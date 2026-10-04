«Δείτε πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος»: Στο Ίλιον ο Άδωνις Γεωργιάδης, «είσαι θεούλης» του είπε μια κάτοικος, βίντεο

Σήμερα ο καλός μου φίλος και πρώην Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ κ. Δημήτρης Μαυροειδάκος με κάλεσε να κάνω μία ομιλία στο Ίλιον. Στην Δυτική Αθήνα άλλωστε ήμουν βουλευτής, ως ενιαία Β´ Αθηνών επί 12 χρόνια. Την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου εκεί την επιστρέφω με την ίδρυση του πρώτου παιδιατρικού Νοσοκομείου Δυτικής Αθήνας, ως παράρτημα του «Παίδων/Αγία Σοφία» σε συνεργασία με την κ. Δήμαρχο Ιλίου. Θα ήθελα να δείτε σε αυτή τη λαϊκή περιοχή πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος σήμερα. Το βίντεο αυτό, θυμηθείτε το θα κάνει θραύση. Κάνουμε την ζωή των οικογενειών της Δυτικής Αθήνας καλύτερη.