Αντιδράσεις από τη δήλωση Συρίγου ότι η Ελλάδα έκανε δύο φορές πίσω για το καλώδιο στην Κάσο - Μαρινάκης: «Καμία υποχώρηση δεν έγινε»
Αντιδράσεις από τη δήλωση Συρίγου ότι η Ελλάδα έκανε δύο φορές πίσω για το καλώδιο στην Κάσο - Μαρινάκης: «Καμία υποχώρηση δεν έγινε»
Προσωπικές οι απόψεις του βουλευτή λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος - «Εκθέτουν την κυβέρνηση και ακυρώνουν τα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ - «Ποιος είναι αλήθεια επιζήμιος για τη χώρα;» διερωτάται η ΕΛ.Α.Σ
«Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου», απάντησε σήμερα στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης, επιχειρώντας να απαλύνει τις εντυπώσεις από την δήλωση του Άγγελου Συρίγου ότι η Ελλάδα στην Κάσο υποχώρησε δύο φορές, η ο οποία προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε την ακαδημαϊκή ιδιότητα του Άγγελου Συρίγου λέγοντας: «Είναι ένας άνθρωπος που, πέρα από βουλευτής, μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Επί της ουσίας του θέματος, και αυτά τα οποία θα πω δεν αμφισβητούνται, δεν είναι εκτιμήσεις, καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου».
Κατά τον κ. Μαρινάκη, «οι τοποθετήσεις αυτές συνιστούν στην πραγματικότητα προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα» για να τα απαριθμήσει: «Η αρχική φάση εκτέλεσης του έργου στην Κάσο, γιατί μιλάμε γι’ αυτή τη φάση, έγινε με βάση τον προγραμματισμό που είχε καταθέσει η ανάδοχος εταιρεία και ολοκληρώθηκε κανονικά.Προέκυψαν ζητήματα, αλλά αυτά είχαν να κάνουν με την τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα του έργου και υπήρξε επαναξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων. Αναζητήθηκε αξιόπιστος επενδυτής με μεγάλη εμπειρία σε ανάλογα έργα για να ενισχυθεί τεχνικά και οικονομικά το έργο.
Συμπέρασμα: Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και ΕΕ –γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκής σημασίας έργο, γιατί βγάζει από την ενεργειακή απομόνωση μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Κύπρος– στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση του οποίου θα εκκινήσει το προσεχές διάστημα με βάση σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.
«Το πρώτο τον Ιούλιο, όταν πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή και το δεύτερο τον Νοέμβριο, όταν καταγράφηκε εκ νέου παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων, όχι όμως στην ίδια έκταση με εκείνη του Ιουλίου.
Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού» «Βεβαίως υποχωρήσαμε» επέμεινε σε διευκρινιστική ερώτηση ο κ. Συρίγος εξηγώντας ότι «θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιλυθεί το θέμα μέσα από τον διάλογο και τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων. Διαπιστώσαμε, όμως, ότι από τουρκικής πλευράς δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης, σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθήθηκε από το 2003 μέχρι το 2023, όπου ποντίστηκαν επτά καλώδια χωρίς πρόβλημα. Θεωρήσαμε ότι με αυτή τη λογική θα προχωρούσε» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσει κανονικά.
Επίσης, όπως αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς οι δηλώσεις Συρίγου «επιβεβαιώνουν πλήρως τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ όπως έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια για ένα έργο που έχει πέρα από την οικονομική διάσταση, βαθιά γεωπολιτική σημασία». Υπενθύμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του έχουν ζητήσει επανειλημμένα να ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την πορεία υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα» και κατέληξε λέγοντας πως «η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα επιτρέπει καμία αμφισβήτηση από το ανιστόρητο δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας»».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε την ακαδημαϊκή ιδιότητα του Άγγελου Συρίγου λέγοντας: «Είναι ένας άνθρωπος που, πέρα από βουλευτής, μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Επί της ουσίας του θέματος, και αυτά τα οποία θα πω δεν αμφισβητούνται, δεν είναι εκτιμήσεις, καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου».
