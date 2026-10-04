Λαλιώτου: Η παρουσία των φοιτητών στις περιφερειακές πόλεις μειώνεται ολοένα και περισσότερο
Λαλιώτου: Η παρουσία των φοιτητών στις περιφερειακές πόλεις μειώνεται ολοένα και περισσότερο
«Χιλιάδες οικογένειες, αφού μόχθησαν για να περάσουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο, βλέπουν τώρα ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της οικονομικής στήριξης των σπουδών τους», ανέφερε μεταξύ άλλων η Τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ
«Χιλιάδες νέοι και νέες που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ακαδημαϊκά τμήματα των περιφερειακών δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας φέτος δεν εγγράφονται και δε θα σπουδάσουν αφού πέτυχαν την εισαγωγή τους» παρατηρεί σε ανακοίνωσή της η Τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ, Ιωάννα Λαλιώτου.
Όπως σημειώνει, «Σε όλη την Ελλάδα οι συμπολίτες μας βλέπουν την παρουσία των φοιτητών/τριών στις περιφερειακές πόλεις να μειώνεται ολοένα και περισσότερο», καταλήγοντας πως «Τι απαντά ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης σε αυτή την αμείλικτη πραγματικότητα και στα προβλήματα των νέων και των οικογενειών τους στην κυριακάτικη ανάρτηση του; Τίποτα».
Αναλυτικά, η δήλωση:
«Χιλιάδες νέοι και νέες που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ακαδημαϊκά τμήματα των περιφερειακών δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας φέτος δεν εγγράφονται και δε θα σπουδάσουν αφού πέτυχαν την εισαγωγή τους. Δεκάδες χιλιάδες φοιτητών/τριών που ήδη φοιτούν στο δημόσιο πανεπιστήμιο δυσκολεύονται να φοιτήσουν επαρκώς γιατί το κόστος διαβίωσης και διαμονής σε δεκάδες περιφερειακές πόλεις είναι δυσβάσταχτο. Χιλιάδες οικογένειες, αφού μόχθησαν για να περάσουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο, βλέπουν τώρα ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της οικονομικής στήριξης των σπουδών τους με κίνδυνο οι κόποι οι δικοί τους και των παιδιών τους να πάνε στράφι.
Σε όλη την Ελλάδα οι συμπολίτες μας βλέπουν την παρουσία των φοιτητών/τριών στις περιφερειακές πόλεις να μειώνεται ολοένα και περισσότερο. Τι απαντά ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης σε αυτή την αμείλικτη πραγματικότητα και στα προβλήματα των νέων και των οικογενειών τους στην κυριακάτικη ανάρτηση του; Τίποτα».
Όπως σημειώνει, «Σε όλη την Ελλάδα οι συμπολίτες μας βλέπουν την παρουσία των φοιτητών/τριών στις περιφερειακές πόλεις να μειώνεται ολοένα και περισσότερο», καταλήγοντας πως «Τι απαντά ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης σε αυτή την αμείλικτη πραγματικότητα και στα προβλήματα των νέων και των οικογενειών τους στην κυριακάτικη ανάρτηση του; Τίποτα».
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Αναλυτικά, η δήλωση:
«Χιλιάδες νέοι και νέες που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ακαδημαϊκά τμήματα των περιφερειακών δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας φέτος δεν εγγράφονται και δε θα σπουδάσουν αφού πέτυχαν την εισαγωγή τους. Δεκάδες χιλιάδες φοιτητών/τριών που ήδη φοιτούν στο δημόσιο πανεπιστήμιο δυσκολεύονται να φοιτήσουν επαρκώς γιατί το κόστος διαβίωσης και διαμονής σε δεκάδες περιφερειακές πόλεις είναι δυσβάσταχτο. Χιλιάδες οικογένειες, αφού μόχθησαν για να περάσουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο, βλέπουν τώρα ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της οικονομικής στήριξης των σπουδών τους με κίνδυνο οι κόποι οι δικοί τους και των παιδιών τους να πάνε στράφι.
Σε όλη την Ελλάδα οι συμπολίτες μας βλέπουν την παρουσία των φοιτητών/τριών στις περιφερειακές πόλεις να μειώνεται ολοένα και περισσότερο. Τι απαντά ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης σε αυτή την αμείλικτη πραγματικότητα και στα προβλήματα των νέων και των οικογενειών τους στην κυριακάτικη ανάρτηση του; Τίποτα».
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