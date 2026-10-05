Μήνυμα Ιερώνυμου στη Βουλή: Υπομονή στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της μεταξύ μας συνεννοήσεως
Μήνυμα Ιερώνυμου στη Βουλή: Υπομονή στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της μεταξύ μας συνεννοήσεως
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών τέλεσε τον αγιασμό για την έναρξη της Δ’ Συνόδου της Κ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου - Ποιοι ήταν παρόντες
Υπομονή στην αντιμετώπιση των δυσκολιών «της μεταξύ μας συνεννοήσεως» αλλά και ομόνοια ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, τελώντας την τελετή του αγιασμού για την έναρξη της Δ’ και τελευταίας Συνόδου της Κ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου.
«Θα θέλαμε όλοι μας να ευχηθούμε σε όλους σας υγεία, δύναμη και θα προσέθετα -και όλοι το χρειαζόμαστε- υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών της μεταξύ μας συνεννοήσεως», είπε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος, ευχόμενος επίσης από κοινού και με καλό τρόπο αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Επίσης, ευχήθηκε «καλή δύναμη, ομόνοια, κουράγιο και υπομονή» από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο βουλευτή.
Παρών στην τελετή ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον οποίο ο Αρχιεπίσκοπος είχε θερμό χαιρετισμό. Δίπλα του βρισκόταν ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γιώργος Μυλωνάκης και ο Θάνος Πετραλιάς.
Στα βουλευτικά έδρανα καθόταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Απών από πολιτικούς αρχηγούς ήταν και φέτος ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Δείτε φωτογραφίες:
«Θα θέλαμε όλοι μας να ευχηθούμε σε όλους σας υγεία, δύναμη και θα προσέθετα -και όλοι το χρειαζόμαστε- υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών της μεταξύ μας συνεννοήσεως», είπε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος, ευχόμενος επίσης από κοινού και με καλό τρόπο αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Επίσης, ευχήθηκε «καλή δύναμη, ομόνοια, κουράγιο και υπομονή» από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο βουλευτή.
Παρών στην τελετή ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον οποίο ο Αρχιεπίσκοπος είχε θερμό χαιρετισμό. Δίπλα του βρισκόταν ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γιώργος Μυλωνάκης και ο Θάνος Πετραλιάς.
Στα βουλευτικά έδρανα καθόταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Απών από πολιτικούς αρχηγούς ήταν και φέτος ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Δείτε φωτογραφίες:
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