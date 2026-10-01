Στήριξη από την ΕΕ στην ελληνική πρόταση για τη μεταναστευτική πίεση: «Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύεται», είπε ο Πλεύρης στο Συμβούλιο Υπουργών
Στήριξη από την ΕΕ στην ελληνική πρόταση για τη μεταναστευτική πίεση: «Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύεται», είπε ο Πλεύρης στο Συμβούλιο Υπουργών
Ο Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στο Συμβούλιο Υπουργών την πρόταση Μητσοτάκη για Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης – Προβλέπει υπό προϋποθέσεις προσωρινή αναστολή παραλαβής αιτήσεων ασύλου και ταχείες επιστροφές
Τη στήριξη της ευρείας πλειοψηφίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέσπασε, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η ελληνική πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, ο οποίος θα ενεργοποιείται σε περιπτώσεις εργαλειοποιημένης μεταναστευτικής πίεσης. Την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρουσίασε αναλυτικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.
«Παρουσίασα στο Συμβούλιο Υπουργών την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης στις μεταναστευτικές κρίσεις. Η πρόταση περιλαμβάνει την ενεργοποίηση όταν έχουμε εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, την επιτήρηση στα σύνορα και την αναστολή ασύλου και πράξης άμεσης επιστροφής στις χώρες καταγωγής ή στις χώρες που εργαλειοποίησαν το μεταναστευτικό. Η συγκεκριμένη πρόταση έτυχε αποδοχής από πολλές χώρες και ο Επίτροπος έχει πάρει τις παρατηρήσεις προκειμένου να φέρει συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο επόμενο Συμβούλιο. Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύεται και η πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στοχεύει στο να προστατεύσει την Ευρώπη από μαζικές ροές παρανόμων μεταναστών», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Πλεύρης.
Ο προτεινόμενος μηχανισμός αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μεταναστευτικές ροές χρησιμοποιούνται ως υβριδική απειλή στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να παρέχεται άμεση επιχειρησιακή και νομική στήριξη.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ραγδαία αύξηση των αφίξεων και ο υπερκορεσμός των τοπικών υποδομών, σε συνδυασμό με στοιχεία που αποδεικνύουν κρατική ή οργανωμένη διευκόλυνση των μεταναστευτικών ροών από τρίτες χώρες.
Μετά την πιστοποίηση της κρίσης, ο μηχανισμός θα δίνει τη δυνατότητα για προσωρινή αναστολή της παραλαβής αιτήσεων ασύλου, εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών επιστροφής και άμεση επιχειρησιακή συνδρομή από τη Frontex.
Νωρίτερα, ο Θάνος Πλεύρης συμμετείχε σε πρωινό εργασίας των πέντε κρατών-μελών της ομάδας Core Group, στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία.
Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε ο συντονισμός της κοινής στρατηγικής των πέντε χωρών για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής (return hubs) σε τρίτες χώρες.
Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είχε επίσης διμερείς συναντήσεις με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Έιμι Πόουπ, καθώς και με τους ομολόγους του από το Βέλγιο και τη Νορβηγία.
Τον Θάνο Πλεύρη στο Λουξεμβούργο συνοδεύουν η γενική γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νάντια Παπακώστα, και ο διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας.
«Παρουσίασα στο Συμβούλιο Υπουργών την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης στις μεταναστευτικές κρίσεις. Η πρόταση περιλαμβάνει την ενεργοποίηση όταν έχουμε εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, την επιτήρηση στα σύνορα και την αναστολή ασύλου και πράξης άμεσης επιστροφής στις χώρες καταγωγής ή στις χώρες που εργαλειοποίησαν το μεταναστευτικό. Η συγκεκριμένη πρόταση έτυχε αποδοχής από πολλές χώρες και ο Επίτροπος έχει πάρει τις παρατηρήσεις προκειμένου να φέρει συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο επόμενο Συμβούλιο. Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύεται και η πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στοχεύει στο να προστατεύσει την Ευρώπη από μαζικές ροές παρανόμων μεταναστών», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Πλεύρης.
Ο προτεινόμενος μηχανισμός αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μεταναστευτικές ροές χρησιμοποιούνται ως υβριδική απειλή στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να παρέχεται άμεση επιχειρησιακή και νομική στήριξη.
Πότε θα ενεργοποιείται ο μηχανισμόςΓια την ενεργοποίηση του Ειδικού Καθεστώτος Παρέκκλισης θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ραγδαία αύξηση των αφίξεων και ο υπερκορεσμός των τοπικών υποδομών, σε συνδυασμό με στοιχεία που αποδεικνύουν κρατική ή οργανωμένη διευκόλυνση των μεταναστευτικών ροών από τρίτες χώρες.
Μετά την πιστοποίηση της κρίσης, ο μηχανισμός θα δίνει τη δυνατότητα για προσωρινή αναστολή της παραλαβής αιτήσεων ασύλου, εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών επιστροφής και άμεση επιχειρησιακή συνδρομή από τη Frontex.
Νωρίτερα, ο Θάνος Πλεύρης συμμετείχε σε πρωινό εργασίας των πέντε κρατών-μελών της ομάδας Core Group, στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία.
Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε ο συντονισμός της κοινής στρατηγικής των πέντε χωρών για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής (return hubs) σε τρίτες χώρες.
Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είχε επίσης διμερείς συναντήσεις με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Έιμι Πόουπ, καθώς και με τους ομολόγους του από το Βέλγιο και τη Νορβηγία.
Τον Θάνο Πλεύρη στο Λουξεμβούργο συνοδεύουν η γενική γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νάντια Παπακώστα, και ο διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας.
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