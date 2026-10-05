Ο serial killer που δολοφονούσε ταξιδιώτες με σακίδια στην Αυστραλία ίσως συνδέεται με ακόμη 31 θανάτους

Περισσότερα από 30 χρόνια μετά την καταδίκη τουγια τις δολοφονίες επτά νεαρών ταξιδιωτών στην Αυστραλία, νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε κοινοβουλευτική έρευνα στη Νέα Νότια Ουαλία επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ο διαβόητοςνα συνδεόταν με πολλές περισσότερες ανεξιχνίαστες υποθέσεις.Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στην επιτροπή που εξετάζει ανεξιχνίαστες ανθρωποκτονίες και μακροχρόνιες εξαφανίσεις, η αστυνομία είχε στο παρελθόν διερευνήσει πιθανές συνδέσεις του Μίλατ με ακόμηκαθώς και με άλλες 14 εξαφανίσεις.Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, Τζέρεμι Μπάκιγχαμ, δήλωσε στο news.com.au ότι πρόκειται συνολικά για περίπουστις οποίες είχε εξεταστεί πιθανή εμπλοκή του Μίλατ.Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν αποδεικνύουν ότι ο Μίλατ ήταν ο δράστης αυτών των εγκλημάτων. Η κοινοβουλευτική έρευνα εξετάζει, ωστόσο, τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι Αρχές τις σχετικές υποθέσεις, τόσο πριν όσο και μετά την καταδίκη του.Ο Μίλατ συνελήφθη το 1994 και το 1996 καταδικάστηκε σε επτά διαδοχικές ποινέςγια τις δολοφονίες επτά νεαρών ταξιδιωτών, τα πτώματα των οποίων είχαν εντοπιστεί στο κρατικό δάσος Μπελάνγκλο της Νέας Νότιας Ουαλίας.Οι φόνοι, που διαπράχθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, συγκαταλέγονται στα πλέον γνωστά εγκλήματα στην ιστορία της Αυστραλίας.Ο πρώην ανώτερος εισαγγελέας Μαρκ Τεντέσκι, ο οποίος είχε αναλάβει την κατηγορία στη δίκη του Μίλατ το 1996, κατέθεσε στην επιτροπή ότι οι Αρχές είχαν τη δυνατότητα να τον οδηγήσουν στη φυλακή πολλά χρόνια νωρίτερα.Το 1971 ο Μίλατ είχε κατηγορηθεί για βιασμό και για δύο ένοπλες ληστείες. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών διέφυγε στη Νέα Ζηλανδία, ενώ συνελήφθη εκ νέου το 1974 και παραπέμφθηκε σε δίκη.Ο Τεντέσκι αναφέρθηκε ειδικά στην υπόθεση του βιασμού και σε ένα περιστατικό που, όπως είπε, θεωρούσε ασυνήθιστο.Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, είχε πληροφορηθεί ότι ο δικηγόρος του Μίλατ, ο εκλιπών Τζον Μάρσντεν, είχε επισκεφθεί στο σπίτι της μία από τις γυναίκες που εμπλέκονταν στην υπόθεση το βράδυ πριν από τη δίκη. Όταν η γυναίκα κατέθεσε την επόμενη ημέρα και ρωτήθηκε εάν είχε συναινέσει στη σεξουαλική επαφή, η απάντησή της χαρακτηρίστηκε από τον Τεντέσκι ασαφής.Κατά τον ίδιο, μετά την απάντηση αυτή η κατηγορούσα αρχή δεν διέθετε επαρκή στοιχεία για να αποδείξει την έλλειψη συναίνεσης και ο ΜίλατΟ Τεντέσκι δεν διατύπωσε συμπέρασμα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η γυναίκα κατέθεσε με αυτόν τον τρόπο.



