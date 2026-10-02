«Ανακαινίζω»: Εντός Οκτωβρίου ο φάκελος και ο έλεγχος για την επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Περίπου 94.000 αιτήσεις στο πρώτο στάδιο για κλειστά σπίτια και κύριες κατοικίες - Πρώτα οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τα κλειστά ακίνητα, μετά για όσα κατοικούνται - Τι θα κρίνει την προκαταβολή

94.000 αιτήσεις να έχουν ήδη κατατεθεί στο πρώτο στάδιο: 14.000 για κλειστά σπίτια και 80.000 για κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη. Μέσα στον Οκτώβριο προγραμματίζεται το επόμενο βήμα, στο οποίο οι ιδιοκτήτες θα υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και θα δηλώσουν τις εργασίες που θέλουν να κάνουν. Εκεί θα κριθεί ποιοι από όσους πέρασαν τον αρχικό έλεγχο θα πάρουν τελικά την



Για τους χιλιάδες ενδιαφερομένους που περιμένουν να ξεκινήσουν τις επισκευές, το πρώτο «ναι» του προγράμματος δεν σημαίνει ότι έχουν εξασφαλίσει τα χρήματα. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας τους δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης. Η έγκριση θα ακολουθήσει μετά την αξιολόγηση της αίτησης και των δικαιολογητικών, ενώ τα στοιχεία που ελέγχθηκαν αρχικά μπορούν να επανεξεταστούν.



ηλεκτρονικά, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η αίτηση χρηματοδότησης θα συνοδεύεται από σχέδιο παρεμβάσεων, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι εργασίες και θα τεκμηριώνεται το ποσό της επιδότησης που ζητά ο



Για το αρχικό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Διηρημένης Ιδιοκτησίας προβλέπεται προθεσμία τριών μηνών από τον χαρακτηρισμό της αίτησης χρηματοδότησης ως «Αρχικά Επιλέξιμης». Με την αίτηση θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή τους μέσα σε αυτό το διάστημα. Εκεί βρίσκεται και ένας ακόμη κρίσιμος έλεγχος: εάν τα τεχνικά στοιχεία δείξουν ότι η κατοικία δεν πληροί τις προϋποθέσεις, η αίτηση απορρίπτεται.



Η διαδικασία θα προχωρήσει σε δύο φάσεις. Πρώτα θα υποβληθούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τα κλειστά ακίνητα και στη συνέχεια για τις κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται. Στη δεύτερη κατηγορία η προτεραιότητα θα καθοριστεί με εισοδηματικά κριτήρια. Οι ακριβείς ημερομηνίες, το σύνολο των δικαιολογητικών και τυχόν πρόσθετοι κανόνες προτεραιότητας θα εξειδικευτούν στην πρόσκληση και στον οδηγό εφαρμογής. Το ότι κάποιος εξέδωσε νωρίτερα τη βεβαίωση επιλεξιμότητας δεν του εξασφαλίζει προβάδισμα.







Μετά την έγκριση της αίτησης προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 60% της εγκεκριμένης επιχορήγησης για την έναρξη των εργασιών. Για να χρησιμοποιηθεί, ο ιδιοκτήτης πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει μέσω τραπεζικού συστήματος το 40% της ίδιας συμμετοχής προς αναδόχους ή προμηθευτές και να υποβάλει τα αποδεικτικά πληρωμής για έλεγχο. Πρόκειται για το 40% των χρημάτων που θα βάλει ο ίδιος, όχι του συνολικού κόστους των εργασιών.



Η επιδότηση καλύπτει επισκευές και ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Στις εργασίες περιλαμβάνονται βαψίματα, υδραυλικές επισκευές, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου και άλλες παρεμβάσεις που κάνουν ένα παλιό σπίτι λειτουργικό. Ο σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει και ενεργειακή αναβάθμιση, με βελτίωση κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία. Οι ενεργειακές δαπάνες προβλέπεται να καλύπτουν το 20% έως 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των παρεμβάσεων και οι εργασίες ανακαίνισης το υπόλοιπο.



