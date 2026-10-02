Τι κρύβεται πίσω από την επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Ανδρουλάκη στη Βουλή λόγω... ΠΑΟ και την οξύτατη αντίδρασή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
Τι κρύβεται πίσω από την επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Ανδρουλάκη στη Βουλή λόγω... ΠΑΟ και την οξύτατη αντίδρασή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκτροχίασε τον διάλογο για τις 120 δόσεις ή την ανάσχεση της αύξησης των καυσίμων καταγγέλλοντας στενές σχέσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ταυτόχρονη παρουσία Ανδρουλάκη-Σχοινά στις «πράσινες» κερκίδες
Η έλευση του φθινοπώρου σήμανε την έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περιόδου και αυτομάτως η Βουλή μετατράπηκε σε πειραματικό σωλήνα εντός του οποίου θα αναμιχθούν διαφορετικές κομματικές στοχεύσεις, στρατηγικές και εκλογικά άγχη προκαλώντας ακραίες πολιτικές συγκρούσεις.
Η χθεσινή κοινοβουλευτική συνεδρίαση είναι χαρακτηριστική. Την ώρα που οι Τάκης Θεοδωρικάκος και Νίκος Ανδρουλάκης διασταύρωναν τα ξίφη τους για την ενεργειακή κρίση και τα κατάλληλα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, επενέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπολύοντας διμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ. Με τον τρόπο αυτό η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιβεβαίωσε πως στόχος της δεν είναι μόνο η αμφισβήτηση της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και η υπονόμευση κάθε ανταγωνιστικής πρωτοβουλίας που μπορεί να επισκιάσει τον δικό της αντιπολιτευτικό ρόλο.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου εκτρέποντας τον διάλογο που αναπτύσσονταν για τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση και αφορούν τις 120 δόσεις ή την ανάσχεση της αύξησης των καυσίμων αλλά και για την μείωση του ΕΦΚ που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, κατήγγειλε στενές σχέσεις των δύο κομμάτων με αφορμή την ταυτόχρονη παρουσία σε αγώνα μπάσκετ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Μαργαρίτη Σχοινά ενώ μίλησε για συγκάλυψη υπόθεσης που αφορά συγγενικό πρόσωπο του κ. Θεοδωρικάκου. Την ίδια στιγμή κατήγγειλε ότι στην Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, εκπρόσωποι των κομμάτων εκφράζουν την ανάγκη αύξησης των αποδοχών των βουλευτών, πρωτοβουλία που προκαλεί την κοινωνία η οποία πιέζεται αφόρητα από τις γενικευμένες ανατιμήσεις. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες καταγγελίες έχει κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν υποστηρίζοντας ότι εκφραστής των συγκεκριμένων αιτημάτων είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάγκης.
Σε κάθε περίπτωση η παρέμβαση της κυρίας Κωνσταντοπούλου προκάλεσε για πρώτη φορά την οξύτατη αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
«Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Συνηθίζω να πηγαίνω στους αγώνες ως απλός φίλαθλος και δεν μπορώ να καθορίσω ποιος θα καθίσει δίπλα ή παραδίπλα μου. Δεν έχω προνομιακές σχέσεις με ιδιοκτησίες όπως έχει ο πατέρας σας. Πάω στο γήπεδο ως απλός φίλαθλος. Για τα υπόλοιπα σας λέω ότι εμείς κάνουμε αντιπολίτευση ουσίας, όχι σόου λόγου και παραλόγου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης αποχωρώντας από την αίθουσα με την κα Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει: «φεύγει ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω αν έχει αγώνα και σας δούμε στην κερκίδα»
Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο κ. Θεοδωρικάκος σχολιάζοντας αρχικά: «Υπάρχει η σοβαρή συζήτηση υπάρχει και ο χώρος του παραλογισμού. Η επιλογή σας να στοχοποιείτε οικογένειες είναι ναζιστική. Δεν σας επιτρέπω να αναφέρεστε στον γιό μου. Να μάθετε να σέβεστε τον θεσμό της οικογένειας και της στοιχειώδους ευπρέπειας. Σας αφήνω στον αριστεροφασισμό σας»”
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Θεοδωρικάκος: δεν καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Σοβαροί είναι και οι άνδρες και οι γυναίκες. Δεν ρυθμίζει το φύλο την σοβαρότητα. Αφήστε μας να συνεχίσουμε τον πολιτικό διάλογο που είχαμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ .
Νωρίτερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να ψηφίσει τις τροπολογίες του κόμματος του για μείωση του ΕΦΚ αντί να επιδιώκει συλλογική ευρωπαϊκή λύση είπε: «Έχετε κάνει μια επιλογή στρατηγικής περιχαράκωσης. Θέλοντας να περιχαρακώσετε το χώρο σας οδηγείστε σε απομόνωση. Πως είναι δυνατόν να διαφωνεί κανείς με το περιεχόμενο της επιστολής του πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της ΕΕ; Ποιος πολίτης στην Ευρώπη δεν θέλει να υπάρξει ελεύθερος δημοσιονομικός χώρος για να αξιοποιηθεί από τις κυβερνήσεις για την στήριξη των κοινωνιών; Ποιος μπορεί να είναι απέναντι σε αυτή την στρατηγική;».
Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε και στην κριτική της Χαριλάου Τρικούπη για την νέα ρύθμιση χρεών με 120 δόσεις. «Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη σε ΕΦΚΑ και εφορία. Είπατε ότι είναι δική σας πρόταση. Γιατί σας πειράζει που η κυβέρνηση εφαρμόζει κάτι που εσείς περιγράψατε νωρίτερα;».
Τέλος, για την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ εξήγησε πως «τα παραπάνω έσοδα που εισπράχθηκαν το τελευταίο 8μηνο είναι 180 εκατ ευρώ και όχι 140 που είπατε. Σε κάθε περίπτωση αν ακολουθούσαμε την πρόταση σας θα μειώναμε κατά 180 εκατ ευρώ τον ΕΦΚ. Ξέρετε πόσα δώσαμε το 8μηνο; 216 εκατ ευρώ, περισσότερα δηλαδή από όσα εσείς προτείνετε»
Επανερχόμενος ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως δεν απαιτείται επιστολή προς την πρόεδρο της ΕΕ για να μειωθεί ο ΕΦΚ και κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην λήψη μέτρου όπως έχουν πράξει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, ανέφερε ότι το μέτρο με κόστος 180 εκατ ευρώ που προτείνει δεν θα αντικαταστήσει τα όσα ήδη έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση αλλά θα λειτουργήσει προσθετικά.
Για την κριτική που ασκεί σχετικά με την ρύθμιση χρεών είπε «όταν προτείναμε εμείς 120 δόσεις μας λέγατε λαϊκιστές. Τώρα το εφαρμόζετε. Την υποκρισία σας αναδεικνύουμε».
Η χθεσινή κοινοβουλευτική συνεδρίαση είναι χαρακτηριστική. Την ώρα που οι Τάκης Θεοδωρικάκος και Νίκος Ανδρουλάκης διασταύρωναν τα ξίφη τους για την ενεργειακή κρίση και τα κατάλληλα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, επενέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπολύοντας διμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ. Με τον τρόπο αυτό η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιβεβαίωσε πως στόχος της δεν είναι μόνο η αμφισβήτηση της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και η υπονόμευση κάθε ανταγωνιστικής πρωτοβουλίας που μπορεί να επισκιάσει τον δικό της αντιπολιτευτικό ρόλο.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου εκτρέποντας τον διάλογο που αναπτύσσονταν για τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση και αφορούν τις 120 δόσεις ή την ανάσχεση της αύξησης των καυσίμων αλλά και για την μείωση του ΕΦΚ που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, κατήγγειλε στενές σχέσεις των δύο κομμάτων με αφορμή την ταυτόχρονη παρουσία σε αγώνα μπάσκετ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Μαργαρίτη Σχοινά ενώ μίλησε για συγκάλυψη υπόθεσης που αφορά συγγενικό πρόσωπο του κ. Θεοδωρικάκου. Την ίδια στιγμή κατήγγειλε ότι στην Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, εκπρόσωποι των κομμάτων εκφράζουν την ανάγκη αύξησης των αποδοχών των βουλευτών, πρωτοβουλία που προκαλεί την κοινωνία η οποία πιέζεται αφόρητα από τις γενικευμένες ανατιμήσεις. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες καταγγελίες έχει κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν υποστηρίζοντας ότι εκφραστής των συγκεκριμένων αιτημάτων είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάγκης.
