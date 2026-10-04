Λαλιώτου: Η παρουσία των φοιτητών στις περιφερειακές πόλεις μειώνεται ολοένα και περισσότερο

«Χιλιάδες οικογένειες, αφού μόχθησαν για να περάσουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο, βλέπουν τώρα ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της οικονομικής στήριξης των σπουδών τους», ανέφερε μεταξύ άλλων η Τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