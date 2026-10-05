Η ΝΔ ανάβει πυρσό συσπείρωσης για τα 52 χρόνια της: Οι στόχοι της εκδήλωσης στο Γκάζι και οι απουσίες
Η ΝΔ ανάβει πυρσό συσπείρωσης για τα 52 χρόνια της: Οι στόχοι της εκδήλωσης στο Γκάζι και οι απουσίες
Στο παλαιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ το απόγευμα η εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Παρά το γεγονός ότι ο εορτασμός των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας σπανίως ήταν μείζον γεγονός, σε αντίθεση με την 3η του Σεπτέμβρη που έχει κατοχυρωθεί από το ΠΑΣΟΚ, εντούτοις τα τελευταία χρόνια η ηγεσία του κόμματος επενδύει σε αυτό το event ως εργαλείο συσπείρωσης και «ψυχικής ανάτασης» του κομματικού κοινού. Αυτό συνέβη στα 50 της ΝΔ που γιορτάστηκαν στη Ρηγίλλης, μπροστά στα ιστορικά γραφεία του κόμματος, υπό τους ήχους των τραγουδιών της «Γαλάζιας Γενιάς». Το «Μύρισε θυμάρι και βασιλικός», μεταξύ άλλων, λογικά θα ακούγεται και σήμερα το απόγευμα, στο παλαιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, όπου η ΝΔ θα γιορτάσει τα 52 της χρόνια με ένα κανονικό κομματικό πάρτι.
Οι γαλάζιοι ιθύνοντες εκτιμούν ότι ο χώρος που είναι ευρύς θα γεμίσει με περίπου 2-3.000 άτομα. Ο αριθμός δεν είναι ούτε σπουδαίος, ούτε όμως αμελητέος. Η γιορτή διοργανώνεται σε μια καθημερινή, εργάσιμη ημέρα, ενώ η ΝΔ είναι ίσως από τα λίγα κόμματα που μπορούν να κάνουν αποτελεσματική κινητοποίηση του μηχανισμού. Παρά το εορταστικό κλίμα, δεν είναι μυστικό ότι στο εσωτερικό του κόμματος επικρατεί μια κάποια… ψύχρα. Δεν είναι που το κόμμα μεγαλώνει ηλικιακά και μαζί έρχονται τα άγχη του γήρατος, είναι που οι εκλογές πλησιάζουν, ο χειμώνας που προδιαγράφεται δύσκολος ξεκινά και η εσωτερική συνοχή δοκιμάζεται δια της πλαγιοκόπησης του Αντώνη Σαμαρά και της εμφανούς αποστασιοποίησης του Κώστα Καραμανλή που αποφεύγει να δώσει το παρών σε κάθε πιθανό κομματικό event.
Τα κομματικά γενέθλια θα έχουν ως κεντρικό ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ οι ιθύνοντες της ΝΔ έχουν ετοιμάσει διάφορα happenings: σε οθόνες θα προβάλλονται ψηφιοποιημένες αφίσες από τις καμπάνιες του κόμματος και ιστορικά πρωτοσέλιδα από τις εκλογικές νίκες και τις στιγμές της παράταξης, σε άλλες οθόνες θα προβάλλεται έκθεση φωτογραφίες από τη διαδρομή του κόμματος, ενώ θα υπάρχουν και διαδραστικά events. Από κουίζ για την ιστορία της ΝΔ, μπασκέτες, αλλά ένα ειδικά διαμορφωμένο booth για να μπορούν οι φίλοι του κόμματος να φωτογραφηθούν με τα εμβλήματα και τα σήματα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στην κεντρική αφίσα για την προώθηση του event που εμφανίστηκε στα social media, αλλά και στο επετειακό βίντεο που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, δεσπόζουσα θέση είχε ο πυρσός που επισήμως καθιερώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80, αλλά ανεπισήμως ήταν το κομματικό έμβλημα από τα τέλη της δεκαετίας του ’70.
