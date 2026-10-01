Αντιδράσεις από τη δήλωση Συρίγου ότι η Ελλάδα έκανε δύο φορές πίσω για το καλώδιο στην Κάσο - Μαρινάκης: «Καμία υποχώρηση δεν έγινε»

Προσωπικές οι απόψεις του βουλευτή λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος - «Εκθέτουν την κυβέρνηση και ακυρώνουν τα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για τη μη πόντιση του καλωδίου» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ - «Ποιος είναι αλήθεια επιζήμιος για τη χώρα;» διερωτάται η ΕΛ.Α.Σ