«Δείτε πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος»: Στο Ίλιον ο Άδωνις Γεωργιάδης, «είσαι θεούλης» του είπε μια κάτοικος, βίντεο
«Δείτε πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος»: Στο Ίλιον ο Άδωνις Γεωργιάδης, «είσαι θεούλης» του είπε μια κάτοικος, βίντεο
Ξεχωριστό ήταν επίσης το στιγμιότυπο, όπου ο υπουργός Υγείας είχε έναν τρυφερό διάλογο με ένα κοριτσάκι που ήταν στην αγκαλιά της μαμάς του - «Σ' αγαπώ» του είπε με τον κ. Γεωργιάδη να το αγκαλιάζει συγκινημένος
Στο Ίλιον βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσκεκλημένος του πρώην προέδρου της δημοτικής τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαυροειδάκου, όπου και έδωσε ομιλία, με τους πολίτες να τον υποδέχονται με τον πιο θερμό τρόπο, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό του.
Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι έγινε δεκτός με αγάπη από τους πολίτες στο Ίλιον, την οποία - όπως λέει - τους την επιστρέφει με την ίδρυση του πρώτου παιδιατρικού Νοσοκομείου Δυτικής Αθήνας, ως παράρτημα του «Παίδων/Αγία Σοφία» σε συνεργασία με τη Δήμαρχο Ιλίου, που όπως είπε θα έχει λειτουργήσει πριν τις εκλογές του 2027. «Κάνουμε τη ζωή των οικογενειών της Δυτικής Αθήνας καλύτερη», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.
Χαρακτηριστική είναι η ατάκα μιας γυναίκας προς τον Άδωνι Γεωργιάδη, που τον χαρακτήρισε «θεούλη», λέγοντάς του ότι και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινε για να τον δει, με τον υπουργό Υγείας να απαντά «αυτά θέλω». Σε άλλο ξεχωριστό στιγμιότυπο ο κ. Γεωργιάδης μιλά με ένα κοριτσάκι που είναι στην αγκαλιά της μαμάς του. «Τι είπαμε;», ρωτάει τρυφερά ο υπουργός Υγείας, με το κοριτσάκι να απαντά «σ' αγαπώ», ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που βγήκαν φωτογραφία μαζί του.
Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι έγινε δεκτός με αγάπη από τους πολίτες στο Ίλιον, την οποία - όπως λέει - τους την επιστρέφει με την ίδρυση του πρώτου παιδιατρικού Νοσοκομείου Δυτικής Αθήνας, ως παράρτημα του «Παίδων/Αγία Σοφία» σε συνεργασία με τη Δήμαρχο Ιλίου, που όπως είπε θα έχει λειτουργήσει πριν τις εκλογές του 2027. «Κάνουμε τη ζωή των οικογενειών της Δυτικής Αθήνας καλύτερη», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.
Χαρακτηριστική είναι η ατάκα μιας γυναίκας προς τον Άδωνι Γεωργιάδη, που τον χαρακτήρισε «θεούλη», λέγοντάς του ότι και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινε για να τον δει, με τον υπουργό Υγείας να απαντά «αυτά θέλω». Σε άλλο ξεχωριστό στιγμιότυπο ο κ. Γεωργιάδης μιλά με ένα κοριτσάκι που είναι στην αγκαλιά της μαμάς του. «Τι είπαμε;», ρωτάει τρυφερά ο υπουργός Υγείας, με το κοριτσάκι να απαντά «σ' αγαπώ», ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που βγήκαν φωτογραφία μαζί του.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη«Σήμερα ο καλός μου φίλος και πρώην Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ κ. Δημήτρης Μαυροειδάκος με κάλεσε να κάνω μία ομιλία στο Ίλιον. Στην Δυτική Αθήνα άλλωστε ήμουν βουλευτής, ως ενιαία Β´ Αθηνών επί 12 χρόνια. Την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου εκεί την επιστρέφω με την ίδρυση του πρώτου παιδιατρικού Νοσοκομείου Δυτικής Αθήνας, ως παράρτημα του «Παίδων/Αγία Σοφία» σε συνεργασία με την κ. Δήμαρχο Ιλίου. Θα ήθελα να δείτε σε αυτή τη λαϊκή περιοχή πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος σήμερα. Το βίντεο αυτό, θυμηθείτε το θα κάνει θραύση. Κάνουμε την ζωή των οικογενειών της Δυτικής Αθήνας καλύτερη».
Σήμερα ο καλός μου φίλος και πρώην Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ κ. Δημήτρης Μαυροειδάκος με κάλεσε να κάνω μία ομιλία στο Ίλιον. Στην Δυτική Αθήνα άλλωστε ήμουν βουλευτής, ως ενιαία Β´ Αθηνών επί 12 χρόνια. Την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου εκεί την επιστρέφω με την ίδρυση του πρώτου παιδιατρικού Νοσοκομείου Δυτικής Αθήνας, ως παράρτημα του «Παίδων/Αγία Σοφία» σε συνεργασία με την κ. Δήμαρχο Ιλίου. Θα ήθελα να δείτε σε αυτή τη λαϊκή περιοχή πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος σήμερα. Το βίντεο αυτό, θυμηθείτε το θα κάνει θραύση. Κάνουμε την ζωή των οικογενειών της Δυτικής Αθήνας καλύτερη.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 4, 2026
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