Οι προσεκτικοί παρατηρητές θα δουν επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει εγκαταλείψει τη ρητορική περί «τρίτης θητείας» και μιλάει για «νέα εντολή», αντιλαμβανόμενος ενδεχομένως την αρνητική φόρτιση του πρώτου όρου. Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός κινείται αυτές τις μέρες με άξονα τη Βόρεια Ελλάδα: την περασμένη Παρασκευή «σάρωσε» τη δύσκολη Πιερία, όπου Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ είχαν αθροιστικά 25% στις ευρωεκλογές του 2024, ενώ την Πέμπτη θα βρεθεί στη Χαλκιδική για την εγκαίνια του μεταλλευτικού έργου στις Σκουριές και δεν αποκλείεται να κάνει και κάποια σύντομη στάση σε άλλο σημείο του νομού.
Απών θα είναι και ο έτερος πρώην πρόεδρος της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος πάντως έχει πιο… συνεπή δικαιολογία, καθώς έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο σήμερα και μετέφερε σε επικοινωνία του ότι θα ήταν κανονικά παρών, αν η εκδήλωση γινόταν Κυριακή.
Όπως έχει ξαναγράψει το «ΘΕΜΑ», στόχος είναι η έναρξη της διάθεσης σε μια τιμή γύρω στο 1,5-1,6 ευρώ/λίτρο και αυτό σημαίνει ένα σημαντικό κόστος για τον προϋπολογισμό, μαζί με τη σημαντική ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Κρίσιμη παράμετρος πάντως θα είναι και η στήριξη της βιομηχανίας ενόψει του χειμώνα. Ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει σχετικές ανακοινώσεις για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων στην αυριανή Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, καθώς την περασμένη εβδομάδα είχε γίνει και σχετική σύσκεψη της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος υπό τον Σταύρο Παπασταύρου με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τη γενική διευθύντρια Ράνια Αικατερινάρη για το θέμα.
Οι γαλάζιοι ιθύνοντες εκτιμούν ότι ο χώρος που είναι ευρύς θα γεμίσει με περίπου 2-3.000 άτομα. Ο αριθμός δεν είναι ούτε σπουδαίος, ούτε όμως αμελητέος. Η γιορτή διοργανώνεται σε μια καθημερινή, εργάσιμη ημέρα, ενώ η ΝΔ είναι ίσως από τα λίγα κόμματα που μπορούν να κάνουν αποτελεσματική κινητοποίηση του μηχανισμού. Παρά το εορταστικό κλίμα, δεν είναι μυστικό ότι στο εσωτερικό του κόμματος επικρατεί μια κάποια… ψύχρα. Δεν είναι που το κόμμα μεγαλώνει ηλικιακά και μαζί έρχονται τα άγχη του γήρατος, είναι που οι εκλογές πλησιάζουν, ο χειμώνας που προδιαγράφεται δύσκολος ξεκινά και η εσωτερική συνοχή δοκιμάζεται δια της πλαγιοκόπησης του Αντώνη Σαμαρά και της εμφανούς αποστασιοποίησης του Κώστα Καραμανλή που αποφεύγει να δώσει το παρών σε κάθε πιθανό κομματικό event.
Τα κομματικά γενέθλια θα έχουν ως κεντρικό ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ οι ιθύνοντες της ΝΔ έχουν ετοιμάσει διάφορα happenings: σε οθόνες θα προβάλλονται ψηφιοποιημένες αφίσες από τις καμπάνιες του κόμματος και ιστορικά πρωτοσέλιδα από τις εκλογικές νίκες και τις στιγμές της παράταξης, σε άλλες οθόνες θα προβάλλεται έκθεση φωτογραφίες από τη διαδρομή του κόμματος, ενώ θα υπάρχουν και διαδραστικά events. Από κουίζ για την ιστορία της ΝΔ, μπασκέτες, αλλά ένα ειδικά διαμορφωμένο booth για να μπορούν οι φίλοι του κόμματος να φωτογραφηθούν με τα εμβλήματα και τα σήματα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στην κεντρική αφίσα για την προώθηση του event που εμφανίστηκε στα social media, αλλά και στο επετειακό βίντεο που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, δεσπόζουσα θέση είχε ο πυρσός που επισήμως καθιερώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80, αλλά ανεπισήμως ήταν το κομματικό έμβλημα από τα τέλη της δεκαετίας του ’70.