Κατά τον κ. Μαρινάκη, «οι τοποθετήσεις αυτές συνιστούν στην πραγματικότητα προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα» για να τα απαριθμήσει: «Η αρχική φάση εκτέλεσης του έργου στην Κάσο, γιατί μιλάμε γι’ αυτή τη φάση, έγινε με βάση τον προγραμματισμό που είχε καταθέσει η ανάδοχος εταιρεία και ολοκληρώθηκε κανονικά.Προέκυψαν ζητήματα, αλλά αυτά είχαν να κάνουν με την τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα του έργου και υπήρξε επαναξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων. Αναζητήθηκε αξιόπιστος επενδυτής με μεγάλη εμπειρία σε ανάλογα έργα για να ενισχυθεί τεχνικά και οικονομικά το έργο.
Συμπέρασμα: Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και ΕΕ –γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκής σημασίας έργο, γιατί βγάζει από την ενεργειακή απομόνωση μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Κύπρος– στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση του οποίου θα εκκινήσει το προσεχές διάστημα με βάση σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.
Η δήλωση Συρίγου που άναψε φωτιέςΗ επίμαχη δήλωση του βουλευτή της ΝΔ Άγγελου Συρίγου έγινε στην εκπομπή του Ertnews «Ευθέως». Όπως είπε σε δύο επεισόδια που είχαν σημειωθεί το 2024, η Τουρκία απέτρεψε τις έρευνες βυθού.
«Το πρώτο τον Ιούλιο, όταν πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή και το δεύτερο τον Νοέμβριο, όταν καταγράφηκε εκ νέου παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων, όχι όμως στην ίδια έκταση με εκείνη του Ιουλίου.
Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού» «Βεβαίως υποχωρήσαμε» επέμεινε σε διευκρινιστική ερώτηση ο κ. Συρίγος εξηγώντας ότι «θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιλυθεί το θέμα μέσα από τον διάλογο και τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων. Διαπιστώσαμε, όμως, ότι από τουρκικής πλευράς δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης, σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθήθηκε από το 2003 μέχρι το 2023, όπου ποντίστηκαν επτά καλώδια χωρίς πρόβλημα. Θεωρήσαμε ότι με αυτή τη λογική θα προχωρούσε» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσει κανονικά.
Τσουκαλάς: Οι δηλώσεις Συρίγου εκθέτουν την κυβέρνησηΣε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «οι δηλώσεις του κ. Συρίγου περί υποχώρησης της χώρας στην Κάσο εκθέτουν την κυβέρνηση και ακυρώνουν μονομιάς τα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου».
Επίσης, όπως αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς οι δηλώσεις Συρίγου «επιβεβαιώνουν πλήρως τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ όπως έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια για ένα έργο που έχει πέρα από την οικονομική διάσταση, βαθιά γεωπολιτική σημασία». Υπενθύμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του έχουν ζητήσει επανειλημμένα να ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την πορεία υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα» και κατέληξε λέγοντας πως «η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα επιτρέπει καμία αμφισβήτηση από το ανιστόρητο δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας»».
Παπαγεωργίου (ΕΛ.Α.Σ): Αναδεικνύει την αποτυχία της κυβέρνησης στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώραςΑπό την πλευρά της ΕΛ.Α.Σ, ο αναπληρωτής τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Παυσανίας Παπαγεωργίου διερωτάτα «ποιος είναι αλήθεια επιζήμιος για τη χώρα;» και τονίζει: «Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άγγελος Συρίγος, αναδεικνύει σε εκπομπή της ΕΡΤ, την αποτυχία της κυβέρνησης στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Η άσκηση τελικά των κυριαρχικών δικαιωμάτων πόντισης του καλωδίου σύμφωνα με κανόνες διεθνούς δικαίου, απετράπη όπως μαθαίνουμε και επί του πεδίου από το τουρκικό πολεμικό Ναυτικό. Η δε κυβέρνηση όχι μόνο δεν δέσμευσε την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και δεν διεκδίκησε την εφαρμογή κυρώσεων για την ενεργητική αποτροπή της δραστηριότητας αλλά πολύ περισσότερο φρόντισε να διαστρεβλώσει τα γεγονότα και να αποπροσανατολίσει τους πολίτες από την πραγματικότητα».
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