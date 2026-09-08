«Ζούσαν οι Έλληνες καλύτερα το 2019 από το 2026;»: Ο Σκέρτσος παρουσίασε γράφημα με στοιχεία για τις δύο περιόδους

Με ένα γράφημα που συγκρίνει την οικονομική πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το 2019 απαντά ο υπουργός Επικρατείας στους ισχυρισμούς του Αλέξη Τσίπρα ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα πριν από μερικά χρόνια