Τα ερωτήματα για τις ληστείες



Η δολοφονία του 18χρονου Πίτερ Λέτσερ



Στο επίκεντρο και οι παλιές εξαφανίσεις

Ερωτήματα διατυπώνονται και για την έκβαση της υπόθεσης των ένοπλων ληστειών. Τρία ακόμη άτομα που είχαν κατηγορηθεί για τις ίδιες ληστείες καταδικάστηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην επιτροπή, σε ποινές φυλάκισης 12, 16 και 18 ετών. Ο Μίλατ αθωώθηκε.Η κοινοβουλευτική έρευνα εξετάζει επίσης το γεγονός ότι δεν έχει εντοπιστεί πρακτικό της συγκεκριμένης δικαστικής διαδικασίας.Ο Τεντέσκι δήλωσε ότι διατηρούσε ισχυρές υποψίες πως ο Μίλατ ενδέχεται να είχε εμπλακείξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν είχε λάβει ποτέ στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν ποινική δίωξη.Όπως ανέφερε, υπήρχαν ενδείξεις που δημιουργούσαν σοβαρές υποψίες, αλλά όχι αποδεικτικά στοιχεία ικανά να οδηγήσουν σε απαγγελία κατηγοριών ή σε δίκη.Ανάμεσα στις υποθέσεις που εξετάζονται βρίσκεται η εξαφάνιση και δολοφονία του 18χρονου Πίτερ Ντέιβιντ Λέτσερ το 1987.Ο νεαρός εξαφανίστηκε τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς ενώ επέστρεφε στο σπίτι του κάνοντας ωτοστόπ από το Λίβερπουλ της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η σορός του βρέθηκε περίπου δύο μήνες αργότερα στο κρατικό δάσος Τζένολαν.Ο πρώην αστυνομικός Κρις Ίλινγκσγουορθ, μέλος της ειδικής ομάδας Task Force Air, κατέθεσε ότι η δολοφονία του Λέτσερ ήταν η μοναδική επιπλέον υπόθεση για την οποία η συγκεκριμένη ομάδα θεωρούσε ότι ο Μίλατ ήταν ο δράστης.Σύμφωνα με την κατάθεση, είχε συνταχθεί φάκελος αποδεικτικού υλικού και είχε διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Δημόσιων Διώξεων της Νέας Νότιας Ουαλίας. Οι εισαγγελείς, ωστόσο, δεν προχώρησαν στην άσκηση δίωξης, καθώς έκριναν ανεπαρκή τα βαλλιστικά στοιχεία.Σήμερα ο συγκεκριμένος φάκελος δεν έχει εντοπιστεί.Ο διοικητής της Υπηρεσίας Ανθρωποκτονιών της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, ντετέκτιβ Τζο Ντουέιχι, κατέθεσε ότι πραγματοποιήθηκε έρευνα στα αρχεία της αστυνομίας χωρίς αποτέλεσμα. Και η εισαγγελική υπηρεσία ανέφερε ότι δεν διαθέτει καταχώριση του συγκεκριμένου φακέλου.Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν περίπου 400 κιβώτια αρχειακού υλικού τα οποία ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετα στοιχεία.Ο Τεντέσκι δήλωσε ότι ο ίδιος δεν είχε λάβει ποτέ φάκελο σχετικά με τη δολοφονία του Λέτσερ.Η κοινοβουλευτική έρευνα εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο ο Μίλατ να μην έδρασε μόνος του σε όλες τις δολοφονίες για τις οποίες καταδικάστηκε.Ο Τεντέσκι ανέφερε ότι συμμερίζεται την εκτίμηση του δικαστή Ντέιβιντ Χαντ, σύμφωνα με την οποία είναι πιθανό σε ορισμένες περιπτώσεις να βρισκόταν μαζί με τον Μίλατ και δεύτερο άτομο.Ο πρώην εισαγγελέας αναφέρθηκε σε τόπους εγκλημάτων όπου είχαν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά όπλα. Σε μία περίπτωση, σύμφωνα με την κατάθεσή του, υπήρχαν ενδείξεις ότι είχαν χρησιμοποιηθείΔιευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν του είχε παραδοθεί αποδεικτικό υλικό το οποίο να επέτρεπε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος άλλου προσώπου.Ο δικαστής Χαντ, ο οποίος επέβαλε στον Μίλατ τις επτά ποινές ισόβιας κάθειρξης, είχε επίσης εκφράσει την άποψη ότι ο καταδικασμένος δολοφόνος δεν ήταν μόνος σε ολόκληρη την εγκληματική του δράση.Η κοινοβουλευτική επιτροπή δεν περιορίζει την έρευνά της μόνο στις υποθέσεις που ενδέχεται να συνδέονται με τον Μίλατ, αλλά εξετάζει συνολικά τον τρόπο διαχείρισης παλαιών εξαφανίσεων και ανεξιχνίαστων ανθρωποκτονιών.Ο Μπάκιγχαμ αναφέρθηκε στην κατάθεση γονέα 15χρονης που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη και δεν εντοπίστηκε ποτέ. Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην επιτροπή, η οικογένεια είχε την αίσθηση ότι η αρχική αντιμετώπιση της εξαφάνισης από την αστυνομία δεν ανταποκρινόταν στη σοβαρότητα της υπόθεσης.Ο πρόεδρος της επιτροπής ζητεί τη δημιουργία ειδικής δικαστικής εξεταστικής επιτροπής και μιας νέας αστυνομικής ομάδας, στην οποία θα συμμετέχουν υπηρεσίες από διαφορετικές δικαιοδοσίες, προκειμένου παλαιές υποθέσεις να επανεξεταστούν.Στόχος θα είναι να διερευνηθεί εάν ορισμένες ανεξιχνίαστες δολοφονίες ή εξαφανίσεις συνδέονται μεταξύ τους και εάν υπήρχαν στοιχεία ή κοινά χαρακτηριστικά που δεν είχαν αξιολογηθεί επαρκώς στο παρελθόν.Ο Τεντέσκι εστίασε ιδιαίτερα στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις πρώτες κατηγορίες που αντιμετώπισε ο Μίλατ στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και στιςπου ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980.Όπως είπε στην επιτροπή, ο Μίλατ είχε ήδη το 1972 εμπλακεί σε περιστατικό με δύο γυναίκες που ταξίδευαν με ωτοστόπ, ενώ μέχρι το 1989 είχε αρχίσει να δολοφονεί ταξιδιώτες.Ο πρώην εισαγγελέας ανέφερε ότι θεωρούσε δύσκολο να πιστέψει πως στο διάστημα ανάμεσα στις δύο περιόδους δεν είχε μεσολαβήσει άλλη εγκληματική δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τον Μίλατ με συγκεκριμένους άλλους θανάτους.Η έρευνα εξετάζει πλέον κατά πόσο αυτές οι υποψίες είχαν διερευνηθεί επαρκώς και αν στοιχεία σχετικά με ανεξιχνίαστες υποθέσεις μπορεί να βρίσκονται ακόμη σε αρχειοθετημένο αστυνομικό υλικό.Ο Ιβάν Μίλατ πέθανε από καρκίνο το 2019, σε ηλικία 74 ετών, στο νοσοκομείο Long Bay.Η κοινοβουλευτική έρευνα της Νέας Νότιας Ουαλίας για τις ανεξιχνίαστες ανθρωποκτονίες και τις μακροχρόνιες εξαφανίσεις αναμένεται να παρουσιάσει τα τελικά πορίσματά της στο κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2027.