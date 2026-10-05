Ο Τραμπ «ανέβασε» συνέντευξη του Χριστοδουλίδη στο Truth Social: Οι ΗΠΑ είναι ο στενότερος σύμμαχός μας

Ο Κύπριος Πρόεδρος μιλά για «μοναδικό πλεονέκτημα» του Αμερικανού Προέδρου, προαναγγέλλει νέα αμερικανική ενεργειακή παρουσία στην κυπριακή ΑΟΖ και εκφράζει την επιθυμία να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο





Η συνέντευξη δόθηκε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και δημοσιεύθηκε στις 4 Οκτωβρίου. Σε αυτήν ο Νίκος Χριστοδουλίδης περιγράφει τις σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών ως τις στενότερες που υπήρξαν ποτέ, χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ τον σημαντικότερο εταίρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και μιλάει με ιδιαίτερα θετικό τρόπο για τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί εξωτερική πολιτική.







«Ξέρεις πού βρίσκεσαι με τον Τραμπ» Ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, ο Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει ένα «μοναδικό πλεονέκτημα» στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.





Ο Ν. Χριστοδουλίδης υποστήριξε παράλληλα ότι η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια μιας διατλαντικής ρήξης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι, παρά τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν σε επιμέρους θέματα, η συνεργασία Ευρώπης και ΗΠΑ παραμένει στρατηγικής σημασίας.



«Οι ΗΠΑ είναι ο στενότερος σύμμαχός μας» Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Κύπριου Προέδρου στο σημερινό επίπεδο των κυπροαμερικανικών σχέσεων.

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Σήμερα, είπε, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο στενότερος σύμμαχός μας σε άμυνα, ασφάλεια και πληροφορίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο αυξάνονται και ότι «ο ουρανός είναι το όριο» για την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Κατά τον ίδιο, οι σχέσεις Λευκωσίας και Ουάσιγκτον βρίσκονται σήμερα «στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ».



Ιδιαίτερη προβολή στις θέσεις του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη για τις σχέσεις Λευκωσίας και Ουάσιγκτον έδωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ , αναδημοσιεύοντας μέσω του λογαριασμού του στο Truth Social τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κύπριος Πρόεδρος στο αμερικανικό Breitbart News.Η συνέντευξη δόθηκε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και δημοσιεύθηκε στις 4 Οκτωβρίου. Σε αυτήν ο Νίκος Χριστοδουλίδης περιγράφει τις σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών ως τις στενότερες που υπήρξαν ποτέ, χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ τον σημαντικότερο εταίρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και μιλάει με ιδιαίτερα θετικό τρόπο για τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί εξωτερική πολιτική.Ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, ο Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει ένα «μοναδικό πλεονέκτημα» στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.Όπως είπε, «είτε σου αρέσει είτε όχι, ξέρεις πού βρίσκεσαι» μαζί του και αυτό, κατά τον ίδιο, δημιουργεί τη δυνατότητα να καθίσουν οι πλευρές στο ίδιο τραπέζι και να αναζητήσουν λύσεις ακόμη και στα δυσκολότερα ζητήματα.Ο Ν. Χριστοδουλίδης υποστήριξε παράλληλα ότι η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια μιας διατλαντικής ρήξης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι, παρά τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν σε επιμέρους θέματα, η συνεργασία Ευρώπης και ΗΠΑ παραμένει στρατηγικής σημασίας.Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Κύπριου Προέδρου στο σημερινό επίπεδο των κυπροαμερικανικών σχέσεων.Ο Ν. Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι όταν εντάχθηκε στη διπλωματική υπηρεσία, το 1999, το μοναδικό ουσιαστικά θέμα στην ατζέντα Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών ήταν το Κυπριακό.Σήμερα, είπε, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο στενότερος σύμμαχός μας σε άμυνα, ασφάλεια και πληροφορίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο αυξάνονται και ότι «ο ουρανός είναι το όριο» για την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.Κατά τον ίδιο, οι σχέσεις Λευκωσίας και Ουάσιγκτον βρίσκονται σήμερα «στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ».

