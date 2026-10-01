Τηλεργασία με επιδότηση 90% του μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες για ανέργους από απομακρυσμένες περιοχές
Τηλεργασία με επιδότηση 90% του μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες για ανέργους από απομακρυσμένες περιοχές
Το πρόγραμμα αφορά προσλήψεις ανέργων από ορεινές, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές – Έως 80% η επιδότηση για άνεργες μητέρες
Επιδότηση στο 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για έναν χρόνο προβλέπει νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη ανέργων από ορεινές, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η επιδότηση θα αφορά επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν εργαζομένους από τις συγκεκριμένες περιοχές για τηλεργασία.
Όπως εξήγησε η κ. Κεραμέως, στόχος της δράσης είναι να ενισχυθεί η απασχόληση σε περιοχές της περιφέρειας όπου οι ευκαιρίες εργασίας είναι περιορισμένες, δίνοντας παράλληλα κίνητρο στους κατοίκους να παραμείνουν στον τόπο τους. Η υπουργός συνέδεσε τη νέα δράση με τη συνολική πορεία της ανεργίας, η οποία, όπως ανέφερε, έχει υποχωρήσει στο 7,4%. Όπως σημείωσε, η μείωση δημιουργεί περιθώριο για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις σε ομάδες και περιοχές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
«Για να πάμε να στηρίξουμε περιοχές της περιφέρειας ορεινές, δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες. Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί βλέπουμε την ανεργία πώς μειώνεται και βλέπουμε πού έχουμε περιθώρια να τονώσουμε την απασχόληση. Η αλήθεια είναι ότι στην περιφέρεια, σε ορισμένες περιοχές που είναι πιο δύσκολο να βρεις δουλειά, λέμε πως εάν μια επιχείρηση προσλάβει κάποιον από αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές που είναι πολύ απομονωμένες και απομακρυσμένες, για εξ αποστάσεως εργασία, επιδότηση στο 90% του μισθού και των εισφορών για έναν χρόνο, για να δώσουμε μια ώθηση και εν συνεχεία προφανώς εάν αποδείξει την αξία του αυτός ο εργαζόμενος, θα τον κρατήσει».
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«Αυτός που μένει σε δυσπρόσιτο μέρος, ο οποίος δυσκολεύεται να βρει δουλειά, να έχει ένα κίνητρο να μείνει στον τόπο του. Άρα λοιπόν πάμε και επιδοτούμε την επιχείρηση που θα τον προσλάβει αυτόν τον συγκεκριμένο για να κάνει μια δουλειά εξ αποστάσεως, για να ενισχύσουμε ακριβώς την παραμελημένη περιφέρεια. Είναι για οποιονδήποτε μπορεί να απασχολήσει κάποιον εξ αποστάσεως».
Παράλληλα, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση του προγράμματος απασχόλησης για άνεργες γυναίκες. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση 70% έως 80% για μητέρες, με αύξηση κατά 5.000 επιπλέον θέσεις, ενώ σημείωσε τη μείωση της ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών στο 15%.
«Στις γυναίκες η ανεργία έχει μειωθεί ήδη πάρα πολύ, αλλά έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Βγάζουμε πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης ειδικά για γυναίκες. Αν μια επιχείρηση προσλάβει γυναίκα άνεργη, μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι 70% του μισθού και των εισφορών».
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«Εάν αυτή η άνεργη γυναίκα είναι μητέρα παιδιού έως 15 ετών, τότε η επιδότηση μπορεί να ανέβει στο 80%. Θέλουμε να περάσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλες εκείνες τις γυναίκες που μας ακούν, που έχουν μείνει σπίτι για να αναθρέψουν τα παιδιά τους και που θέλουν να κάνουν το βήμα να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, ότι εμείς είμαστε εκεί να τις στηρίξουμε».
Αναφορά έγινε και στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών του ΕΦΚΑ σε έως 120 δόσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη έως το τέλος του 2024. Η Νίκη Κεραμέως εξήγησε ότι ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για τέτοια μέτρα και για τη διόρθωση των συντάξεων χηρείας προέκυψε από μεταρρυθμίσεις όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας και την οικονομική ανάκαμψη.
