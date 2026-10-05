Έκρυψαν πάνω από 14 εκατ. ευρώ από τα πόθεν έσχες: Η μέθοδος των κενών δηλώσεων και οι ανακρίβειες, πώς τους ξεσκέπασε η Αρχή για το Ξέπλυμα
ΕΛΛΑΔΑ
Πόθεν Έσχες Ξέπλυμα μαύρου χρήματος Άρειος Πάγος Χαράλαμπος Βουρλιώτης

Έκρυψαν πάνω από 14 εκατ. ευρώ από τα πόθεν έσχες: Η μέθοδος των κενών δηλώσεων και οι ανακρίβειες, πώς τους ξεσκέπασε η Αρχή για το Ξέπλυμα

Στις σημαντικότερες περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε υποβληθεί δήλωση πόθεν έσχες, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας ξεπέρασε κατά πολύ τα 1,8 εκατ. ευρώ

Έκρυψαν πάνω από 14 εκατ. ευρώ από τα πόθεν έσχες: Η μέθοδος των κενών δηλώσεων και οι ανακρίβειες, πώς τους ξεσκέπασε η Αρχή για το Ξέπλυμα
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Πάνω από 14,3 εκατ. ευρώ αποκρύφθηκαν από δηλώσεις πόθεν έσχες κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με εξειδικευμένη έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η Αρχή, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πραγματοποίησε εξειδικευμένους ελέγχους και εντόπισε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων πόθεν έσχες, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε υποβληθεί καθόλου δήλωση.

Στις ανακριβείς δηλώσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν δηλωθεί εισοδήματα χαμηλότερα από τα πραγματικά, με το συνολικό ποσό που αποκρύφθηκε να ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.

Στις περιπτώσεις κενών δηλώσεων, η αποκρυβείσα περιουσία ξεπέρασε συνολικά τα 11 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στις σημαντικότερες περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε υποβληθεί δήλωση πόθεν έσχες, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας ξεπέρασε κατά πολύ τα 1,8 εκατ. ευρώ.

Όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας, ενώ τα πορίσματα των ελέγχων θα διαβιβαστούν και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να προχωρήσει ο καταλογισμός των ποσών που δεν είχαν δηλωθεί.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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