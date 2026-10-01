Βουλή: Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις
Βουλή: Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις
«Ναι» από τη ΝΔ - «Παρών» το ΠΑΣΟΚ, καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα
Mε τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» επί της αρχής, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα.
Νωρίτερα, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, είπε ότι θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη στρατηγική που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση και υλοποιεί.
«Αλλάζουμε το πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, γιατί ενδιαφερόμαστε, όχι απλώς να έρχονται χρήματα στη χώρα, αλλά αυτά να κατευθύνονται και σε τομείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, να κατευθύνονται σε παραγωγικές επενδύσεις, σε δραστηριότητες υψηλής αναπτυξιακής αξίας, στη μεταποίηση, τη βιομηχανική παραγωγή, την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία, την αεροναυπηγική, την αμυντική βιομηχανία και ασφαλώς στη βιομηχανοποημένη πρωτογενή παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.
Για μια ακόμα φορά σημείωσε ότι με το νομοσχέδιο δεν προβλέπονται επιχορηγήσεις, αλλά η ενίσχυση στηρίζεται κυρίως στη λογική των διευκολύνσεων, με αδειοδοτήσεις και με φορολογικές απαλλαγές. Προβλέπεται η έκδοση εγκρίσεων και αδειών, εντός δύο μηνών, από την υποβολή ενός πλήρους φακέλου, για επένδυση, και δυνατότητα παροχής δανείων. Προβλέπονται επίσης διευκολύνσεις για άδειες διαμονής επενδυτών και εξειδικευμένου προσωπικού από τρίτες χώρες.
«Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, διευκολύνουμε την εισροή ξένων κεφαλαίων, όταν αυτά κατευθύνονται σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις, με ταχύτητα, με διαφάνεια, με συγκεκριμένα κριτήρια, με καθαρούς κανόνες», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο υπουργός απάντησε και σε όσους ισχυρίζονται ότι αυτή είναι μια πολιτική που κινείται εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Αυτό είναι ένα απόλυτο ψέμα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν, για το επόμενο διάστημα, πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία στη διάθεσή τους. Υπάρχει πλέον 1,5 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη χρηματοδότησή τους, που με τη συμμετοχή των τραπεζών εκτιμάται ότι συνολικά θα μπορέσουν να κινητοποιηθούν 5 δισ. ευρώ που θα απευθύνονται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις», είπε.
Τόνισε επίσης, ότι το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά σε τρία νέα ειδικά καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, 150 εκατομμυρίων ευρώ το καθένα, αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εξωστρέφεια, κοινωνική επιχειρηματικότητα, σύγχρονες τεχνολογίες). Ταυτόχρονα το υπουργείο αναλαμβάνει τη διαχείριση 681 εκατομμυρίων ευρώ ως το 2032, επίσης αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά, είπε, υπηρετούν τον στόχο για πιο πολλές παραγωγικές επενδύσεις στην ελληνική οικονομία, ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας και εν τέλει και ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, γιατί οι καλύτερες θέσεις εργασίας είναι αυτές που σχετίζονται με την ελληνική βιομηχανία, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Όλα θα γίνουν, τόνισε, με διαφάνεια, και γι΄αυτό προβλέπεται η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών.
Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία, ότι το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα καταθέσει και πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις.
Νωρίτερα, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, είπε ότι θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη στρατηγική που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση και υλοποιεί.
«Αλλάζουμε το πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, γιατί ενδιαφερόμαστε, όχι απλώς να έρχονται χρήματα στη χώρα, αλλά αυτά να κατευθύνονται και σε τομείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, να κατευθύνονται σε παραγωγικές επενδύσεις, σε δραστηριότητες υψηλής αναπτυξιακής αξίας, στη μεταποίηση, τη βιομηχανική παραγωγή, την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία, την αεροναυπηγική, την αμυντική βιομηχανία και ασφαλώς στη βιομηχανοποημένη πρωτογενή παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.
Για μια ακόμα φορά σημείωσε ότι με το νομοσχέδιο δεν προβλέπονται επιχορηγήσεις, αλλά η ενίσχυση στηρίζεται κυρίως στη λογική των διευκολύνσεων, με αδειοδοτήσεις και με φορολογικές απαλλαγές. Προβλέπεται η έκδοση εγκρίσεων και αδειών, εντός δύο μηνών, από την υποβολή ενός πλήρους φακέλου, για επένδυση, και δυνατότητα παροχής δανείων. Προβλέπονται επίσης διευκολύνσεις για άδειες διαμονής επενδυτών και εξειδικευμένου προσωπικού από τρίτες χώρες.
«Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, διευκολύνουμε την εισροή ξένων κεφαλαίων, όταν αυτά κατευθύνονται σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις, με ταχύτητα, με διαφάνεια, με συγκεκριμένα κριτήρια, με καθαρούς κανόνες», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο υπουργός απάντησε και σε όσους ισχυρίζονται ότι αυτή είναι μια πολιτική που κινείται εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Αυτό είναι ένα απόλυτο ψέμα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν, για το επόμενο διάστημα, πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία στη διάθεσή τους. Υπάρχει πλέον 1,5 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη χρηματοδότησή τους, που με τη συμμετοχή των τραπεζών εκτιμάται ότι συνολικά θα μπορέσουν να κινητοποιηθούν 5 δισ. ευρώ που θα απευθύνονται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις», είπε.
Τόνισε επίσης, ότι το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά σε τρία νέα ειδικά καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, 150 εκατομμυρίων ευρώ το καθένα, αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εξωστρέφεια, κοινωνική επιχειρηματικότητα, σύγχρονες τεχνολογίες). Ταυτόχρονα το υπουργείο αναλαμβάνει τη διαχείριση 681 εκατομμυρίων ευρώ ως το 2032, επίσης αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά, είπε, υπηρετούν τον στόχο για πιο πολλές παραγωγικές επενδύσεις στην ελληνική οικονομία, ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας και εν τέλει και ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, γιατί οι καλύτερες θέσεις εργασίας είναι αυτές που σχετίζονται με την ελληνική βιομηχανία, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Όλα θα γίνουν, τόνισε, με διαφάνεια, και γι΄αυτό προβλέπεται η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών.
Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία, ότι το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα καταθέσει και πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις.
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