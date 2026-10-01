Αγαπηδάκη: Ξεκινά ο αντιγριπικός εμβολιασμός, γρίπη και COVID μαζί και φέτος

● Συγχορήγηση με το εμβόλιο για τον κορωνοϊό: Μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα (σε διαφορετικό σημείο του σώματος) ή σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα πριν ή μετά.● Ασφάλεια: Το εμβόλιο είναι ασφαλές και δοκιμασμένο.● Σε περίπτωση συμπτωμάτων: Ασυμπτωματικά άτομα με αρνητικό τεστ COVID-19 εμβολιάζονται κανονικά. Όσοι έχουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού αναβάλλουν τον εμβολιασμό μέχρι να υποχωρήσουν.Κάθε αντιγριπικός εμβολιασμός καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, από τον θεράποντα ιατρό που τον συνταγογραφεί ή τον διενεργεί, καθώς και από τον φαρμακοποιό που τον διενεργεί.Επιπλέον πρέπει να γνωρίζουμε ότι το συχνό πλύσιμο των χεριών και η απομόνωση σε περίπτωση συμπτωμάτων είναι απαραίτητα μέτρα αποτροπής της διασποράς των υιών, αλλά δεν αρκούν από μόνα τους. Τα άτομα των ομάδων αυξημένου κινδύνου καλούνται να απευθυνθούν έγκαιρα στις μονάδες υγείας για ενημέρωση και εμβολιασμό.Επ΄ευκαιρία της έναρξης του εμβολιασμού, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας,δήλωσε: «Ο αντιγριπικός εμβολιασμός δεν είναι απλώς μια συνήθεια κάθε φθινόπωρο. Είναι μια πράξη φροντίδας. Είναι το πιο απλό και αποτελεσματικό μέτρο προστασίας που έχουμε στα χέρια μας Όταν εμβολιαζόμαστε, προστατεύουμε τον εαυτό μας, αλλά και τους ηλικιωμένους μας , τις έγκυες γυναίκες , τα μικρά παιδιά και τους συμπολίτες μας με χρόνια νοσήματα Σας καλώ να μην το αναβάλλετε. Μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας και θωρακίστε έγκαιρα την υγεία σας.»