Όπως εξήγησε η κ. Κεραμέως, στόχος της δράσης είναι να ενισχυθεί η απασχόληση σε περιοχές της περιφέρειας όπου οι ευκαιρίες εργασίας είναι περιορισμένες, δίνοντας παράλληλα κίνητρο στους κατοίκους να παραμείνουν στον τόπο τους. Η υπουργός συνέδεσε τη νέα δράση με τη συνολική πορεία της ανεργίας, η οποία, όπως ανέφερε, έχει υποχωρήσει στο 7,4%. Όπως σημείωσε, η μείωση δημιουργεί περιθώριο για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις σε ομάδες και περιοχές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
«Για να πάμε να στηρίξουμε περιοχές της περιφέρειας ορεινές, δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες. Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί βλέπουμε την ανεργία πώς μειώνεται και βλέπουμε πού έχουμε περιθώρια να τονώσουμε την απασχόληση. Η αλήθεια είναι ότι στην περιφέρεια, σε ορισμένες περιοχές που είναι πιο δύσκολο να βρεις δουλειά, λέμε πως εάν μια επιχείρηση προσλάβει κάποιον από αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές που είναι πολύ απομονωμένες και απομακρυσμένες, για εξ αποστάσεως εργασία, επιδότηση στο 90% του μισθού και των εισφορών για έναν χρόνο, για να δώσουμε μια ώθηση και εν συνεχεία προφανώς εάν αποδείξει την αξία του αυτός ο εργαζόμενος, θα τον κρατήσει».
«Αυτός που μένει σε δυσπρόσιτο μέρος, ο οποίος δυσκολεύεται να βρει δουλειά, να έχει ένα κίνητρο να μείνει στον τόπο του. Άρα λοιπόν πάμε και επιδοτούμε την επιχείρηση που θα τον προσλάβει αυτόν τον συγκεκριμένο για να κάνει μια δουλειά εξ αποστάσεως, για να ενισχύσουμε ακριβώς την παραμελημένη περιφέρεια. Είναι για οποιονδήποτε μπορεί να απασχολήσει κάποιον εξ αποστάσεως».
Παράλληλα, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση του προγράμματος απασχόλησης για άνεργες γυναίκες. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση 70% έως 80% για μητέρες, με αύξηση κατά 5.000 επιπλέον θέσεις, ενώ σημείωσε τη μείωση της ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών στο 15%.
«Στις γυναίκες η ανεργία έχει μειωθεί ήδη πάρα πολύ, αλλά έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Βγάζουμε πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης ειδικά για γυναίκες. Αν μια επιχείρηση προσλάβει γυναίκα άνεργη, μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι 70% του μισθού και των εισφορών».
«Εάν αυτή η άνεργη γυναίκα είναι μητέρα παιδιού έως 15 ετών, τότε η επιδότηση μπορεί να ανέβει στο 80%. Θέλουμε να περάσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλες εκείνες τις γυναίκες που μας ακούν, που έχουν μείνει σπίτι για να αναθρέψουν τα παιδιά τους και που θέλουν να κάνουν το βήμα να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, ότι εμείς είμαστε εκεί να τις στηρίξουμε».
Αναφορά έγινε και στη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών του ΕΦΚΑ σε έως 120 δόσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη έως το τέλος του 2024. Η Νίκη Κεραμέως εξήγησε ότι ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για τέτοια μέτρα και για τη διόρθωση των συντάξεων χηρείας προέκυψε από μεταρρυθμίσεις όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας και την οικονομική ανάκαμψη.
Τέλος, ανακοίνωσε τη νέα δράση της πρωτοβουλίας «Rebrain Greece» στο Μόναχο στα τέλη Νοεμβρίου, με στόχο τον επαναπατρισμό Ελλήνων εργαζομένων. Αναφερόμενη στα περιστατικά γαλάζιων στελεχών που παρουσιάζουν αλαζονικές συμπεριφορές, σημείωσε: «Δεν πρόκειται εγώ να κρίνω κανέναν. Μας κρίνει σε καθημερινή βάση ο πρωθυπουργός και ο τελικός κριτής όλων είναι ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός μας κρίνει κάθε στιγμή. Μας κρίνει με κάθε μας ενέργεια, την αξιολογεί, την αναλύει και κυρίως μας κρίνει και τη στιγμή της κάλπης. Αυτός είναι ο απόλυτος κριτής όλων. Ο πρωθυπουργός είναι ένας πολύ αυστηρός κριτής. Έχει να συντονίσει ένα υπουργικό σχήμα. Ο πρωθυπουργός μας κρίνει σε κάθε μας βήμα και προβαίνει σε ενέργειες που ο ίδιος κρίνει που είναι κατάλληλες».
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