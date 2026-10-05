ΠΑΣΟΚ: Με μεταγραφές... τουρλού στα μπαράζ για τη 2η θέση
ΠΑΣΟΚ: Με μεταγραφές... τουρλού στα μπαράζ για τη 2η θέση
Οι κοινοβουλευτικές μάχες στην κορυφή της ατζέντας του προέδρου - Σκληρό ροκ κατά κυβέρνησης μετά τις 120 δόσεις και εν όψει Προϋπολογισμού - Η «δοσολογία» και το προφίλ των μεταγραφών για τα ψηφοδέλτια
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Ετοιμες νομοθετικές πρωτοβουλίες αρχίζει να δημοσιοποιεί από σήμερα το ΠΑΣΟΚ, καλώντας την κυβέρνηση να τις αποδεχτεί προς συζήτηση στη Βουλή.
Οι μάχες στο Κοινοβούλιο είναι στις προτεραιότητες του Νίκου Ανδρουλάκη, όχι μόνο γιατί απουσιάζει από το κάδρο της Ολομέλειας ο εξωκοινοβουλευτικός πλέον Αλέξης Τσίπρας, αλλά και επειδή επιζητεί σε κάθε ευκαιρία την ευθεία σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το μοντέλο αντιμετώπισης του δύσκολου, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ακρίβεια, χειμώνα.
Η πρόταση για τις 120 δόσεις εντάσσεται σε μία συνολική νομοθετική πρόταση για το ιδιωτικό χρέος και είναι θέμα ωρών η κατάθεσή της στη Βουλή και η πρόσκληση προς τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να τη στηρίξουν.
Απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη μετά από εξαντλητική συζήτηση είναι να μην κάνει κρούση π.χ. στον ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας να καταθέσουν κοινή πρόταση για το ίδιο θέμα. Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά διατηρεί διαύλους επικοινωνίας, αντιθέτως η πρόσφατη κόντρα στη Βουλή του κ. Ανδρουλάκη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκαλύπτει τις ρωγμές της σχέσης με την «αντισυστημική» Πλεύση Ελευθερίας.
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ απάντησε, ίσως για πρώτη φορά, σε τόσο επιθετικούς τόνους στην κυρία Κωνσταντοπούλου όταν τον έψεξε ότι αρχίζει να καλλιεργεί στενές σχέσεις με τη Ν.Δ., με αφορμή τη γειτνίαση με τον Μαργαρίτη Σχοινά στις κερκίδες του γηπέδου για την παρακολούθηση αγώνα του Παναθηναϊκού. «Εμένα ο μπαμπάς μου δεν ήταν πρόεδρος του Παναθηναϊκού», στράφηκε και είπε με δηκτικό ύφος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας εγκαινιάζοντας, ως φαίνεται, σκληρή γραμμή εναντίον του καταγγελτικού λόγου της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ αποδίδουν την ένταση της επίθεσης εναντίον του κ. Ανδρουλάκη στον εκνευρισμό της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τη μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί με τη σημαία της Πλεύσης Ελευθερίας. Αλλοι πάντως εκτιμούν ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν χωρά «αβροφροσύνες» με την Πλεύση Ελευθερίας στην τελική ευθεία προς τις κάλπες.
«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας και ούτε θέλει να γίνει - διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας», λέει χαρακτηριστικά στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θυμίζοντας δε ότι «διακαής πόθος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ σαν ουρά της Κωνσταντοπούλου για να πλήξει τη σχέση μας με τους κεντρώους ψηφοφόρους».
Η ενίσχυση της κυβερνησιμότητας είναι ο μεγάλος στόχος του ΠΑΣΟΚ, που είδε το προηγούμενο διάστημα να τσιμπάει στα γκάλοπ χάρη στην επιμονή του στο ξεδίπλωμα της προγραμματικής του ατζέντας με πιο συντονισμένο τρόπο από τη ΔΕΘ και μετά. Στις επαφές τους με τον κόσμο, στελέχη αντιλαμβάνονται ότι έχει μετρήσει θετικά η πρόταση για τη μείωση της ακρίβειας στα τρόφιμα και στα καύσιμα, οι 120 δόσεις, ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη, παρότι η κυβέρνηση αμφισβητεί τη ρεαλιστική της βάση ως «μη κοστολογημένη» και άρα επικίνδυνη για τη δημοσιονομική σταθερότητα.
Μέσα στην εβδομάδα και αφού καταθέσουν τη νομοθετική πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος, η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα συνεδριάσει υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη για να προγραμματίσει κάθε βήμα με φόντο τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο.
