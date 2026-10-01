Τηλεργασία με επιδότηση 90% του μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες για ανέργους από απομακρυσμένες περιοχές

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Τέλος, ανακοίνωσε τη νέα δράση της πρωτοβουλίας «Rebrain Greece» στο Μόναχο στα τέλη Νοεμβρίου, με στόχο τον επαναπατρισμό Ελλήνων εργαζομένων. Αναφερόμενη στα περιστατικά γαλάζιων στελεχών που παρουσιάζουν αλαζονικές συμπεριφορές, σημείωσε: «Δεν πρόκειται εγώ να κρίνω κανέναν. Μας κρίνει σε καθημερινή βάση ο πρωθυπουργός και ο τελικός κριτής όλων είναι ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός μας κρίνει κάθε στιγμή. Μας κρίνει με κάθε μας ενέργεια, την αξιολογεί, την αναλύει και κυρίως μας κρίνει και τη στιγμή της κάλπης. Αυτός είναι ο απόλυτος κριτής όλων. Ο πρωθυπουργός είναι ένας πολύ αυστηρός κριτής. Έχει να συντονίσει ένα υπουργικό σχήμα. Ο πρωθυπουργός μας κρίνει σε κάθε μας βήμα και προβαίνει σε ενέργειες που ο ίδιος κρίνει που είναι κατάλληλες».