον σκύλο τους στη Θεσσαλονίκη
O 18χρονος της επιτέθηκε χτυπώντας την με σφαλιάρες στο πρόσωπο, ενώ φέρεται να είχε σηκώσει με τα χέρια του στον αέρα τον σκύλο και έσφιγγε τον λαιμό του
Για κακούργημα κατηγορείται 18χρονος, ο οποίος ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει τον σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμα όπου διαμένουν στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή και ο κατηγορούμενος κατέληξε με χειροπέδες, μετά από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 18χρονη κατήγγειλε ότι τον τελευταίο μήνα ο κατηγορούμενος εκδηλώνει την ίδια βίαιη συμπεριφορά, ενώ την είχε κλειδώσει και σε δωμάτιο του σπιτιού. Αυτό που προκαλεί αποτροπιασμό είναι ότι, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, φαίνεται πως κακοποίησε με τον ίδιο τρόπο τουλάχιστον τρεις φορές το ζώο, το οποίο χρησιμοποιούσε ως μέσο εκφοβισμού, όπως ανέφερε η ίδια.
Την Κυριακή, λίγη ώρα πριν καλέσει την αστυνομία, ο 18χρονος της επιτέθηκε χτυπώντας την με σφαλιάρες στο πρόσωπο, ενώ φέρεται να είχε σηκώσει με τα χέρια του στον αέρα τον σκύλο και έσφιγγε τον λαιμό του.
Μετά τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατ’ εξακολούθηση, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.
Επιπλέον, διώκεται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, όλες σε βαθμό πλημμελήματος και κατ’ εξακολούθηση.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή και ο κατηγορούμενος κατέληξε με χειροπέδες, μετά από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 18χρονη κατήγγειλε ότι τον τελευταίο μήνα ο κατηγορούμενος εκδηλώνει την ίδια βίαιη συμπεριφορά, ενώ την είχε κλειδώσει και σε δωμάτιο του σπιτιού. Αυτό που προκαλεί αποτροπιασμό είναι ότι, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, φαίνεται πως κακοποίησε με τον ίδιο τρόπο τουλάχιστον τρεις φορές το ζώο, το οποίο χρησιμοποιούσε ως μέσο εκφοβισμού, όπως ανέφερε η ίδια.
Την Κυριακή, λίγη ώρα πριν καλέσει την αστυνομία, ο 18χρονος της επιτέθηκε χτυπώντας την με σφαλιάρες στο πρόσωπο, ενώ φέρεται να είχε σηκώσει με τα χέρια του στον αέρα τον σκύλο και έσφιγγε τον λαιμό του.
Μετά τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατ’ εξακολούθηση, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.
Επιπλέον, διώκεται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, όλες σε βαθμό πλημμελήματος και κατ’ εξακολούθηση.
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