Κορυφαία στελέχη και βουλευτές αναλαμβάνουν άλλωστε εφεξής σε ρυθμούς «σκληρού ροκ» τις επιθέσεις στην κυβέρνηση κυρίως για δύο θέματα: για την ευάλωτη κατάσταση των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια και για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας με το βλέμμα της Αγκυρας στην πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου. Μετά και τις δηλώσεις του Αγγελου Συρίγου, ότι «η Ελλάδα έκανε δυο φορές πίσω» στην υπόθεση της Κάσου, το ΠΑΣΟΚ θα αυξήσει τις πιέσεις προς την κυβέρνηση να καταθέσει σαφές χρονοδιάγραμμα για το project.
Η επιχείρηση διεύρυνσης -τουλάχιστον για τους «επώνυμους»- περνά σιγά-σιγά από τα χέρια του Κώστα Σκανδαλίδη σε αυτά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη για τις μεταγραφές βουλευτών. Παρά την αρχική εμπλοκή των συζητήσεων, φαίνεται ότι κλειδώνει τελικά η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ και ενδέχεται να γίνει και επισήμως κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το πού θα είναι υποψήφιος ο κ. Αποστολάκης δεν έχει ακόμη «καθαρογραφεί».
Αντιθέτως, η Νίνα Κασιμάτη, η επιστροφή της οποίας θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω, ετοιμάζεται για την εκ νέου κάθοδό της στη Β’ Πειραιά. Η ένταξη της Θεοδώρας Τζάκρη μένει στον πάγο μέχρι νεωτέρας, καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις στο εσωκομματικό πεδίο.
Το σίγουρο είναι ότι η επανεμφάνιση του Γιάννη Μιχελογιαννάκη στην... πόρτα του ΠΑΣΟΚ αναστάτωσε τη Χαριλάου Τρικούπη, με στελέχη της να σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι «οι πόρτες είναι ανοιχτές για κάθε ψηφοφόρο».
Τα ίδια στελέχη τόνιζαν ότι ο πρώην βουλευτής, που πέρασε από τέσσερα κόμματα και επανήλθε στο ΠΑΣΟΚ με την εγγραφή του ως απλό μέλος στην οργάνωση του Ηρακλείου Κρήτης, ουδεμία συζήτηση είχε με την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. «Είδατε κάποια συνάντηση για την επίσημη ένταξή του;» έλεγε χαρακτηριστικά στέλεχος θέλοντας να επισημάνει ότι o καρδιολόγος στην πόλη του Ηρακλείου δεν έχει κλείσει κάποια θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματος.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI
Οι μάχες στο Κοινοβούλιο είναι στις προτεραιότητες του Νίκου Ανδρουλάκη, όχι μόνο γιατί απουσιάζει από το κάδρο της Ολομέλειας ο εξωκοινοβουλευτικός πλέον Αλέξης Τσίπρας, αλλά και επειδή επιζητεί σε κάθε ευκαιρία την ευθεία σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το μοντέλο αντιμετώπισης του δύσκολου, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ακρίβεια, χειμώνα.
Η πρόταση για τις 120 δόσεις εντάσσεται σε μία συνολική νομοθετική πρόταση για το ιδιωτικό χρέος και είναι θέμα ωρών η κατάθεσή της στη Βουλή και η πρόσκληση προς τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να τη στηρίξουν.
Απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη μετά από εξαντλητική συζήτηση είναι να μην κάνει κρούση π.χ. στον ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας να καταθέσουν κοινή πρόταση για το ίδιο θέμα. Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά διατηρεί διαύλους επικοινωνίας, αντιθέτως η πρόσφατη κόντρα στη Βουλή του κ. Ανδρουλάκη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκαλύπτει τις ρωγμές της σχέσης με την «αντισυστημική» Πλεύση Ελευθερίας.
Η κόντρα
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ απάντησε, ίσως για πρώτη φορά, σε τόσο επιθετικούς τόνους στην κυρία Κωνσταντοπούλου όταν τον έψεξε ότι αρχίζει να καλλιεργεί στενές σχέσεις με τη Ν.Δ., με αφορμή τη γειτνίαση με τον Μαργαρίτη Σχοινά στις κερκίδες του γηπέδου για την παρακολούθηση αγώνα του Παναθηναϊκού. «Εμένα ο μπαμπάς μου δεν ήταν πρόεδρος του Παναθηναϊκού», στράφηκε και είπε με δηκτικό ύφος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας εγκαινιάζοντας, ως φαίνεται, σκληρή γραμμή εναντίον του καταγγελτικού λόγου της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ αποδίδουν την ένταση της επίθεσης εναντίον του κ. Ανδρουλάκη στον εκνευρισμό της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τη μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί με τη σημαία της Πλεύσης Ελευθερίας. Αλλοι πάντως εκτιμούν ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν χωρά «αβροφροσύνες» με την Πλεύση Ελευθερίας στην τελική ευθεία προς τις κάλπες.
