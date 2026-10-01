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Ο Άδωνις τρολάρει Τσίπρα για την επίσκεψη στο Άγιο Όρος: Για άθεος πολύ ωραία τα λέει ο άτιμος...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλέξης Τσίπρας Άδωνις Γεωργιάδης Άγιο Όρος άθεος

Ο Άδωνις τρολάρει Τσίπρα για την επίσκεψη στο Άγιο Όρος: Για άθεος πολύ ωραία τα λέει ο άτιμος...

Το ειρωνικό σχόλιο του υπουργού Υγείας για την ανάρτηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ από το Άγιο Όρος

Ο Άδωνις τρολάρει Τσίπρα για την επίσκεψη στο Άγιο Όρος: Για άθεος πολύ ωραία τα λέει ο άτιμος...
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Με ειρωνικό τρόπο σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε στα σόσιαλ μίντια την ανάρτηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ από το Άγιο Όρος όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις και πως αποτελεί  «ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».

«Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργάδης προφανώς αναφέρεται σε παλαιότερες συνεντεύξεις Τσίπρα, το 2008 και πριν τις εκλογές του 2015, όταν δήλωνε άθεος και πως δεν βρίσκει κάποιο νόημα να μπει στην εκκλησία. «Δεν θα είχε νόημα να το κάνουμε και ακόμα κι αν το θέλαμε, δεν θα είχε νόημα να το κάνουμε μπροστά στις κάμερες. Δεν θα το κάνουμε όχι. Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος, ακόμα κι αν ήμουν όμως δεν θα διάλεγα να το κάνω μπροστά στις κάμερες» έλεγε τότε στον Μανώλη Κοττάκη ο Αλέξης Τσίπρας.


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