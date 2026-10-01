Η Ομάδα Αλήθειας «τρολάρει» την επιστροφή Μιχελογιαννάκη στο ΠΑΣΟΚ: Το βίντεο με τα «χρηματάκια που μπαίνουνε» και το «νοικοκύρεμα» της οικονομίας