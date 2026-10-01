Παρατείνεται για έναν τουλάχιστον μήνα η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία, τι αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ
Παρατείνεται για έναν τουλάχιστον μήνα η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία, τι αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ
«Θα δώσουμε έναν μήνα παράταση, νομίζω θα λυθεί το θέμα με τη Σαουδική Αραβία», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου
Στην απόφαση να παραταθεί για ακόμη έναν μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέληξε το ΚΥΣΕΑ το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα την Πέμπτη υπό την Προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ανανέωση της παρουσίας των Patriot για έναν μήνα είναι συνηθισμένη πρακτική το τελευταίο διάστημα. Ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Ριάντ στις 24/10 για τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Χωρών του Κόλπου και σε αυτό το πλαίσιο θα έχει διμερή με τον διάδοχο του θρόνου. Εκεί θα τεθούν όλα τα ζητήματα.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου μετά το τέλος της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, δήλωσε ότι η Ελλάδα αποφάσισε την παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία για ακόμα έναν μήνα. «Θα δώσουμε έναν μήνα παράταση. Νομίζω θα λυθεί το θέμα με τη Σαουδική Αραβία», δήλωσε. Παράλληλα σημειώθηκε ότι προχωρούν συμβάσεις που αφορούν τη δημιουργία του «σύγχρονου μαχητή».
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Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ανανέωση της παρουσίας των Patriot για έναν μήνα είναι συνηθισμένη πρακτική το τελευταίο διάστημα. Ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Ριάντ στις 24/10 για τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Χωρών του Κόλπου και σε αυτό το πλαίσιο θα έχει διμερή με τον διάδοχο του θρόνου. Εκεί θα τεθούν όλα τα ζητήματα.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου μετά το τέλος της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, δήλωσε ότι η Ελλάδα αποφάσισε την παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία για ακόμα έναν μήνα. «Θα δώσουμε έναν μήνα παράταση. Νομίζω θα λυθεί το θέμα με τη Σαουδική Αραβία», δήλωσε. Παράλληλα σημειώθηκε ότι προχωρούν συμβάσεις που αφορούν τη δημιουργία του «σύγχρονου μαχητή».
Δείτε βίντεο
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