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Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία και τα πρόσθετα κριτήρια που πληροί κάθε νοικοκυριό. Στην πρώτη κατηγορία η βασική κάλυψη είναι 80% και μπορεί να φτάσει έως 95%. Στη δεύτερη ξεκινά από το 70% και μπορεί να φτάσει έως 85%. Προσαυξήσεις προβλέπονται για ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για αναπηρία. Η προσαύξηση λόγω αναπηρίας εφαρμόζεται αποκλειστικά σε κατοικίες που προορίζονται για ιδιοκατοίκηση.



Για την πρώτη κατηγορία, που δίνει υψηλότερη βασική επιδότηση, τα εισοδηματικά όρια είναι 18.000 ευρώ για άγαμο και 25.000 ευρώ για ζευγάρι χωρίς ανήλικα παιδιά, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά ανήλικο παιδί. Στη δεύτερη κατηγορία τα αντίστοιχα όρια είναι 25.000 και 35.000 ευρώ, με την ίδια προσαύξηση ανά ανήλικο παιδί. Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο παιδί τα όρια διαμορφώνονται σε 28.000 και 39.000 ευρώ αντίστοιχα, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο παιδί.



Οι 36.000 ευρώ αποτελούν το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης για τις παρεμβάσεις. Η ενίσχυση υπολογίζεται στις επιλέξιμες δαπάνες, με πρόσθετο πλαφόν 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κύριων χώρων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για παράδειγμα, σε κατοικία 80 τ.μ. το συγκεκριμένο όριο περιορίζει την επιχορήγηση έως τις 24.000 ευρώ. Το ποσό που τελικά θα εγκριθεί εξαρτάται και από το κόστος των επιλέξιμων εργασιών και το ποσοστό κάλυψης.



