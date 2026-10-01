Σταμάτησε πριν ξεκινήσει η συζήτηση για αύξηση της αποζημίωσης των βουλευτών για τη συμμετοχή στις επιτροπές και του επίδοματος ενοικίου
Σταμάτησε πριν ξεκινήσει η συζήτηση για αύξηση της αποζημίωσης των βουλευτών για τη συμμετοχή στις επιτροπές και του επίδοματος ενοικίου
Τι ειπώθηκε σε άτυπη συζήτηση στο περιθώριο της Διάσκεψης των Προέδρων - Το θέμα μπορεί να προχωρήσει μόνον με ομοφωνία, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Βουλής - Αντιδράσεις από τα κόμματα
Το ενδεχόμενο αύξησης της ειδικής αποζημίωσης των βουλευτών που μετέχουν δια ζώσης στις επιτροπές συζητήθηκε άτυπα, μετά το τέλος της Διάσκεψης των Προέδρων. Ανάλογη συζήτηση έγινε και για το επίδομα ενοικίου των βουλευτών επαρχίας.
Ο Νικήτας Κακλαμάνης, σύμφωνα με κύκλους του προέδρου της Βουλής ξεκαθάρισε ότι για να ληφθεί τέτοια απόφαση, απαιτείται ομοφωνία.
Σύμφωνα με κύκλους του προέδρου της Βουλής, σχετικά αιτήματα τέθηκαν σε κατ’ ίδιαν συζητήσεις στο περιθώριο της Διάσκεψης των Προέδρων. Ο κ. Κακλαμάνης, λένε οι ίδιοι κύκλοι, παρέπεμψε τους βουλευτές στα κόμματα τους. «Εάν δεν υπάρχουν αντιδράσεις, θα προχωρήσω το θέμα από τη νέα χρονιά», φέρεται να είπε.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέδειξε το ζήτημα στην Ολομέλεια. «Σήμερα, όπως μαθαίνω, ο πρόεδρος της Βουλής ανήγγειλε αυξήσεις αποζημιώσεων για τους βουλευτές για τις επιτροπές όπου η συντριπτική πλειοψηφία δεν πατάει, αλλά πατάει τη σύνδεση μέσω Webex, για να πάρουν 75 ευρώ», είπε. «Τι παράδειγμα είναι αυτό στην κοινωνία;» διερωτήθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου για να καταλήξει: «Η ρεμούλα, η παγαποντιά, να αυξάνουμε τις αποδοχές του εαυτού μας, να αυξηθεί επίδομα ενοικίου βουλευτών και άπαντες απόντες».
Το θέμα υποβάθμισε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Πάρις Κουκουλόπουλος: «Ο πρόεδρος της Βουλής δεν ανακοίνωσε καμία αύξηση, ούτε την προανήγγειλε». Όπως είπε, υπήρξε διάλογος πέντε λεπτών μετά το τέλος της Διάσκεψης και «έγινε ξεκάθαρο ότι δεν έχει γίνει τέτοια πρόταση. Ο πρόεδρος της Βουλής θέλει τη γνώμη των κομμάτων. Δεν αποφασίστηκε το οτιδήποτε».
Μετά την ανάδειξη του θέματος, τα κόμματα αποστασιοποιήθηκαν. Πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι «δεν έγινε καμία συζήτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων, δεν υπάρχει καμία συμφωνία».
«Τι θα δώσουμε; Επίδομα προσέλευσης των βουλευτών;», φέρεται να είπε ο Γιώργος Λαμπρούλης, εκφράζοντας την αντίθεση του ΚΚΕ.
Αντίθετοι στην αύξηση δηλώνουν επίσης Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας.
Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο τέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών επαρχίας, που σήμερα ανέρχεται στα 1.000 ευρώ τον μήνα.
Ο Νικήτας Κακλαμάνης, σύμφωνα με κύκλους του προέδρου της Βουλής ξεκαθάρισε ότι για να ληφθεί τέτοια απόφαση, απαιτείται ομοφωνία.
Σύμφωνα με κύκλους του προέδρου της Βουλής, σχετικά αιτήματα τέθηκαν σε κατ’ ίδιαν συζητήσεις στο περιθώριο της Διάσκεψης των Προέδρων. Ο κ. Κακλαμάνης, λένε οι ίδιοι κύκλοι, παρέπεμψε τους βουλευτές στα κόμματα τους. «Εάν δεν υπάρχουν αντιδράσεις, θα προχωρήσω το θέμα από τη νέα χρονιά», φέρεται να είπε.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέδειξε το ζήτημα στην Ολομέλεια. «Σήμερα, όπως μαθαίνω, ο πρόεδρος της Βουλής ανήγγειλε αυξήσεις αποζημιώσεων για τους βουλευτές για τις επιτροπές όπου η συντριπτική πλειοψηφία δεν πατάει, αλλά πατάει τη σύνδεση μέσω Webex, για να πάρουν 75 ευρώ», είπε. «Τι παράδειγμα είναι αυτό στην κοινωνία;» διερωτήθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου για να καταλήξει: «Η ρεμούλα, η παγαποντιά, να αυξάνουμε τις αποδοχές του εαυτού μας, να αυξηθεί επίδομα ενοικίου βουλευτών και άπαντες απόντες».
Το θέμα υποβάθμισε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Πάρις Κουκουλόπουλος: «Ο πρόεδρος της Βουλής δεν ανακοίνωσε καμία αύξηση, ούτε την προανήγγειλε». Όπως είπε, υπήρξε διάλογος πέντε λεπτών μετά το τέλος της Διάσκεψης και «έγινε ξεκάθαρο ότι δεν έχει γίνει τέτοια πρόταση. Ο πρόεδρος της Βουλής θέλει τη γνώμη των κομμάτων. Δεν αποφασίστηκε το οτιδήποτε».
«Τι θα δώσουμε; Επίδομα προσέλευσης των βουλευτών;»Η συζήτηση για την αύξηση της αποζημίωσης φέρεται να έγινε μόνον για τους βουλευτές που θα παρίστανται δια ζώσης στις συνεδριάσεις και όχι μέσω Webex, με στόχο να ενισχυθεί η φυσική παρουσία. Πολλοί βουλευτές επιλέγουν να συνδέονται εξ αποστάσεως με τη χρήση ανοιχτής κάμερας να μην είναι υποχρεωτική. Πάντως, όλες οι πλευρές αναφέρουν ότι δεν έγινε καμία συζήτηση για το ποσό.
Μετά την ανάδειξη του θέματος, τα κόμματα αποστασιοποιήθηκαν. Πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι «δεν έγινε καμία συζήτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων, δεν υπάρχει καμία συμφωνία».
«Τι θα δώσουμε; Επίδομα προσέλευσης των βουλευτών;», φέρεται να είπε ο Γιώργος Λαμπρούλης, εκφράζοντας την αντίθεση του ΚΚΕ.
Αντίθετοι στην αύξηση δηλώνουν επίσης Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας.
Οι αποζημιώσεις των βουλευτώνΥπενθυμίζεται ότι οι βουλευτές παίρνουν το ποσό των 75 ευρώ ανά συνεδρίαση στις επιτροπές που μετέχουν. Το ποσό, που είχε φτάσει στα 300 ευρώ, διαμορφώθηκε σε αυτό το ύψος μετά από δύο μειώσεις που έγιναν μέσα στα μνημονιακά χρόνια.
Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο τέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών επαρχίας, που σήμερα ανέρχεται στα 1.000 ευρώ τον μήνα.
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