Σε κάθε περίπτωση η παρέμβαση της κυρίας Κωνσταντοπούλου προκάλεσε για πρώτη φορά την οξύτατη αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
«Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Συνηθίζω να πηγαίνω στους αγώνες ως απλός φίλαθλος και δεν μπορώ να καθορίσω ποιος θα καθίσει δίπλα ή παραδίπλα μου. Δεν έχω προνομιακές σχέσεις με ιδιοκτησίες όπως έχει ο πατέρας σας. Πάω στο γήπεδο ως απλός φίλαθλος. Για τα υπόλοιπα σας λέω ότι εμείς κάνουμε αντιπολίτευση ουσίας, όχι σόου λόγου και παραλόγου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης αποχωρώντας από την αίθουσα με την κα Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει: «φεύγει ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω αν έχει αγώνα και σας δούμε στην κερκίδα»
Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο κ. Θεοδωρικάκος σχολιάζοντας αρχικά: «Υπάρχει η σοβαρή συζήτηση υπάρχει και ο χώρος του παραλογισμού. Η επιλογή σας να στοχοποιείτε οικογένειες είναι ναζιστική. Δεν σας επιτρέπω να αναφέρεστε στον γιό μου. Να μάθετε να σέβεστε τον θεσμό της οικογένειας και της στοιχειώδους ευπρέπειας. Σας αφήνω στον αριστεροφασισμό σας»”
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Θεοδωρικάκος: δεν καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Σοβαροί είναι και οι άνδρες και οι γυναίκες. Δεν ρυθμίζει το φύλο την σοβαρότητα. Αφήστε μας να συνεχίσουμε τον πολιτικό διάλογο που είχαμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ .
Νωρίτερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να ψηφίσει τις τροπολογίες του κόμματος του για μείωση του ΕΦΚ αντί να επιδιώκει συλλογική ευρωπαϊκή λύση είπε: «Έχετε κάνει μια επιλογή στρατηγικής περιχαράκωσης. Θέλοντας να περιχαρακώσετε το χώρο σας οδηγείστε σε απομόνωση. Πως είναι δυνατόν να διαφωνεί κανείς με το περιεχόμενο της επιστολής του πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της ΕΕ; Ποιος πολίτης στην Ευρώπη δεν θέλει να υπάρξει ελεύθερος δημοσιονομικός χώρος για να αξιοποιηθεί από τις κυβερνήσεις για την στήριξη των κοινωνιών; Ποιος μπορεί να είναι απέναντι σε αυτή την στρατηγική;».
Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε και στην κριτική της Χαριλάου Τρικούπη για την νέα ρύθμιση χρεών με 120 δόσεις. «Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη σε ΕΦΚΑ και εφορία. Είπατε ότι είναι δική σας πρόταση. Γιατί σας πειράζει που η κυβέρνηση εφαρμόζει κάτι που εσείς περιγράψατε νωρίτερα;».
Τέλος, για την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ εξήγησε πως «τα παραπάνω έσοδα που εισπράχθηκαν το τελευταίο 8μηνο είναι 180 εκατ ευρώ και όχι 140 που είπατε. Σε κάθε περίπτωση αν ακολουθούσαμε την πρόταση σας θα μειώναμε κατά 180 εκατ ευρώ τον ΕΦΚ. Ξέρετε πόσα δώσαμε το 8μηνο; 216 εκατ ευρώ, περισσότερα δηλαδή από όσα εσείς προτείνετε»
Επανερχόμενος ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως δεν απαιτείται επιστολή προς την πρόεδρο της ΕΕ για να μειωθεί ο ΕΦΚ και κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην λήψη μέτρου όπως έχουν πράξει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, ανέφερε ότι το μέτρο με κόστος 180 εκατ ευρώ που προτείνει δεν θα αντικαταστήσει τα όσα ήδη έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση αλλά θα λειτουργήσει προσθετικά.
Για την κριτική που ασκεί σχετικά με την ρύθμιση χρεών είπε «όταν προτείναμε εμείς 120 δόσεις μας λέγατε λαϊκιστές. Τώρα το εφαρμόζετε. Την υποκρισία σας αναδεικνύουμε».
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