«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας και ούτε θέλει να γίνει - διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας», λέει χαρακτηριστικά στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θυμίζοντας δε ότι «διακαής πόθος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ σαν ουρά της Κωνσταντοπούλου για να πλήξει τη σχέση μας με τους κεντρώους ψηφοφόρους».
Η ενίσχυση της κυβερνησιμότητας είναι ο μεγάλος στόχος του ΠΑΣΟΚ, που είδε το προηγούμενο διάστημα να τσιμπάει στα γκάλοπ χάρη στην επιμονή του στο ξεδίπλωμα της προγραμματικής του ατζέντας με πιο συντονισμένο τρόπο από τη ΔΕΘ και μετά. Στις επαφές τους με τον κόσμο, στελέχη αντιλαμβάνονται ότι έχει μετρήσει θετικά η πρόταση για τη μείωση της ακρίβειας στα τρόφιμα και στα καύσιμα, οι 120 δόσεις, ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη, παρότι η κυβέρνηση αμφισβητεί τη ρεαλιστική της βάση ως «μη κοστολογημένη» και άρα επικίνδυνη για τη δημοσιονομική σταθερότητα.
Μέσα στην εβδομάδα και αφού καταθέσουν τη νομοθετική πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος, η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα συνεδριάσει υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη για να προγραμματίσει κάθε βήμα με φόντο τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο.
Κορυφαία στελέχη και βουλευτές αναλαμβάνουν άλλωστε εφεξής σε ρυθμούς «σκληρού ροκ» τις επιθέσεις στην κυβέρνηση κυρίως για δύο θέματα: για την ευάλωτη κατάσταση των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια και για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας με το βλέμμα της Αγκυρας στην πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου. Μετά και τις δηλώσεις του Αγγελου Συρίγου, ότι «η Ελλάδα έκανε δυο φορές πίσω» στην υπόθεση της Κάσου, το ΠΑΣΟΚ θα αυξήσει τις πιέσεις προς την κυβέρνηση να καταθέσει σαφές χρονοδιάγραμμα για το project.
Οι μεταγραφέςΣτο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ ο σχεδιασμός παραπέμπει σε γρηγορότερες κινήσεις για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει ότι θα γίνουν άμεσα και οι ανακοινώσεις για το σύνολο των υποψήφιων βουλευτών. Εκείνο που τους καίει περισσότερο είναι η «δοσολογία» και το προφίλ των μεταγραφών, την ώρα που «οι πολίτες, η μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά περιμένουν να ακούσουν πώς θα κρατήσουν το κεφάλι τους πάνω από τη φουρτούνα της ακρίβειας».
Η επιχείρηση διεύρυνσης -τουλάχιστον για τους «επώνυμους»- περνά σιγά-σιγά από τα χέρια του Κώστα Σκανδαλίδη σε αυτά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη για τις μεταγραφές βουλευτών. Παρά την αρχική εμπλοκή των συζητήσεων, φαίνεται ότι κλειδώνει τελικά η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ και ενδέχεται να γίνει και επισήμως κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το πού θα είναι υποψήφιος ο κ. Αποστολάκης δεν έχει ακόμη «καθαρογραφεί».
Αντιθέτως, η Νίνα Κασιμάτη, η επιστροφή της οποίας θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω, ετοιμάζεται για την εκ νέου κάθοδό της στη Β’ Πειραιά. Η ένταξη της Θεοδώρας Τζάκρη μένει στον πάγο μέχρι νεωτέρας, καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις στο εσωκομματικό πεδίο.
Το σίγουρο είναι ότι η επανεμφάνιση του Γιάννη Μιχελογιαννάκη στην... πόρτα του ΠΑΣΟΚ αναστάτωσε τη Χαριλάου Τρικούπη, με στελέχη της να σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι «οι πόρτες είναι ανοιχτές για κάθε ψηφοφόρο».
Τα ίδια στελέχη τόνιζαν ότι ο πρώην βουλευτής, που πέρασε από τέσσερα κόμματα και επανήλθε στο ΠΑΣΟΚ με την εγγραφή του ως απλό μέλος στην οργάνωση του Ηρακλείου Κρήτης, ουδεμία συζήτηση είχε με την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. «Είδατε κάποια συνάντηση για την επίσημη ένταξή του;» έλεγε χαρακτηριστικά στέλεχος θέλοντας να επισημάνει ότι o καρδιολόγος στην πόλη του Ηρακλείου δεν έχει κλείσει κάποια θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματος.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI
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