Νέα αμερικανική παρουσία στην κυπριακή ΑΟΖ Ιδιαίτερη σημασία έχουν και όσα είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης για τον ενεργειακό τομέα.



Ο Κύπριος Πρόεδρος αποκάλυψε ότι στις πρώτες δύο εβδομάδες του Οκτωβρίου αναμένεται σημαντική ανακοίνωση σχετικά με περαιτέρω δραστηριοποίηση αμερικανικών εταιρειών στην κυπριακή ΑΟΖ.



Σήμερα στην κυπριακή ΑΟΖ δραστηριοποιούνται ήδη οι αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί ExxonMobil και Chevron.

Ο Ν. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι είχε συναντήσεις με εκπροσώπους και των δύο εταιρειών στη Νέα Υόρκη και προανήγγειλε «καλά νέα» για μεγαλύτερη αμερικανική ενεργειακή παρουσία.



Σύμφωνα με όσα δήλωσε, η Κύπρος έχει περάσει πλέον από το στάδιο της έρευνας προς εκείνο της αξιοποίησης των κοιτασμάτων και στόχος είναι το κυπριακό φυσικό αέριο να κατευθυνθεί τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην Ευρώπη.

Ανέφερε μάλιστα ως χρονικό ορίζοντα για τις πρώτες εξαγωγές κυπριακού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη το τέλος του 2027 ή τις αρχές του 2028.



«Καθαρά δυτικός προσανατολισμός» Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν επίσης σαφής ως προς τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Κύπρου.



«Ο προσανατολισμός μας είναι ξεκάθαρα δυτικός», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να παραχωρήσει τεμάχια της ΑΟΖ της σε εταιρείες που βρίσκονται σε αντίθεση με αυτή την κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής της.



Συνέδεσε μάλιστα την ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου με την προσπάθεια της Ευρώπης να περιορίσει την ενεργειακή εξάρτησή της από τη Ρωσία, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε τους κινδύνους αυτής της εξάρτησης.



Στρατιωτικές υποδομές και αμερικανικά όπλα Στο πεδίο της άμυνας, ο Κύπριος Πρόεδρος αποκάλυψε ότι Λευκωσία και Ουάσιγκτον συνεργάζονται στενά για την αναβάθμιση στρατιωτικών υποδομών στην Κύπρο.



Παράλληλα αναφέρθηκε στην άρση των αμερικανικών περιορισμών (εμπάργκο) για την προμήθεια στρατιωτικού υλικού από την Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι η Λευκωσία επιθυμεί ένα πιο σταθερό πλαίσιο, αντί της σημερινής διαδικασίας που απαιτεί περιοδικές ανανεώσεις.



Η κυπριακή κυβέρνηση, όπως είπε, έχει αποφασίσει σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών στον προϋπολογισμό του 2027, ενώ η Κύπρος αναμένεται να αξιοποιήσει περίπου €1,2 δισ. μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού SAFE για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της.



Αγκάθι ο Ερντογάν Ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς και στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το σημαντικότερο εμπόδιο στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, λόγω της επιμονής της Άγκυρας στη λύση δύο κρατών.



Παράλληλα κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την Τουρκία ως προστάτιδα δύναμη του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου, ενώ, όπως είπε, η ίδια αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία γειτονικών χωρών.



Ο Ν. Χριστοδουλίδης ενέταξε την Κύπρο σε ένα ευρύτερο πλέγμα συνεργασιών με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τον Λίβανο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία είναι η χώρα που παραμένει εκτός αυτής της περιφερειακής συνεργασίας λόγω της συμπεριφοράς της.



Στόχος μια επίσκεψη στον Λευκό Οίκο Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης ότι έχει ήδη συναντηθεί προσωπικά με τον Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ και εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία του να επισκεφθεί σύντομα τον Αμερικανό Πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

«Ελπίζω να τον επισκεφθώ σύντομα στον Λευκό Οίκο», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι για την Κυπριακή Δημοκρατία οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν σήμερα τον σημαντικότερο εταίρο.

Μανώλης Καλατζής 05.10.2026, 09:43