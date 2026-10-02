ΔΕΗ: Σταθερό μπλε με 11,5 λεπτά και οριακή αύξηση 7% στα πράσινα για τον Οκτώβριο
ΔΕΗ: Σταθερό μπλε με 11,5 λεπτά και οριακή αύξηση 7% στα πράσινα για τον Οκτώβριο
Η ΔΕΗ διατηρεί στα 0,115 ευρώ/kWh την τιμή του σταθερού μπλε myHome Online για τον Οκτώβριο, ενώ το πράσινο οικιακό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 0,15913 ευρώ/kWh, με αύξηση περίπου 7%
Η ΔΕΗ διατηρεί στα 0,115 €/kWh και για τον Οκτώβριο την προωθητική τιμή του σταθερού μπλε ΔΕΗ myHome Online, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να κλειδώσουν μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, η ΔΕΗ βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των πελατών της, προσφέροντας επιλογές που ενισχύουν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος.
Εκτός από το ΔΕΗ myHome Online, η ΔΕΗ προσφέρει μία σειρά σταθερών προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού, όπως το ΔΕΗ my HomeEnter, με απλή και ξεκάθαρη τιμολόγηση, ΔΕΗ myHomeMaxima για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, το ΔΕΗ myHomeEnterTwo με σταθερή χρέωση για 24 μήνες και με διζωνική χρέωση (κανονική και μειωμένη) και το ΔΕΗ myHomePlan το σταθερό προϊόν που κρατάει το κόστος ενέργειας σταθερά στα 60€ κάθε μήνα και προσφέρει αποκλειστικά προνόμια και προσφορές. Με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σταθερών μπλε προϊόντων, με διαφορετικές διάρκειες και χαρακτηριστικά, κάθε νοικοκυριό να μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.
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Εκτός από το ΔΕΗ myHome Online, η ΔΕΗ προσφέρει μία σειρά σταθερών προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού, όπως το ΔΕΗ my HomeEnter, με απλή και ξεκάθαρη τιμολόγηση, ΔΕΗ myHomeMaxima για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, το ΔΕΗ myHomeEnterTwo με σταθερή χρέωση για 24 μήνες και με διζωνική χρέωση (κανονική και μειωμένη) και το ΔΕΗ myHomePlan το σταθερό προϊόν που κρατάει το κόστος ενέργειας σταθερά στα 60€ κάθε μήνα και προσφέρει αποκλειστικά προνόμια και προσφορές. Με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σταθερών μπλε προϊόντων, με διαφορετικές διάρκειες και χαρακτηριστικά, κάθε νοικοκυριό να μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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