Στον έλεγχο των δικαιολογητικών περνά πλέον η διεκδίκηση της επιδότησης έως 36.000 ευρώ από το « Ανακαινίζω », με περίπουνα έχουν ήδη κατατεθεί στο πρώτο στάδιο: 14.000 για κλειστά σπίτια και 80.000 για κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη. Μέσα στον Οκτώβριο προγραμματίζεται το επόμενο βήμα, στο οποίο οι ιδιοκτήτες θα υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και θα δηλώσουν τις εργασίες που θέλουν να κάνουν. Εκεί θα κριθεί ποιοι από όσους πέρασαν τον αρχικό έλεγχο θα πάρουν τελικά την επιδότηση Για τους χιλιάδες ενδιαφερομένους που περιμένουν να ξεκινήσουν τις επισκευές, το πρώτο «ναι» του προγράμματος δεν σημαίνει ότι έχουν εξασφαλίσει τα χρήματα. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας τους δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης. Η έγκριση θα ακολουθήσει μετά την αξιολόγηση της αίτησης και των δικαιολογητικών, ενώ τα στοιχεία που ελέγχθηκαν αρχικά μπορούν να επανεξεταστούν.Το δεύτερο στάδιο θα γίνει, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται το. Η αίτηση χρηματοδότησης θα συνοδεύεται από σχέδιο παρεμβάσεων, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι εργασίες και θα τεκμηριώνεται το ποσό της επιδότησης που ζητά ο ιδιοκτήτης Για το αρχικόκαι τηνπροβλέπεται προθεσμία τριών μηνών από τον χαρακτηρισμό της αίτησης χρηματοδότησης ως «». Με την αίτηση θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή τους μέσα σε αυτό το διάστημα. Εκεί βρίσκεται και ένας ακόμη κρίσιμος έλεγχος: εάν τα τεχνικά στοιχεία δείξουν ότι η κατοικία δεν πληροί τις προϋποθέσεις, η αίτηση απορρίπτεται.Η διαδικασία θα προχωρήσει σε δύο φάσεις. Πρώτα θα υποβληθούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τακαι στη συνέχεια για τις κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται. Στη δεύτερη κατηγορία η προτεραιότητα θα καθοριστεί με εισοδηματικά κριτήρια. Οι ακριβείς ημερομηνίες, το σύνολο των δικαιολογητικών και τυχόν πρόσθετοι κανόνες προτεραιότητας θα εξειδικευτούν στην πρόσκληση και στον οδηγό εφαρμογής. Το ότι κάποιος εξέδωσε νωρίτερα τη βεβαίωση επιλεξιμότητας δεν του εξασφαλίζει προβάδισμα.Μία από τις αλλαγές που ισχύουν για τη χρηματοδότηση αφορά τους ιδιοκτήτες με περισσότερα κλειστά σπίτια. Μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες, αρκεί καθεμία να πληροί αυτοτελώς τις προϋποθέσεις. Παράλληλα, κάθε νοικοκυριό μπορεί να ζητήσει χρηματοδότηση και για έως μία ανοικτή κατοικία, δηλαδή για το σπίτι που αποτελεί την κύρια κατοικία του.Μετά την έγκριση της αίτησης προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 60% της εγκεκριμένης επιχορήγησης για την έναρξη των εργασιών. Για να χρησιμοποιηθεί, ο ιδιοκτήτης πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει μέσω τραπεζικού συστήματος το 40% της ίδιας συμμετοχής προς αναδόχους ή προμηθευτές και να υποβάλει ταγια έλεγχο. Πρόκειται για το 40% των χρημάτων που θα βάλει ο ίδιος, όχι του συνολικού κόστους των εργασιών.Η επιδότηση καλύπτει επισκευές και ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Στις εργασίες περιλαμβάνονται βαψίματα, υδραυλικές επισκευές, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου και άλλες παρεμβάσεις που κάνουν ένα παλιό σπίτι λειτουργικό. Ο σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει και ενεργειακή αναβάθμιση, με βελτίωση κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία. Οι ενεργειακές δαπάνες προβλέπεται να καλύπτουν το 20% έως 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των παρεμβάσεων και οι εργασίες ανακαίνισης το υπόλοιπο.Για αμοιβές μηχανικών, άδειες, ενεργειακές επιθεωρήσεις, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και ελέγχους προβλέπεται πρόσθετη κάλυψη έως 2.500 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της δράσης.Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία και τα πρόσθετα κριτήρια που πληροί κάθε νοικοκυριό. Στην πρώτη κατηγορία η βασική κάλυψη είναι 80% και μπορεί να φτάσει έως 95%. Στη δεύτερη ξεκινά από το 70% και μπορεί να φτάσει έως 85%. Προσαυξήσεις προβλέπονται για ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για αναπηρία. Η προσαύξηση λόγω αναπηρίας εφαρμόζεται αποκλειστικά σε κατοικίες που προορίζονται για ιδιοκατοίκηση.Για την πρώτη κατηγορία, που δίνει υψηλότερη βασική επιδότηση, τα εισοδηματικά όρια είναι 18.000 ευρώ για άγαμο και 25.000 ευρώ για ζευγάρι χωρίς ανήλικα παιδιά, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά ανήλικο παιδί. Στη δεύτερη κατηγορία τα αντίστοιχα όρια είναι 25.000 και 35.000 ευρώ, με την ίδια προσαύξηση ανά ανήλικο παιδί. Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο παιδί τα όρια διαμορφώνονται σε 28.000 και 39.000 ευρώ αντίστοιχα, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο παιδί.Οι 36.000 ευρώ αποτελούν το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης για τις παρεμβάσεις. Η ενίσχυση υπολογίζεται στις επιλέξιμες δαπάνες, με πρόσθετο πλαφόν 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κύριων χώρων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για παράδειγμα, σε κατοικία 80 τ.μ. το συγκεκριμένο όριο περιορίζει την επιχορήγηση έως τις 24.000 ευρώ. Το ποσό που τελικά θα εγκριθεί εξαρτάται και από το κόστος των επιλέξιμων εργασιών και το ποσοστό κάλυψης.

Οι κατοικίες πρέπει να υφίστανται νόμιμα, να διαθέτουν οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό στοιχείο και να έχουν κύριους χώρους έως 120 τ.μ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κατατάσσονται στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες επιτρέπονται έως 150 τ.μ., όταν το ακίνητο προορίζεται για ιδιοκατοίκηση, χωρίς να αυξάνεται το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης.



Το πρόγραμμα αφορά κλειστά σπίτια που θα χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία ή θα νοικιαστούν μακροχρόνια, καθώς και κατοικίες στις οποίες ήδη μένει ο ενδιαφερόμενος. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποκλείονται κατοικίες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Περιορισμοί ισχύουν επίσης για ακίνητα που έχουν ήδη υπαχθεί σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, όπως θα εξειδικευτούν στον οδηγό εφαρμογής.