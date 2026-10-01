Η Ομάδα Αλήθειας «τρολάρει» την επιστροφή Μιχελογιαννάκη στο ΠΑΣΟΚ: Το βίντεο με τα «χρηματάκια που μπαίνουνε» και το «νοικοκύρεμα» της οικονομίας
Η Ομάδα Αλήθειας «τρολάρει» την επιστροφή Μιχελογιαννάκη στο ΠΑΣΟΚ: Το βίντεο με τα «χρηματάκια που μπαίνουνε» και το «νοικοκύρεμα» της οικονομίας
Οι... λύσεις που πρότεινε όταν ήταν βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ - «Θα βρούμε λεφτά από τις 10.000 off shore εταιρείες, από τη λίστα Lagarde ή τη λίστα Νικολούδη, θα τσιμπήσουμε κάποια εκατομμυριάκια»
Την επιστροφή του Γιάννη Μιχελογιαννάκη στο ΠΑΣΟΚ «τρολάρει» ο Ομάδα Αλήθειας με βίντεο που ανάρτησε στα social media.
Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ το 2010, ωστόσο αποχώρησε από το κόμμα το 2012, μετά τη διαφωνία του με το δεύτερο μνημόνιο.
Ακολούθησε η ένταξή του στη ΔΗΜΑΡ και στη συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο εξελέγη βουλευτής και υπερψήφισε το τρίτο μνημόνιο το 2015. Απεχώρησε επί προεδρίας Κασσελάκη ωστόσο αργότερα, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης εντάχθηκε στο.... Κίνημα Δημοκρατίας, από το οποίο όμως αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2025 και σήμερα 1 Οκτωβρίου του 2026 ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ.
Στο βίντεο που ανάρτησε η Ομάδα Αλήθειας, εμφανίζεται ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης στον ΣΚΑΪ και σε πάνελ με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ενώ είναι ήδη φανερό ότι στενεύουν τα περιθώρια της διαπραγμάτευσης με την - τότε - «τρόικα», επιχειρεί να εξηγήσει ότι τα χρήματα θα βρεθούν από το νοικοκύρεμα της οικονομίας και όχι από τους δανειστές.
«Θα βρούμε λεφτά από τις 10.000 off shore εταιρείες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει κανά 750άρι εκατομμύρια και αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουνε. Θα πάμε στη λίστα Lagarde ή στη Λίστα Νικολούδη θα τσιμπήσουμε κι από εκεί κανένα 35άρι κι αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουνε. Μετά θα πάμε στη λίστα Λιχτεστάιν και τα ακίνητα του Λονδίνου... Θα τσιμπήσουμε χρήματα από τις 64.000 υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια» έλεγε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Έλεγε μάλιστα ότι κάθε χρόνο θα εισπράττουμε άλλα 5 δισ. ευρώ από μια πολυδιάστατη πολιτική με τους αγωγούς και την Κίνα...
Δείτε το βίντεο
Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ το 2010, ωστόσο αποχώρησε από το κόμμα το 2012, μετά τη διαφωνία του με το δεύτερο μνημόνιο.
Ακολούθησε η ένταξή του στη ΔΗΜΑΡ και στη συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο εξελέγη βουλευτής και υπερψήφισε το τρίτο μνημόνιο το 2015. Απεχώρησε επί προεδρίας Κασσελάκη ωστόσο αργότερα, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης εντάχθηκε στο.... Κίνημα Δημοκρατίας, από το οποίο όμως αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2025 και σήμερα 1 Οκτωβρίου του 2026 ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ.
Στο βίντεο που ανάρτησε η Ομάδα Αλήθειας, εμφανίζεται ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης στον ΣΚΑΪ και σε πάνελ με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ενώ είναι ήδη φανερό ότι στενεύουν τα περιθώρια της διαπραγμάτευσης με την - τότε - «τρόικα», επιχειρεί να εξηγήσει ότι τα χρήματα θα βρεθούν από το νοικοκύρεμα της οικονομίας και όχι από τους δανειστές.
«Θα βρούμε λεφτά από τις 10.000 off shore εταιρείες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει κανά 750άρι εκατομμύρια και αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουνε. Θα πάμε στη λίστα Lagarde ή στη Λίστα Νικολούδη θα τσιμπήσουμε κι από εκεί κανένα 35άρι κι αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουνε. Μετά θα πάμε στη λίστα Λιχτεστάιν και τα ακίνητα του Λονδίνου... Θα τσιμπήσουμε χρήματα από τις 64.000 υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια» έλεγε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Έλεγε μάλιστα ότι κάθε χρόνο θα εισπράττουμε άλλα 5 δισ. ευρώ από μια πολυδιάστατη πολιτική με τους αγωγούς και την Κίνα...
Δείτε το βίντεο
Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης ανακοίνωσε την επανένταξή του στο ΠΑΣΟΚ. https://t.co/mIAUIUh7Lb— Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) October 1, 2026
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