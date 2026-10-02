ΔΕΗ: Σταθερό μπλε με 11,5 λεπτά και οριακή αύξηση 7% στα πράσινα για τον Οκτώβριο

Η ΔΕΗ διατηρεί στα 0,115 ευρώ/kWh την τιμή του σταθερού μπλε myHome Online για τον Οκτώβριο, ενώ το πράσινο οικιακό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 0,15913 ευρώ/kWh, με αύξηση περίπου 7%