Ασκήσεις συσπείρωσηςΗ λέξη «κλειδί» για τη ΝΔ στον δρόμο προς τις κάλπες είναι η «συσπείρωση». Ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι το 2027 δύσκολα θα προσελκύσει ψηφοφόρους που δεν ψήφισαν τη ΝΔ το 2019 ή το 2023 και επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση του 41% που στήριξε με συνέπεια το κόμμα στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις. Η άσκηση δεν είναι εύκολη, όμως η στρατηγική είναι σαφής: ο πρωθυπουργός θα αναδεικνύει ευκαιρίας δοθείσης τα σκληρά διλήμματα που θα γίνονται όλο και πιο συγκεκριμένα όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα μιλάει ταυτόχρονα και σε κεντρώα και σε πιο δεξιόστροφα ακροατήρια και θα επιδιώκει τη μέγιστη προβολή του κυβερνητικού έργου, παράλληλα με την παρουσίαση στρατηγικών προτεραιοτήτων για μια επόμενη εντολή.
Οι προσεκτικοί παρατηρητές θα δουν επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει εγκαταλείψει τη ρητορική περί «τρίτης θητείας» και μιλάει για «νέα εντολή», αντιλαμβανόμενος ενδεχομένως την αρνητική φόρτιση του πρώτου όρου. Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός κινείται αυτές τις μέρες με άξονα τη Βόρεια Ελλάδα: την περασμένη Παρασκευή «σάρωσε» τη δύσκολη Πιερία, όπου Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ είχαν αθροιστικά 25% στις ευρωεκλογές του 2024, ενώ την Πέμπτη θα βρεθεί στη Χαλκιδική για την εγκαίνια του μεταλλευτικού έργου στις Σκουριές και δεν αποκλείεται να κάνει και κάποια σύντομη στάση σε άλλο σημείο του νομού.
Οι απουσίεςΤο σκηνικό πάντως δεν είναι ανέφελο. Ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Αντώνης Σαμαράς άνοιξε δύο φορές πυρ εναντίον της κυβέρνησης και για εθνικά θέματα και για πολιτικά, ενώ θα μιλήσει εφ’ όλης της ύλης σε συνέδριο της εφημερίδας «Το Βήμα». Επίσης απών θα είναι και ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος απουσιάζει στην Ξάνθη. Με το γραφείο του κ. Καραμανλή έγινε επαφή από το γραφείο του γραμματέα της ΝΔ Κωνσταντίνου Κυρανάκη και μεταφέρθηκε η σχετική πρόσκληση, αν όμως κρίνουμε και από τη στάση του κ. Καραμανλή στα γενέθλια της Ρηγίλλης, επιλέγει την αποστασιοποίηση από τέτοια events. Και όχι μόνο αυτό, την Τετάρτη θα μιλήσει στην Πλάκα για τις ελληνοκινεζικές σχέσεις σε εκδήλωση της εδώ Πρεσβείας, την ώρα που στην Αθήνα θα βρίσκεται ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Απών θα είναι και ο έτερος πρώην πρόεδρος της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος πάντως έχει πιο… συνεπή δικαιολογία, καθώς έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο σήμερα και μετέφερε σε επικοινωνία του ότι θα ήταν κανονικά παρών, αν η εκδήλωση γινόταν Κυριακή.
Παρεμβάσεις για την κοινωνίαΓια τον κ. Μητσοτάκη πάντως το μείζον είναι οι πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα. Σε αυτή τη γραμμή, η κυβέρνηση ενίσχυσε την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, σε συνεργασία και με τα διυλιστήρια, για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και θα επαναξιολογήσει το πλαίσιο στήριξης σε λίγες μέρες, καθώς στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Όπως έχει ξαναγράψει το «ΘΕΜΑ», στόχος είναι η έναρξη της διάθεσης σε μια τιμή γύρω στο 1,5-1,6 ευρώ/λίτρο και αυτό σημαίνει ένα σημαντικό κόστος για τον προϋπολογισμό, μαζί με τη σημαντική ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Κρίσιμη παράμετρος πάντως θα είναι και η στήριξη της βιομηχανίας ενόψει του χειμώνα. Ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει σχετικές ανακοινώσεις για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων στην αυριανή Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, καθώς την περασμένη εβδομάδα είχε γίνει και σχετική σύσκεψη της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος υπό τον Σταύρο Παπασταύρου με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τη γενική διευθύντρια Ράνια Αικατερινάρη για το θέμα.
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